De euro (EUR), de Turkse lira (TRY), de Noorse kroon (NOK) en de Zuid-Afrikaanse rand (ZAR) waren woensdag in beweging, nadat beleggers zich opnieuw concentreerden op de bijeenkomsten van de centrale banken van donderdag. Deze bijeenkomsten, de eerste van het jaar, zullen meer licht werpen op wat ambtenaren denken over de economie en meer kleur geven aan wat we later dit jaar kunnen verwachten.

ECB-besluit komt eraan

De prijzen van de paren EUR/USD en EUR/GBP stegen licht toen de ECB haar eerste besluit van de centrale bank van 2023 lanceerde. Deze bijeenkomst komt een week nadat enkele van haar functionarissen, waaronder Christine Lagarde, interviews hielden op het World Economic Forum in Davos.

Een belangrijk thema bij deze functionarissen was dat het te vroeg was om de overwinning op de inflatie uit te roepen. Deze visie werd ondersteund door gegevens van Eurostat, waaruit bleek dat de Europese inflatie in december was gestegen naar 2,9%. De inflatie zal waarschijnlijk nog langer hoger blijven naarmate de crisis aan de Rode Zee heviger wordt.

De uitdaging voor de ECB is dat het blok ook een grote vertraging doormaakt die tot een recessie zou kunnen leiden. Als zodanig zou het te lang vasthouden van de rente een diepere neergang kunnen veroorzaken, zelfs als de Amerikaanse economie vooruit gaat.

In dit geval verwachten de meeste analisten dat de eerste renteverlaging van de ECB in de tweede helft van het jaar zal plaatsvinden. Ze verwachten ook minstens twee bezuinigingen.

De Turkse lira is nog steeds aan het wegkwijnen

Elders bleven de koersen van de paren USD/TRY en EUR/TRY binnen een krappe bandbreedte, voorafgaand aan het eerste CBRT-besluit van het jaar. Ze zitten allemaal in de buurt van hun hoogste punt ooit, terwijl beleggers inzetten op een lira die langer zwak blijft.

Nu de inflatie hardnekkig hoog blijft (de inflatie eindigde het jaar op 65%), verwachten analisten dat de CBRT tijdens deze bijeenkomst de rente zal blijven verhogen. Sommige economen zien hierin een ander rentetarief van tussen de 100 en 200 basispunten.

De uitdaging voor de CBRT is dat economen de inflatie in het land in mei van dit jaar een piek zien bereiken. Ook al zijn de rentetarieven aantrekkelijk voor spaarders, ze blijven veel lager dan de inflatie. Dat heeft geleid tot een verlies aan vertrouwen in de Turkse lira, waardoor het moeilijk wordt om kopers aan te trekken.

Besluit van de Norges Bank vooruit

De paren USD/NOK en EUR/NOK bleven de afgelopen dagen stabiel terwijl traders wachtten op het besluit van Norges Bank. Dit zal een belangrijke rentebeslissing zijn, omdat het de meest agressieve centrale banken van Europa zijn geweest. De rente ging tegen de trend in en steeg in december met 25 basispunten naar 4,50%. Het heeft ze tijdens de pandemie van nul gehaald.

Nu de Noorse inflatie daalt, verwachten economen dan ook dat de bank de rente ongewijzigd zal laten en gesprekken over bezuinigingen zal vermijden. In een notitie zei een analist van JPMorgan:

“Er is geen goede reden voor een gematigde koerswijziging en een koerscorrectie is zeer onwaarschijnlijk bij tussentijdse bijeenkomsten, gezien de beslissingen uit het verleden. Norges Bank zal wachten op de bijeenkomst in maart om sterkere conclusies te trekken, gebaseerd op aanvullende gegevens over de binnenlandse kant.”

SARB-besluit komt eraan

De Zuid-Afrikaanse Reserve Bank (SARB) zal donderdag de volgende grote centrale bank zijn om in de gaten te houden. Deze beslissing komt op een moment dat het paar USD/ZAR met bijna 2% is gedaald ten opzichte van het hoogste punt dit jaar. De Zuid-Afrikaanse rand heeft het beter gedaan dan andere Afrikaanse valuta zoals de Nigeriaanse naira , Keniaanse shilling en Ethiopische birr.

SARB zal de rente waarschijnlijk ongewijzigd laten op 8,25% en mogelijk wijzen op een renteverlaging later dit jaar. Bovendien bleek uit de meest recente gegevens dat de consumentenprijsindex (CPI) daalde naar 5,1%, terwijl de kern-CPI op 4,5% bleef. Deze cijfers waren beter dan verwacht en lagen binnen de comfortabele bandbreedte van de bank.