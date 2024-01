Bitcoin bereikt dieptepunt van 2024 en duikt onder $41.000 terwijl altcoins in de schijnwerpers komen te staan

De volatiliteit op de cryptomarkt neemt toe nu de grootste crypto, Bitcoin (BTC), blijft bloeden op de grafieken. Het beleggerssentiment nadat het BTC ETF (exchange-traded fund) de ‘neutrale’ fase heeft verlaten en de ‘hebzucht’-fase is ingegaan nadat het token onder de $41.000 daalde en zijn laagste punt bereikte in 2024. De marktwaarde van Bitcoin staat onder druk omdat beleggers onzeker zijn of de bulls of bears zullen winnen.

Het nieuws is niet geheel bearish, aangezien altcoins gedijen op de blockchain ondanks de achteruitgang van Bitcoin. Twee tokens, Solana (SOL) en NuggetRush (NUGX), trekken de aandacht van beleggers terwijl ze paden inslaan die wijzen op een aanzienlijk groeitraject. Het ecosysteem van Solana bloeit nu er verschillende ontwikkelingen en innovaties plaatsvinden, waardoor het native token op de voorgrond komt te staan.

NuggetRush combineert GameFi en Impact Gaming en levert indrukwekkend nut met een memetische aantrekkingskracht. Het artikel onderzoekt de prijsbeweging van Bitcoin en benadrukt tegelijkertijd de kenmerken die Solana en NuggetRush in de schijnwerpers zetten.

NuggetRush (NUGX): P2E-gaming met real-world hulpprogramma

Copy link to section

Op de lijst van de beste altcoins om naar te kijken staat NuggetRush, een futuristische meme-coin met indrukwekkende functies.

Met zijn innovatieve en leuke benadering van investeringen die de kracht van gaming combineren met een impact in de echte wereld, zal dit token een revolutie teweegbrengen in de cryptomarkt. Deze top-ICO biedt een play-to-earn (P2E)-game, waarmee spelers ambachtelijke mijnbouw binnen zijn metaverse kunnen gebruiken om ongelooflijke beloningen te verdienen. Het belooft een lonende ervaring, ondersteund door NFT’s die ook dienst doen als gamekarakters en digitale assets.

Featured Broker Looking to invest? Invest and trade CFD stocks, ETFs, digital assets & commodities in minutes with our highest-rated broker. Open your account Ad

NuggetRush biedt een game die eigendom is van de gemeenschap en impactgaming promoot en bijdraagt aan de verbetering van ambachtelijke mijnwerkers in onderontwikkelde landen. Beleggers zijn geïntrigeerd door de mogelijkheid om hun RUSHGEM NFT’s in te wisselen voor echt goud en contant geld dat bij hen thuis wordt afgeleverd.

Are you looking for fast-news, hot-tips and market analysis? Sign-up for the Invezz newsletter, today.

Investeerders die lid worden van de RUSH-gilde kunnen ook deelnemen aan het bestuur op het platform terwijl ze genieten van exclusieve beloningen. De beste ICO biedt ook een stakingprotocol waarbij spelers en gebruikers hun NFT’s inzetten om tot 20% APY te verdienen.

Het native token van het project, NUGX, ondergaat een presale van vijf ronden, waarvan er al vier zijn voltooid. Er is meer dan $1,8 miljoen gerealiseerd door de verkoop van bijna 160 miljoen tokens, de soft cap.

Elke ronde heeft een specifiek aantal toegewezen tokens en een marktwaarde, en ronde 5 wordt verkocht tegen 0,018 USDT, terwijl er nog maar ongeveer 25% van de 55 miljoen toegewezen tokens over zijn.

De ronde is snel uitverkocht en NuggetRush staat klaar om de harde limiet van 215 miljoen tokens te bereiken. Dit brengt NUGX dichter bij de lancering op de gedecentraliseerde cryptocurrency-lijst voor 0,020 USDT per stuk, wat een stijging van 100% vertegenwoordigt ten opzichte van de ronde 1-prijs van 0,010 USDT.

Bitcoin (BTC): Meer bearish voorspellingen na de ETF

Copy link to section

Het scepticisme onder Bitcoin-investeerders neemt toe nu het token volatiele prijsbewegingen ervaart. Het token wordt na de goedkeuring van BTC ETF geconfronteerd met een negatief beleggerssentiment en is met ongeveer 13% gedaald sinds de spot-ETF’s werden verhandeld. Terwijl er in slechts één handelsweek ruim 68.000 Bitcoins zijn toegevoegd door de nieuwe spot-ETF-emittenten, heeft Grayscale Bitcoin Trust (GBTC) ongeveer 40.000 BTC verloren, wat neerkomt op een uitstroom van ongeveer $1,5 miljard.

Analisten bij JPMorgan, een multinationale financiële dienstverlener, hebben een uitstroom van maximaal $3 miljard uit GBTC voorspeld na de conversie ervan naar een spot BTC ETF-product. Deze uitstroom is waarschijnlijk te wijten aan het feit dat beleggers vroegtijdig winst nemen om na de conversie substantiële rendementen te realiseren.

Als hun voorspellingen stand houden en ongeveer de helft van de veronderstelde uitstroom al is gerealiseerd, kunnen de prijzen van Bitcoin de komende weken nog meer onder druk komen te staan.

Solana (SOL): Toonaangevende innovaties op de blockchain

Copy link to section

Solana staat bovenaan de lijst met altcoins om in de gaten te houden nu de bull run dichterbij komt. Het token heeft sinds het laatste kwartaal van 2023 erkenning gekregen en blijft beter presteren dan andere altcoins. Er wordt voorspeld dat SOL Ethereum (ETH) tot 5x zal overtreffen in de huidige bull run, zoals vermeld in een post op X van Negentropic, een account gerund door mede-oprichters van Glassnode Jan Happel en Yann Allemann.

Solana heeft onlangs steun gekregen van Franklin Templeton, een eerbiedwaardige vermogensbeheerder, en andere institutionele beleggers. De visionaire doelen van de mede-oprichter van het project, Anatoly Yakovenko, en baanbrekende ontwikkelingen binnen het ecosysteem, zoals innovaties op het gebied van niet-fungible tokens (NFT’s), meme-munten, DeFi, DePIN en Firedancer, hebben het in de schijnwerpers geplaatst.

Er wordt voorspeld dat SOL een substantiële stijging zal doormaken, zoals blijkt uit de enorme pre-order van de nieuwe Web3-smartphone-editie, die binnen 24 uur meer dan 25.000 exemplaren verkocht, vergeleken met ongeveer 2.500 verkochte exemplaren bij de eerste lancering.

Conclusie

Copy link to section

De prijzen van Bitcoin blijven volatiel omdat de markt de effecten van het spot-ETF-besluit voelt. Te midden van de dalende prijzen voorspellen analisten een potentiële long op de lange termijn.

Altcoins op de gedecentraliseerde cryptocurrency-lijst blijven investeerders aantrekken met hun indrukwekkende aanbod. NuggetRush en Solana staan bovenaan de lijst en bieden de benodigde innovaties om de blockchain te versterken. Beleggers die op zoek zijn naar substantiële rendementen kunnen NUGX-tokens tegen gereduceerde tarieven verwerven.

Voor alles wat met NUGX te maken heeft, kun je de presale website van NuggetRush bezoeken.