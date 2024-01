SEC besluit over Ethereum ETF van BlackRock uitgesteld tot maart

Vermogensbeheerder BlackRock zal langer wachten op het besluit van de SEC over de aanvraag voor een spot Ethereum nadat de toezichthouder het vonnis met nog eens 45 dagen heeft opgeschoven. In een indiening op 24 januari, één dag vóór de 25e deadline, noemde de SEC de noodzaak om verder commentaar te ontvangen op de voorgestelde regelwijziging. De SEC stelt:

De Commissie acht het passend om een langere periode vast te stellen waarbinnen actie moet worden ondernomen met betrekking tot de voorgestelde regelwijziging, zodat zij voldoende tijd heeft om de voorgestelde regelwijziging en de daarin aan de orde gestelde kwesties te overwegen.

Het uitstel betekent dat de beslissing over de spot Ethereum ETF van BlackRock in maart verwacht mag worden. Analisten zijn echter van mening dat de beslissing langer kan wachten. Volgens Eric Balchunas, analist van Bloomberg, zal de SEC waarschijnlijk gezamenlijk beslissen over alle Ether ETF’s, net als voor spot Bitcoin ETF’s. De analist verwacht in mei een Ethereum ETF-besluit, waarbij de SEC de flexibiliteit heeft om verschillende vertragingen uit te oefenen over een periode van 240 dagen. De volgende deadlines die voor SEC van belang zijn, zijn 23 mei en 24 mei voor aanvragen van respectievelijk VanEck en Ark 21Shares. Indieningen door Grayscale en Invesco Galaxy hebben deadlines op respectievelijk 18 juni en 5 juli, en Fidelity op 3 augustus.

Gemengde verwachtingen over spot Ethereum ETF’s

Copy link to section

Hoewel de markt ongetwijfeld reikhalzend uitkijkt naar het besluit van de SEC, zijn analisten verdeeld over de vraag naar het eerste van vele producten die beleggers directe blootstelling geven aan de op één na grootste cryptocurrency ter wereld. Voor BlackRock’s CEO Larry Fink bieden spot Ether ETF’s een directe weg naar tokenisatie. Het hoofd van Coinbase Institutional zegt dat veel klanten waarde zien in spot-Ether-producten. Analisten zijn echter sceptisch over de potentiële acceptatie van Ether ETF’s, omdat veel instellingen er misschien de voorkeur aan geven om in plaats daarvan de daadwerkelijke Ethereum-activa te bezitten. Raoul Pal, CEO van Real Vision, verwacht dat het gebrek aan rendement op Ethereum ETF’s een afschrikmiddel zal zijn, waardoor instellingen de voorkeur zullen geven aan Ethereum-activa.

Er worden ook vragen gesteld of de SEC het prettig zal vinden om Ethereum ETF’s goed te keuren, zoals zij deed met spot Bitcoin ETF’s. SEC-voorzitter Gary Gensler heeft laten doorschemeren dat de meeste crypto’s investeringscontracten zijn en dus onder de veiligheidswetten vallen. Niettemin heeft de toezichthouder Bitcoin uitgesloten van de controversiële classificatie en noemt het een handelswaar. De indeling in categorieën bemoeilijkt de potentiële goedkeuring van spot Ether ETF’s, waarvan de duidelijkheid ontbreekt. Daarom verwacht Aktai-voorzitter Bill Tai niet dat de goedkeuring van Ether ETF eenvoudig zal zijn.

Featured Broker Looking to invest? Invest and trade CFD stocks, ETFs, digital assets & commodities in minutes with our highest-rated broker. Open your account Ad