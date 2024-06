Bitcoinhandelaren zetten meer dan $3 miljard in op de bullrun van BTC, wat weten Bitfinex-walvissen?

Bitcoin-walvissen op de cryptocurrency-uitwisseling Bitfinex hebben hun Bitcoin-positie in mei consequent vergroot. De grote portemonnee-investeerders op Bitfinex voorspelden de crash van Bitcoin in april en begonnen in mei BTC te accumuleren, “door de dip te kopen.”

Bitfinex-walvissen zetten meer dan $3 miljard in op de Bitcoin-rally

Bitcoin is na de halvering getuige geweest van grote dalingen, tot wel 40% in eerdere cycli. BTC herstelde zich snel van de recente correctie en maakte op maandag 6 mei een comeback boven de $65.500.

Bitcoin-walvissen op de cryptobeurs Bitfinex hebben de correctie van Bitcoin getimed. De grote portemonnee-investeerders hebben hun BTC-bezit teruggebracht van 76.000 vóór het hoogste punt ooit in maart naar 42.000, waarbij zij winst namen tijdens het hoogste punt ooit van Bitcoin.

Gegevens van inlichtingentracker Datamish laten zien dat walvissen in april ongeveer 6.165 longposities (bullish bets) in Bitcoin hebben toegevoegd. Vanaf maandag 6 mei bedragen de totale Bitcoin-longposities 48.978 BTC, ter waarde van meer dan $3 miljard.

Walvissen blijven hun posities versterken en Bitcoin-longs opstapelen in mei. Doorgaans wordt de walvisactiviteit van Bitfinex beschouwd als een betrouwbare indicator van de prijsontwikkeling van Bitcoin. Longposities hebben de neiging hun dieptepunt te bereiken tegen de tijd dat de BTC-prijs een lokale top bereikt, en het omgekeerde is waar.

De recente marktdip wordt gekenmerkt door een consistente accumulatie door grote beleggers. De Fear and Greed Index, een instrument om het algemene sentiment onder marktdeelnemers te meten, laat zien dat er sprake is van ‘hebzucht’ onder handelaren. Doorgaans verhoogt ‘hebzucht’ de waarde van een actief. Bitcoin zal in mei waarschijnlijk op weg zijn naar verdere winst, omdat marktdeelnemers hebzuchtig handelen.

Bitcoin-prijs op koers om deze cyclus $150.000 te bereiken: Bernstein

Na het recente herstel van Bitcoin zeggen analisten van Bernstein Research dat BTC “nog lang niet klaar is.” Analisten hebben hun voorspelling over Bitcoin herhaald en verklaard dat BTC in de lopende cyclus tegen eind 2025 de $150.000 zal bereiken.

Het financieringspercentage van Bitcoin bevindt zich weer in het positieve gebied, gebaseerd op de gegevens van Coinglass, wat aangeeft dat het activum waarschijnlijk uit het negatieve gebied is. Doorgaans worden negatieve financieringspercentages geassocieerd met bearish uitkomsten voor een actief.

De netto instroom van Bitcoin Spot ETF’s is een andere belangrijke katalysator die de prijs van het actief zou kunnen beïnvloeden. Uit gegevens van de stromen van 6 mei blijkt dat 3.710 BTC ter waarde van $236 miljoen naar Bitcoin ETF’s is gestroomd, wat de stelling van herstel op de cryptomarkt ondersteunt.

Op het moment van schrijven is de Bitcoin-prijs $63.362 op Binance.

