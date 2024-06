Slapende Bitcoin-walvis duikt na 10 jaar weer op en verplaatst $44 miljoen in BTC

Op 6 mei verplaatste een walvis, die 10,3 jaar lang inactief was geweest, 687,33 Bitcoin , ter waarde van ongeveer $44 miljoen.

Volgens gegevens van het on-chain analyseplatform Lookonchain ontving de portemonnee de Bitcoin aanvankelijk op 12 januari 2014, toen de prijs van Bitcoin rond de $917 schommelde.

A wallet that has been dormant for 10.3 years transferred all 687.33 $BTC($43.94M) out 10 mins ago.



The whale received 687.33 $BTC($630K at that time) on Jan 12, 2014, when the price was $917.



Address: 15WZNLACuvcDrrBL2btDErJggnaMQtHh5G pic.twitter.com/tEPqM0CrrK — Lookonchain (@lookonchain) May 6, 2024

Wat de intriges nog groter maakt, is dat de portemonnee in kwestie eigenlijk is gemaakt in een tijd dat de mysterieuze schepper van Bitcoin, Satoshi Nakamoto, nog steeds actief betrokken was bij de crypto-industrie. Destijds was de Bitcoin-voorraad een bescheiden $630.000 waard, ver verwijderd van de huidige waarde.

Bitcoin-overdrachten leiden tot speculatie in de gemeenschap

De portemonnee verdeelde zijn bezittingen en voerde na activering twee overdrachten uit.

Bij de eerste transactie werd 625,43 BTC overgebracht naar een adres geïdentificeerd door bc1qky. Kort daarna werd 61,9 BTC overgebracht naar een portemonnee beginnend met bc1qdc.

Oude portefeuilles zoals deze leiden vaak tot speculaties in de gemeenschap over hun eigenaren. Hoewel het niet mogelijk is om de identiteit van de eigenaar van de portemonnee te achterhalen, speculeren velen dat deze portemonnee verband kan houden met de maker van Bitcoin.

In dit geval maakte de cryptogemeenschap opnieuw een breed scala aan aannames, waarbij sommigen beweerden dat de portemonnee eigendom was van overheidsinstanties ; Ondertussen denken sommigen dat het gewoon een handelaar is die zijn privésleutels heeft gevonden.

Sommige marktdeelnemers gingen ervan uit dat de portemonnee daadwerkelijk verloren was en zojuist was teruggevonden en gekraakt.

Anderen uitten echter hun bezorgdheid dat als de walvis zijn bezit zou liquideren, dit tot meer volatiliteit zou kunnen leiden.

In 2024 kwamen verschillende slapende portemonnees tot leven

Sinds begin 2024 is de cryptocurrency-industrie getuige geweest van meerdere gevallen waarin oude Bitcoin-portefeuilles opnieuw werden geactiveerd.



Op 7 april zag Lookonchain een andere slapende portemonnee met 4300 BTC. De BTC werd gekocht voor minder dan $30 per munt. De portemonnee had een ROI van 230.000%.

De walvis verplaatste 240 BTC, wat de eerste transactie in meer dan tien jaar markeerde.

Een andere oude portemonnee werd op 6 maart geïdentificeerd door het analyseplatform Spot On Chain.

De portemonnee werd na 14 jaar geactiveerd en de Bitcoin die erin zat, was verzameld voor prijzen van minder dan $ 0,28 per munt. De walvis verplaatste 1000 BTC naar Coinbase, wat leidde tot een marktcrash.

