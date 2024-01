Pullix (PLX) presale passeert $3,9 miljoen bij sterke stijging van aantal HODLers

Terwijl de cryptomarkt zich herstelt voor de bullmarkt, ziet het nieuwe project Pullix (PLX) het soort vroege gemeenschapstractie dat de markt enthousiast maakt voor zijn toekomstperspectieven. Wat drijft de interesse in dit project waarvan analisten zeggen dat het een token met 100x stijging zou kunnen zijn?

Hier is een overzicht van waar dit project over gaat.

Pullix (PLX) bouwt stilletjes aan een baanbrekende hybride beurs

In 2024 zou de opkomst van hybride beurzen een enorme gamechanger kunnen zijn voor handelaren. Pullix (PLX) wil zich onderscheiden van de projecten die de verwachte “beste van twee werelden”-omgeving op de markt willen brengen.

Uit recente sectorgegevens bleek dat crypto-uitwisseling Binance nog steeds de markt domineerde qua volumeaandeel, ondanks de uitdagingen waarmee deze vorig jaar werd geconfronteerd. Het CEX-platform leidt concurrenten door bijna 50% van het totale marktaandeel te beheersen, aldus TokenInsight in een rapport.

Ondertussen overtrof de gedecentraliseerde crypto-uitwisseling dYDX Uniswap als het beste DEX-platform in 24-uurs volume. Deze cijfers duiden op een veerkracht en heropleving die momenteel het groeitempo op de cryptohandelsmarkt bepaalt.

Als hybride beurs combineert Pullix het beste dat CEX’s zoals Binance, Coinbase en anderen momenteel bieden met alles wat DEX-platforms van cruciaal belang maakt voor het gedecentraliseerde financiële (DeFi) ecosysteem.

Het resultaat is een vernieuwd platform dat ongeëvenaarde voordelen biedt aan zijn gebruikers. Wat met liquiditeit op institutioneel niveau, on-chain orderboek, slipvrije handel, lage kosten en wereldwijde activa, allemaal beschikbaar via dit hybride DeFi-platform.

Het beste van alles? Met Pullix geeft jou de volledige controle over je vermogen. Handel met de gemoedsrust dat je weet dat je crypto-activa veilig zijn.

Maak gebruik van een uniek model voor het delen van inkomsten

Terwijl copy trading, staking en yield farming belangrijke componenten zijn die ervoor zorgen dat Pullix rivalen op de DeFi-markt uitdaagt, trekt ook de ‘Trade-to-Earn’-functie grote aandacht. Dit betekent dat gebruikers kunnen verdienen met hun dagelijkse handelsactiviteiten, waardoor er een passieve inkomstenbron ontstaat.

Het gegarandeerde deel van de inkomsten van de beurs, via een uniek model voor het delen van inkomsten, zorgt ervoor dat tot 30% van de dagelijkse inkomsten naar de houders gaat.

In het bijzonder schetst de whitepaper van Pullix een systeem waarbij 50% van dit aandeel naar stakingsbeloningen gaat, terwijl de overige 50% naar het PLX buy back and burn-programma van de beurs gaat.

De presale van Pullix versnelt naarmate het aantal HODLers stijgt

Ligt Pullix op koers om veel van de projecten die het volgende hoofdstuk van DeFi willen definiëren, te overtreffen? Het antwoord zou kunnen liggen in het snelle tempo waarin de presale van het project zich ontwikkelt en het aantal vroege investeerders.

Momenteel bevindt Pullix zich in fase 6 van de symbolische verkoop en heeft meer dan $3,9 miljoen opgehaald, waarbij het aantal deelnemers aan de presale opmerkelijk stijgt.

Eerder deze week overschreed het “Pullix Army”, oftewel het aantal bevestigde PLX-hodlers, de grens van 3.500, terwijl het aantal deelnemers aan de presale de grens van 11.000 overschreed. Tractie is ook waarneembaar nu de sociale mediakanalen van het project, waaronder X, Discord en Telegram, duizenden nieuwe gebruikers krijgen.

PLX prijsvooruitzichten

Met nog maar 41% van de tokens in fase 6 te gaan, is Pullix klaar voor een mars naar de volgende fase: de sluiting van de presale eind februari 2024.

De PLX presale prijs is al 100% gestegen na een stijging van $0,04 naar $0,08, en de opwinding van de gemeenschap zal toenemen naarmate het einde van de presale nadert. Nu Bitcoin naar verwachting de markt zal leiden in de volgende bullmarkt, is het potentieel dat dit token explodeert tijdens een bredere DeFi-rally zeer waarschijnlijk.

Als zodanig bieden bonusprogramma’s zoals de weekendbonus van 15% tot 20% voor degenen die de kans hebben gemist om in de vroege stadia binnen te komen, een geweldige kans om meer PLX te bemachtigen.

Lees meer over Pullix en zijn potentieel om het DeFi-handelslandschap opnieuw te definiëren in de whitepaper van het project. De whitepaper lees je hier.