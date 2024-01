Optimism (OP) houders genieten van winst ondanks bearish prijsacties – details

De cryptomarkt verwelkomde deze week met het verkeerde been waarbij de marktkapitalisatie van alle digitale valuta met 5% kelderde, van $1,6 biljoen naar $1,5 biljoen. Optimism (OP) sloot zich aan bij deze daling en sloot de voorgaande week af met een prijsdaling van bijna 20% om de tijdswaarde van $2,83 te drukken.

OP weekgrafiek op Coinmarketcap

Ondanks het neerwaartse prijstraject blijkt uit gegevens dat ruim 85% van de OP-houders winst maakt tegen de huidige prijzen.

Houders van Optimism genieten ondanks prijsdalingen rendement

Uit de laatste gegevens van IntoTheBlock blijkt dat 87% van de optimisme-investeerders zich in de winstgevende categorie bevindt, ondanks de daling van de prijs van OP vorige week. Dat is een indrukwekkende maatstaf voor het project, omdat het blijk geeft van de veerkracht van loyale investeerders die door de volatiliteit van de markt kunnen navigeren.

Bron – IntoTheBlock

Bovendien bevestigt de veerkracht van langetermijninvesteerders hun vertrouwen in de toekomstige groei van het project.

De Optimism blockchain kende het afgelopen jaar een indrukwekkende groei. Het implementeerde de Bedrock-upgrade op 6 juni 2023. De hardfork was een van de gedetailleerde voorstellen voor de lancering van een Superchain met meerdere blockchain-platforms die één software delen voor verbeterde interoperabiliteit en beveiliging.

De Bedrock-hardfork mikte op lagere kosten en stortingstijd en zorgde tegelijkertijd voor eersteklas beveiliging. Optimism zag na de upgrade een aanzienlijke stijging in het aantal transacties en het volume.

Heropleving van het Optimism netwerk

Uit gegevens blijkt dat de Layer2-schaaloplossing de afgelopen weken veel grootschalige transacties heeft ondergaan. ITB-gegevens laten zien dat dit cijfer op 12 januari is gestegen naar 421, waarmee een eenjarig hoogtepunt is bereikt. Ook overtrof het aantal wallets met OP de markt van 1 miljoen. Het aantal nieuwe adressen dat zich bij het netwerk voegde, bleef de afgelopen drie maanden boven de 1,34K. De versterkte gebruikersactiviteit is bullish voor het digitale token.

Verder sloot Optimism zich aan bij de top 10 projecten van GitHub-commits, wat de verhoogde activiteit van ontwikkelaars onderstreepte.

De voortdurende ontwikkeling van de blockchain in het afgelopen jaar heeft het optimisme overeind gehouden ondanks de brede marktuitdagingen, wat zich vertaalt in indrukwekkende rendementen voor OP-houders.