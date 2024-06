GoMining haalt een investering van $3 miljoen binnen van Bitscale Capital om het innovatieve Bitcoin-mijnprotocol uit te breiden

GoMining, een infrastructuurbedrijf dat de toegang tot Bitcoin-mijnbouw vergemakkelijkt, heeft met succes $3 miljoen opgehaald in een financieringsronde onder leiding van het internationale durfkapitaalfonds Bitscale Capital.

Bent u op zoek naar signalen & waarschuwingen van pro-handelaren? Meld u GRATIS aan bij Invezz Signals™. Duurt 2 minuten.

Investering ter versterking van de mondiale mijnbouwactiviteiten

Copy link to section

De investering van Bitscale Capital omvat het verwerven van $3 miljoen aan eigen vermogen in de vorm van GOMINING-tokens, de eigen cryptocurrency van het GoMining-ecosysteem, en een verzameling NFT’s.

Deze NFT’s vertegenwoordigen aandelen van GoMining’s uitgebreide digitale Bitcoin- mijninfrastructuur in negen wereldwijde datacenters.

Deze financiering is gericht op het versterken van de missie van GoMining om een vereenvoudigde en gebruiksvriendelijke toegangspoort tot Bitcoin-mijnbouw te bieden, waardoor een bredere deelname aan het streven naar ‘digitaal goud’ wordt aangemoedigd.

https://www.youtube.com/watch?v=8HEyZc8AWC8

Innoveren met Liquid Bitcoin Hashrate en NFT’s

Copy link to section

De unieke aanpak van GoMining omvat het Liquid Bitcoin Hashrate (LBH)-protocol, waarbij NFT’s correleren met werkelijke aandelen van de Bitcoin-mijnkracht van het bedrijf, gemeten in terahash per seconde (TH/s) en watt per terahash (W/TH).

Met deze opzet kan elke NFT- houder een deel van de echte Bitcoin-mijncapaciteit bezitten, wat op zijn beurt dagelijkse Bitcoin-beloningen genereert.

Dit model vereenvoudigt het anders complexe en kostbare proces van cryptocurrency-mining door de noodzaak voor individuele installatie en onderhoud van mining-hardware te elimineren.

Uitbreidingsplannen en strategische doelen

Copy link to section

Met een ambitieus doel om de totaal gegenereerde hashrate tegen medio 2025 te verhogen tot 25 miljoen TH/s, is GoMining van plan om later dit jaar zijn huidige datacenterinfrastructuur uit te breiden en nieuwe faciliteiten op te zetten in Noord-Afrika en het Midden-Oosten.

Deze uitbreiding maakt deel uit van het strategische initiatief van GoMining om zijn mijnbouwcapaciteit te vergroten en het serviceaanbod aan zijn gebruikers wereldwijd te verbeteren.

Gebruikersvoordelen en ecosysteemgroei

Copy link to section

Het GoMining-model bevrijdt gebruikers niet alleen van de hoge initiële kosten die gepaard gaan met cryptomining, maar ook van voortdurende onderhoudszorgen.

NFT-houders zijn alleen verantwoordelijk voor de elektriciteitskosten, die tot de laagste in de branche behoren, en kunnen genieten van extra kortingen door te betalen met GOMINING-tokens.

De gebruikerservaring van het platform wordt verder verrijkt via een gamified interface waarmee mijnwerkers verschillende strategieën kunnen toepassen en kunnen deelnemen aan community-stemmingen.

Erkenning door de sector en toekomstige samenwerkingen

Copy link to section

De nieuwe aanpak van GoMining heeft de aandacht getrokken binnen de bredere cryptogemeenschap, wat blijkt uit de lancering van de eerste verzameling NFT-mijnwerkers op de TON-blockchain.

Er zijn plannen om verder te integreren met het TON-ecosysteem, waardoor de toegang tot Bitcoin-mining mogelijk wordt uitgebreid tot een van de meest actieve blockchain-gemeenschappen.

Het perspectief van leiderschap

Copy link to section

Mark Zalan, CEO van GoMining, zei:

We zijn verheugd de start van onze samenwerking met Bitscale Capital aan te kondigen en de succesvolle inzameling van $3 miljoen aan investeringen, die zullen worden gericht op de verdere ontwikkeling van ons project.

Hij benadrukte de afstemming tussen het vertrouwen van de investeerder en de erkenning door de institutionele markt van de innovatieve oplossingen van GoMining.

Deze aanzienlijke investering markeert een cruciaal punt voor GoMining omdat het de grenzen blijft verleggen van wat mogelijk is in de Bitcoin-mijnruimte, waardoor het toegankelijk en winstgevend wordt voor een breder publiek.

Dit artikel is vertaald uit het Engels met behulp van AI-tools en vervolgens proefgelezen en bewerkt door een plaatselijke vertaler.