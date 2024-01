Wat moeten houders doen nu de prijzen van Bitcoin, Solana, IOTA en AVAX dalen?

Het was de afgelopen twee weken een zee van rood op de cryptomarkt toen het enthousiasme voor Bitcoin ETF’s daalde. De prijs van Bitcoin is gedaald van $49.000 naar minder dan $40.000. Op dezelfde manier hebben altcoins zoals Solana, IOTA en Avalanche (AVAX) zich allemaal teruggetrokken. Als gevolg daarvan zijn veel longposities geliquideerd, terwijl de totale marktkapitalisatie van alle tokens is gedaald tot $1,56 biljoen.

Bitcoin versus IOTA versus Solana versus Avalanche

Waarom dalen cryptocurrencies?

Bitcoin en andere cryptocurrencies crashen vanwege een situatie die bekend staat als buy the rumours, sell the news. Dit is een veel voorkomende situatie die zich voordoet bij alle activa, inclusief aandelen, grondstoffen en forex.

Het idee is dat investeerders een actief kopen op basis van de geruchten en het vervolgens dumpen als het gebeurt. In dit geval wist iedereen dat de Securities and Exchange Commission (SEC) deze ETF’s zou goedkeuren, vooral na het verliezen van de rechtszaak tegen Grayscale.

De kans op goedkeuring nam ook toe toen bedrijven als Blackrock, Invesco en Franklin Templeton erbij betrokken raakten. Dit zijn enorme bedrijven in de financiële dienstverlening, waar ze meer dan 13 biljoen dollar aan activa controleren.

Als gevolg hiervan steeg Bitcoin van minder dan $20.000 in 2022 naar meer dan $45.000 voordat de Bitcoin ETF ter plekke werd goedgekeurd. Daarom is het momentum nu vervaagd nu beleggers zich concentreren op de in- en uitstroom in de sector.

Uit recente gegevens blijkt dat de instroom sterker is geweest dan verwacht. Beleggers voegden in de eerste week ruim $6,5 miljard aan ETF’s toe. Sommige analisten hadden in deze periode een instroom van ongeveer $2 miljard gemodelleerd.

Bitcoin is ook gedaald vanwege enige verkoopdruk van FTX Estate, dat deze week $1 miljard verkocht.

Wat moeten cryptohouders doen?

De zorg onder investeerders in Bitcoin, Solana, IOTA en AVAX is nu wat ze moeten doen nu hun prijzen zijn gedaald. Analisten hebben hierover gemengde meningen, waarbij sommigen aanbevelen om alle crypto-activa te verkopen en over te stappen op andere activa, zoals aandelen, die naar hun recordhoogtes zijn gestegen.

All the spot #BitcoinETFs are now in bear markets, defined as a drop of 20% or more from the peak. The biggest loser is $FBTC, down 32%. I think the Vaneck #Bitcoin Trust should change its symbol from $HODL to GTFO. — Peter Schiff (@PeterSchiff) January 22, 2024

Sommige analisten zijn daarentegen van mening dat Bitcoin en andere altcoins om verschillende redenen zullen terugveren. Ten eerste zijn er verschillende katalysatoren die de komende maanden een impact kunnen hebben op Bitcoin. Zo wordt bijvoorbeeld verwacht dat de Fed dit jaar zal beginnen met het verlagen van de rente, terwijl de halving van Bitcoin in april zal plaatsvinden. Historisch gezien doet BTC het meestal goed vooruit en nadat de halving heeft plaatsgevonden.

Ten tweede zijn de fundamenten van Bitcoin nog steeds sterk, waarbij de stijgende vraag gepaard gaat met een dalend aanbod. Deze trend zal zich de komende jaren waarschijnlijk voortzetten, omdat institutionele beleggers een deel van hun droge poeder aan Bitcoin zullen toewijzen.

Ten derde is de huidige uitverkoop van Bitcoin in lijn met wat de meeste analisten en investeerders hadden verwacht, aangezien het concept van ‘koop de geruchten, verkoop het nieuws’ algemeen bekend is. Bovendien heeft Bitcoin de neiging zich sterk terug te trekken naarmate het een belangrijk weerstandsniveau van $50.000 nadert. Daarom neig ik naar de laatste kant, waar ik geloof dat Bitcoin en andere altcoins de komende maanden zullen terugveren. Bovendien hebben beleggers het risicovolle sentiment op de markt omarmd, zoals blijkt uit de prestaties van aandelen en obligaties. Altcoins zoals Solana, AVAX en IOTA hebben een nauwe correlatie met Bitcoin.