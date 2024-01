Everlodge (ELDG): 100x NFT-marktplaats voor onroerend goed die gedeeltelijk bezit mogelijk maakt

Wat zou jij doen met $100? Waarschijnlijk veel, maar niet als het gaat om investeringen in onroerend goed. Als je een deel van de sectoromvang van $280 biljoen zou nemen, zul je een aanzienlijk bedrag op moeten hoesten. Gezien de enorme kapitaaluitgaven die nodig zijn, is onroerend goed voor de meerderheid onbereikbaar geworden. Het goede nieuws is dat je geen grote bedragen meer hoeft in te zetten om onroerend goed te bezitten. Met slechts $100 kun je een stukje van de eens zo luxe markt bezitten en dit laten groeien met Everlodge. Het token biedt ook een kans om een investering tot 100 keer te laten groeien.

Realisatie van gedeeltelijk eigendom van onroerend goed met Everlodge

Everlodge is een door blockchain ondersteunde vastgoedmarktplaats die fractioneel eigendom van onroerend goed mogelijk maakt. Met het platform kunnen investeerders een deel van de vakantiehuizen, stadsvilla’s en hotels bezitten vanaf slechts $100. Laten we een hypothetisch scenario gebruiken.

Stel dat een luxe villa in New York een waarde van $10 miljoen heeft. Er wordt een NFT uit het onroerend goed geslagen en gefractioneerd in 100.000 eenheden. In dit voorbeeld wordt elke breuk gewaardeerd op $100. Met Everlodge kun je voor slechts $100 een fractie van de luxe villa van $10 miljoen bezitten.

Het opwindende aan Everlodge is dat elke transactie en gegevens veilig worden bewaard. De transparantie blijft dus behouden en er is geen risico op verlies, aangezien een smart contract gegevens ondersteunt. En verder? Als de waarde van het onroerend goed stijgt, krijg je een deel van de nieuwwaarde van de woning.

Wat is de unieke kans van Everlodge?

De voor de hand liggende mogelijkheid om in Everlodge te investeren is het verwerven van een aandeel in de aantrekkelijke vastgoedsector. Je kunt overal vandaan beleggen, waardoor je blootstelling krijgt aan enkele van de meest aantrekkelijke vastgoedmarkten ter wereld.

Everlodge ontsluit ook andere kansen in de vastgoedsector. Beleggers kunnen hun eigendommen in mede-eigendom gebruiken als onderpand voor leningen. Hierdoor wordt enorme liquiditeit ontsloten bij een wereldwijde pool van investeerders, wat Everlodge aantrekkelijk maakt. Leners hebben via blockchain toegang tot snelle, veilige en gemakkelijke financiering, terwijl kredietverstrekkers rente ontvangen.

Er zijn passieve inkomensmogelijkheden van Everlodge Rewards Club. Met deze functie kunnen investeerders gratis overnachtingen verdienen in op het platform genoteerde hotels en eigendommen. Als iemand zijn vakanties niet wil gebruiken, kunnen ze deze op winstgevende wijze op Everlodge of andere boekingssites vermelden.

Wil je een rol spelen in de groei van het Everlodge-ecosysteem? Het platform maakt het mogelijk om de native token in te zetten voor een vast maandelijks rente-inkomen. Gebruikers hebben ook recht op een rentebonus voor het verstrekken van liquiditeit op het vastgoedlanceerplatform.

Is Everlodge een 100x investering?

Vastgoed is een ouderdomssector, maar wordt elke dag beter. De sector zal naar verwachting tegen 2030 met 5,2% groeien. De kans voor Everlodge ligt in het benutten van het groeipotentieel en het revolutioneren van de manier waarop de markt werkt. Er wordt verwacht dat Everlodge veel zal winnen dankzij zijn blockchain-invalshoek. Daarom zijn de voorspellingen dat het oorspronkelijke token tot 100x kan exploderen. Waarom?

$ELDG zal het utility-token zijn in het ecosysteem van Everlodge. Het token is de betalingsvaluta en het medium voor het uitwisselen van waarde door middel van inzetten, uitlenen en beloningen. Naarmate meer investeerders zich bij het ecosysteem aansluiten, zal de vraag naar $ELDG groeien, waardoor waarde wordt ontsloten.

Hoewel een winst van 100x voor $ELDG speculatief is, is deze haalbaar. De tokens van nobele projecten zijn gestegen en hebben de schattingen overtroffen, waardoor de voorspellingen realistisch zijn.

Moet je Everlodge in de presale kopen?

Everlodge wordt aangeboden via een presale, waarbij de prijs van het token in elke fase stijgt. Het token wordt momenteel gewaardeerd op $0,029 ten opzichte van het initiële aanbod van $0,01. Kopen in de presale is voordelig omdat men aantrekkelijk geprijsde tokens verkrijgt. Investeren in de vroege stadia is gunstig voor beleggers die waarde willen vastleggen voordat het token stijgt.