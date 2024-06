FTX plant terugbetaling van 118% voor crediteuren; Is KangaMoon het bekijken waard?

Deskundigen zijn optimistisch over crypto. De prijs van Bitcoin zweeft boven de $62.000 en zal waarschijnlijk stijgen na de recente halving. De vooruitzichten zijn ook bullish voor altcoins, ondanks negatief SEC-gerelateerd nieuws.

Nu FTX plannen onthult waarbij crediteuren een terugbetaling van 118% kunnen krijgen, is KangaMoon (KANG) een van de tokens om te kopen?

FTX-crediteuren krijgen uitbetaling van 118%

De faillissementsboedel van de ingestorte cryptobeurs FTX heeft een grote aankondiging gedaan.

Volgens details is 98% van de crediteuren klaar om een contante uitbetaling van 118% op hun respectievelijke vorderingen te ontvangen. Hoewel niet zoveel vergeleken met waar de prijzen vandaag de dag staan na de bullish flip van 2024, vertegenwoordigt het bod van het reorganisatieplan een belangrijke afwijking van eerder aangekondigde aanbiedingen.

Deze betalingen kunnen voor gebruikers toegankelijk zijn binnen 60 dagen nadat het plan door de rechtbank is goedgekeurd. Volgens een persbericht zijn met name alleen crediteurenvorderingen van 50.000 dollar of minder voor dit plan bestemd.

Volgens de details in de aankondiging van 7 mei zou het plan crediteurenrendementen kunnen opleveren van maximaal $16,3 miljard.

“We zijn blij dat we in een positie zijn om een hoofdstuk 11-plan voor te stellen dat de teruggave van 100% van de faillissementsvorderingen plus rente voor niet-gouvernementele crediteuren overweegt”, aldus John J. Ray III, CEO en hoofd herstructurering van FTX..

Te midden van plannen om waarde terug te geven aan klanten van de mislukte beurs, heeft het faillissementsteam van FTX meerdere tokens verkocht te midden van de plannen om schuldeisers terug te betalen na de implosie van FTX in 2022.

Is KangaMoon een meme-coin zoals alle anderen?

KangaMoon is een nieuw cryptoproject dat meme-coins wil combineren met GameFi en SocialFi. Dat alleen al maakt het meer dan een meme-coin.

Bovendien biedt het native token KANG, in tegenstelling tot de meeste andere op meme geïnspireerde projecten, echt nut.

In de gemeenschapsgestuurde omgeving die KangaMoon biedt, speelt KANG de rol van een in-game valuta. Hiermee kunnen houders zeldzame NFT’s ontgrendelen of wedden op epische gevechten binnen het P2E-ecosysteem.

Er is een uniek beloningssysteem dat geen enkele andere presale biedt: de kans om KANG te verdienen door deel te nemen aan exclusieve uitdagingen en wedstrijden. De beloningen zijn vanaf deze presale fase beschikbaar, waardoor dit een spannend project is voor degenen die op zoek zijn naar juweeltjes.

Dus hoewel het een meme-coin is, speelt KangaMoon in op de heroplevende P2E-gamingmarkt en de SocialFi-trend om een unieke laag toe te voegen die de bruikbaarheid van KANG versterkt.

KangaMoon’s presale fase 5 is voor 90% uitverkocht

Het is waarschijnlijk een laatste kans voor investeerders die willen profiteren van de potentiële heropleving van cryptovaluta via het nieuwe token KangaMoon (KANG). Waarom is dit het geval?

Zoals eerder benadrukt, heeft KangaMoon met succes door de presale fasen genavigeerd en staat momenteel aan de vooravond van een snelle verkoop in fase 5. Na de eerste vier fasen te hebben doorlopen, is de openbare verkoopfase van KANG token op het moment van schrijven voor meer dan 93% uitverkocht.

De belangstelling van beleggers neemt nog steeds toe, waarbij het totale opgehaalde bedrag de $6,4 miljoen overschrijdt. Maar de mogelijkheid om KANG te kopen blijft open voor $0,0196 per token en met een bonus van 10% op alle aankopen.

Bezoek de officiële website voor meer informatie of om KANG te kopen.

Dit artikel is een samenwerking tussen onze redacteuren en partners en kan gesponsorde advertenties en links bevatten. De inhoud is geen financieel advies en is alleen bedoeld voor informatieve doeleinden.