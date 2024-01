De Bitcoin ETF is “een van de belangrijkste beleggingen van ons leven”, zegt Cathie Wood – de oprichter en CEO van Ark Invest.

Wood verklaart de recente daling van Bitcoin

De grootste crypto ter wereld vertoont een dalende trend sinds de Securities & Exchange Commission van de Verenigde Staten goedkeuring heeft verleend voor de Spot Bitcoin ETF’s.

Maar de invloedrijke investeerder schrijft de recente prijsactie gedeeltelijk toe aan het ‘sell the news’-verhaal. Ze is ervan overtuigd dat de op de beurs verhandelde fondsen uiteindelijk een materieel voordeel voor BTC zullen blijken te zijn. Bij CNBC’s “Closing Bell: Overtime” zei Wood onlangs:

Het is een mondiaal, op regels gebaseerd monetair systeem. Het is de grootste van alle crypto-ideeën die er zijn. Dit is de financiële supersnelweg. Wij zijn enthousiast over de vooruitzichten.

Tegen het einde van dit decennium verwacht Wood dat de prijs van een Bitcoin de $1,0 miljoen zal overschrijden, aangezien institutioneel geld de crypto-ruimte binnen blijft stromen dankzij de onlangs goedgekeurde op de beurs verhandelde fondsen.

Het is denkbaar dat de daarmee samenhangende rally in Bitcoin ook andere cryptocurrencies zal helpen winnen – inclusief de opkomende projecten zoals Pullix.

Dit is wat Pullix wil bereiken

Pullix is een onlangs gelanceerde hybride beurs die vooral geschikt is voor degenen die gefrustreerd zijn over het liquiditeitsprobleem met een DeFi- beurs.

De oplossing, zo bedacht het team, ligt in het naar gebruikers brengen van de voordelen van zowel een gecentraliseerde als een gedecentraliseerde uitwisseling binnen één enkel platform – en dat is Pullix.

Maar het platform heeft nog veel meer te bieden. Degenen die voor Pullix kiezen, kunnen bijvoorbeeld beloningen verdienen voor het handelen op de hybride beurs. Dit trade-to-earn concept maakt het veel spannender voor de gebruikers.

Bovendien, als je het native PLX-token bezit, zal het project zelfs een deel van zijn inkomsten met je delen, wat je in wezen kunt zien als een middel voor een vast passief inkomen. Klik hier voor meer informatie over Pullix.

Wat maakt PLX potentieel een goede investering?

Zoals eerder vermeld is het native PLX-token de drijvende kracht achter Pullix en alles waar het voor staat.

Blootstelling aan deze hybride beurs is dus een investering op zichzelf – en het oorspronkelijke token zou prijsstijgingen kunnen stimuleren dankzij de bredere crypto -wind in de rug, waaronder de Bitcoin ETF’s.

Het is de moeite waard hier te vermelden dat Pullix in een paar weken ruim $4,3 miljoen heeft opgehaald. Wat dat suggereert is dat de vraag naar het native PLX-token sterk is geweest, wat doorgaans een teken is van een goede investering met potentieel voor lucratieve rendementen.

Wat nog aantrekkelijker is aan PLX, is dat het momenteel slechts $0,08 kost. Je hoeft dus niet veel geld uit te geven om een vroege positie in te nemen in dit token dat momenteel in de presale is. De prijs van het Pullix-token zal vrijdag stijgen. Je kunt de website bezoeken voor meer informatie over het PLX-token.

Wat kan het Pullix (PLX)-token nog meer helpen?

Volgens Statista zal de omzet in de markt voor cryptocurrencies tegen 2028 met een samengesteld jaarlijks percentage van 8,62% groeien tot 71,7 miljard dollar.

De bovengenoemde groei kan net zo goed ten goede komen aan het Pullix-token, vooral gezien de sterke vraag die het de afgelopen weken heeft getrokken. De hybride beurs wint aan populariteit in de investeringsgemeenschap, ook omdat deze zich enorm richt op beveiliging, wat vrijwel een vereiste is voor een cryptohandelaar.

Andere crypto-gerelateerde factoren waarvan het oorspronkelijke PLX-token zou kunnen profiteren, zijn onder meer de verwachte koerswijziging van de Federal Reserve om de rente in 2024 te verlagen.

De consumentenprijsindex of CPI in de Verenigde Staten steeg in december met 0,3%, tegenover een verwachte stijging van 0,2%. Toch blijven velen ervan overtuigd dat de centrale bank dit jaar de rente meerdere keren zal verlagen.

Weten hoe je kunt investeren in Pullix? Klik hier om de website te bezoeken en een vroege positie in het PLX-token in te nemen.