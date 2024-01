SEC stelt BlackRock’s Ethereum ETF uit, nu marktoptimisme Meme Moguls ziet schitteren

De Securities and Exchange Commission (SEC) heeft de aanvraag van BlackRock voor een spot Ethereum (ETH) exchange-traded fund toegevoegd aan de lijst met uitgestelde ETH spot ETF’s. Woensdag maakte de SEC bekend dat het een besluit over het goedkeuren of afkeuren van het voorstel had uitgesteld tot maart 2024.

Ondertussen blijft crypto, ondanks de marktdaling sinds de goedkeuring van de eerste spot Bitcoin ETF’s door de toezichthouder, grotendeels bullish. Een van de projecten die deze visie volgt en andere overtreft, is Meme Moguls (MGLS).

Hier lees je meer over waarom dit het geval is.

Vertragingen van de SEC en de recente BTC-dip: analisten zeggen dat dit een koopmogelijkheid is

Hoewel negatief, had het nieuws dat de SEC de spot Ethereum ETF-aanvraag van BlackRock had uitgesteld, niet zoveel invloed op de cryptomarkt. Volgens marktanalisten wordt hier gesuggereerd dat dit grotendeels was voorzien.

Met name ligt de grotere focus op een mogelijke goedkeuring later dit jaar. Mogelijke tijdlijnen zijn mei en augustus, waarbij de laatste de uiterste deadline is voor de SEC om een beslissing te nemen over de indiening van BlackRock.

Een andere observatie is dat het uitstel van de SEC voor spot Ethereum ETF’s in dezelfde maand komt als waarin het 11 spot Bitcoin ETF’s toestond, waarvan de handel samenviel met een nieuwe correctie voor BTC en altcoins. Sinds de spot-ETF’s werden verhandeld, heeft de prijs van Bitcoin te kampen gehad met uitverkoopdruk.

De prijs van de benchmark-cryptocurrency daalde woensdag onder de $40.000, en bereikte een dieptepunt van $38.600 op de grote beurzen, om de afgelopen twee weken een daling van meer dan 13% te zien.

Hoewel de dalingen zich zouden kunnen uitbreiden, waarbij BTC mogelijk niveaus onder de $35.000 op de proef zou stellen en ETH onder de $2.000 zou dalen, zijn de algemene vooruitzichten dat dit nieuwe kansen biedt voor beleggers. De groeiende adoptie van crypto, waarbij het laatste onderzoek van Crypto.com aantoont dat het mondiale eigendom toeneemt, draagt bij aan de bullish visie.

Marktanalisten zeggen dat altcoins de komende maanden beter zullen presteren. Afgezien van topalts zoals ETH, SOL en DOT, kunnen meme-coins zoals Dogecoin en Shiba Inu grote presteerders zijn.

Presale tokens zijn ook een marktsegment dat edelstenen blijft produceren, waaronder Meme Moguls.

Meme Moguls staan bovenaan onder de presale tokens

De potentiële outperformance van Dogecoin en nieuwe virale meme-coins is de reden dat Meme Moguls (MGLS) vandaag de dag zo’n golf op de markt maakt.

Als ‘s werelds eerste door meme ondersteunde handelsbeurs biedt Meme Moguls een ecosysteem waar handelaren in hun voordeel kunnen profiteren van de memegolf

Op dit platform hebben gebruikers toegang tot alle op meme geïnspireerde activa, waarbij ze gebruik kunnen maken van realtime marktgegevens en trends om hun handelswinsten te maximaliseren. De inzet- en verdienfunctie van Meme Moguls biedt gebruikers ook de mogelijkheid om het native MGLS-token te verdienen via staking en andere netwerkbeloningen.

Om het plezier van de memecultuur naar het ecosysteem te brengen, integreert Meme Moguls gaming- en metaverse-functies. Hierbij kunnen gebruikers leren van de beste handelaren in de gemeenschap terwijl ze hun handelsvaardigheden ontketenen om op zichzelf een mogul te worden.

Het beste deel is dat een stijging van het aantal meme-coins de adoptie van Meme Moguls zal blijven stimuleren, wat in combinatie met de goede tokenomics van het project het tot een van de meme-tokens maakt om vandaag de dag in de gaten te houden.

Het MGLS-token staat centraal in het Meme Moguls-ecosysteem en is momenteel in presale.

Beleggers die zich graag willen positioneren vóór de verwachte bull run, hebben tot nu toe ruim $1,9 miljoen toegewezen aan de MGLS-presale. Je kunt dit token kopen voor $0,0036 in fase 5 van de tokenverkoop en positioneren voor mogelijk duizelingwekkende winsten wanneer het na de presale op de markt debuteert.