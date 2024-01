Bitbot presale bereikt $300.000, cryptomarkt vecht tegen verkoopdruk door Celsius en FTX

De prijzen van Bitcoin en Ethereum daalden begin dinsdag onder respectievelijk $40k en $2,3k. De dalingen kwamen toen de failliete cryptobedrijven Celsius en FTX enorme hoeveelheden crypto-bezit verkochten.

Maar terwijl de mondiale marktkapitalisatie daalde doordat de top-altcoins BTC en ETH weerspiegelden, suggereert de presale tractie voor Bitbot (BITBOT) dat de markt zich over het algemeen in een bullish gebied bevindt.

FTX verkoopt $1 miljard aan GBTC terwijl Celsius 13K ETH naar beurzen stuurt

Maandag deelde het on-chain data smartmoney-platform Lookonchain dat Grayscale Investments, het bedrijf achter de GBTC spot ETF, meer dan 64.000 BTC naar Coinbase Prime had gestuurd sinds spot Bitcoin ETF’s op 11 januari begonnen te handelen.

De totale uitstroom uit GBTC bereikte maandag ruim $640 miljoen, wat de cumulatieve uitstroom sinds dag 1 van de ETF-handel op ruim $2,68 miljard brengt. Uit gegevens uit de keten blijkt dat FTX het grootste deel van de GBTC-verkopen heeft gedaan, waarbij de failliete cryptobeurs meer dan 22 miljoen GBTC-aandelen ter waarde van meer dan $1 miljard heeft gedumpt.

De prijs van Bitcoin heeft het moeilijk gehad onder deze druk en daalde op 23 januari naar een dieptepunt van $39.012.

Elders heeft de prijs van ether ook te lijden gehad onder neerwaartse druk als gevolg van de recente ETH-dumping. De Ethereum Foundation is een van degenen die de afgelopen dagen enorme hoeveelheden van het ETH-token naar beurzen heeft overgedragen.

Maandag stortte de failliete cryptogeldverstrekker Celsius 13.000 ETH ter waarde van destijds ruim $30,3 miljoen op Coinbase. Het bedrijf, dat bezig is met het terugbetalen van schuldeisers, heeft ook 2.200 ETH ter waarde van ruim $5,1 miljoen naar de FalconX-beurs verplaatst.

De overdrachten vielen samen met een dip in de prijs van Ethereum, die begin dinsdag daalde naar een dieptepunt van $2.250.

Bitbot trekt handelaren aan, presale overstijgt de $300.000

Terwijl de cryptomarkt te kampen heeft met de laatste bearish druk, blijven analisten optimistisch over het beeld op de langere termijn. Handelaren zoeken daarom naar de dips als koopmogelijkheden, ook in de wereld van aanzienlijk afgeprijsde voorverkooptokens.

Naast verschillende ondergewaardeerde altcoins is Bitbot (BITBOT) een van de populairste edelstenen op de markt. Deze nieuwe Telegram-handelsbot, die net als andere producten geautomatiseerde handel in cryptocurrency aanbiedt via de Telegram-app, heeft zojuist de token-presale gelanceerd.

In minder dan een week (de presale is gelanceerd op 17 januari 2024) heeft Bitbot de $300.000 overschreden, wat terrein wint te midden van de bredere marktdip.

Waarom is er zoveel belangstelling voor de presale van Bitbot?

De enorme belangstelling en deelname die we de afgelopen dagen tijdens de presale van Bitbot hebben gezien, is te danken aan de belangrijkste kenmerken van de nieuwe handelsbot, die hem boven concurrerende bots plaatsen.

In het bijzonder is Bitbot een handelsinstrument bedoeld voor alle handelaren, ongeacht hun marktervaring of handelsvaardigheden. Een eenvoudig aanmeldingsproces gecombineerd met de belangrijkste functies van Bitbot, zoals zelfbewaring van activa en edelstenenscanner, dragen bij aan de aantrekkingskracht van deze op Telegram gebaseerde handelsapp.

Het is deze toegang tot de nieuwste AI-aangedreven handelsinstrumenten op institutioneel niveau en niet-bewaarbare wallet-integratie (essentieel voor gebruikersveiligheid en privacy) die Bitbot onderscheidt van de huidige handelsbots zoals Unibot, Banana Gun en Maestro.

Nu spot Bitcoin ETF’s naar verwachting meer instroom zullen aantrekken en de crypto-handelsmarkt klaar is voor de halvering van de BTC, zou de waarschijnlijke lancering van Bitbot het grootste hulpmiddel voor een handelaar kunnen zijn. De huidige dip zou daarom een goed koopmoment voor handelaren kunnen zijn.

De presale, die 300 miljoen tokens biedt aan early adopters, heeft momenteel een prijs van BITBOT van $0,0105 in fase 2.