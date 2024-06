Stanley Druckenmiller verlaagt belang Nvidia omdat ‘AI nu misschien een beetje overhyped is’

Nvidia Corp staat in de rode cijfers nadat Stanley Druckenmiller aankondigde zijn belang in de chipmaker te hebben teruggeschroefd.

Waarom heeft Druckenmiller zijn positie in Nvidia-aandelen verlaagd?

De miljardair-investeerder verlaagde zijn blootstelling aan de halfgeleidergigant omdat het aandeel “een geweldige run heeft gehad”.

Hij maakte voor het eerst kennis met $NVDA in de tweede helft van 2022 – en “verhoogde de positie aanzienlijk” toen OpenAI ChatGPT uitrolde.

Het nieuws komt slechts enkele dagen voordat Nvidia zijn financiële resultaten voor het eerste kwartaal zal publiceren. De consensus is dat het $ 5,14 per aandeel zal verdienen, veel meer dan de 88 cent per aandeel een jaar geleden.

Het aandeel Nvidia is sinds begin 2024 maar liefst 90% gestegen.

Stanley Druckenmiller blijft optimistisch over AI

Stanley Druckenmiller heeft zijn belang in Nvidia teruggeschroefd, omdat AI op de korte termijn misschien een beetje overhyped zal zijn.

Maar hij blijft kunstmatige intelligentie op de lange termijn als onderhyped beschouwen. Over de “Squawk Box” van CNBC zei de voormalige hedgefondsmanager:

AI zou kunnen rijmen met internet. Terwijl we al deze kapitaaluitgaven doorlopen, moeten we de uitbetaling doen terwijl het met de dag stapsgewijs binnenkomt. De grote uitbetaling zou over vier tot vijf jaar kunnen plaatsvinden.

In maart onthulde $NVDA de “krachtigste AI-chip ter wereld” (lees meer). GB200 of de eerste van zijn Blackwell-serie GPU’s verlaagt de kosten en het energieverbruik met 25 keer ten opzichte van zijn voorganger – de H100. Wall Street heeft momenteel een consensus “koop”-advies voor Nvidia-aandelen.

