Fineqia International, een investeringsbedrijf op het gebied van digitale activa en fintech, heeft vandaag zijn Crypto ETPs AUM-rapport van april aangekondigd.

Uit de maandelijkse analyse van het bedrijf van wereldwijde Exchange Traded Products (ETP’s) met digitale activa als onderliggend onderpand bleek een groei van 64% in het totale vermogen onder beheer (AUM) tot nu toe in 2024.

Een moeilijke april voor crypto’s

Op maandbasis daalde het totale beheerd vermogen echter van $94,4 miljard eind maart naar $81 miljard in april, een daling van 14,2%.

De totale marktwaarde van digitale activa daalde met 18,8% tot ongeveer 2,29 biljoen dollar in april, vergeleken met 2,82 biljoen dollar de maand ervoor.

Volgens het onderzoek van Fineqia daalden de ETP’s die een gediversifieerd mandje van cryptocurrencies vertegenwoordigen in april met 9,5% in beheerd vermogen, tot $2,8 miljard, tegen $3,36 miljard eind maart.

Sinds het begin van het jaar is het beheerd vermogen van ETP’s met een mandje cryptocurrencies echter met 24,2% gestegen, vergeleken met $2,25 miljard begin 2024.

Te duur dankzij BTC?

Dit kan gedeeltelijk worden toegeschreven aan de relatieve duur van crypto-ETP’s momenteel. Zoals Fineqia opmerkt:

Zelfs tijdens de marktdaling behielden financiële producten ondersteund door digitale activa een premie van 24,5% ten opzichte van de markt voor digitale activa, in overeenstemming met de trend die in het eerste kwartaal werd waargenomen. Dit jaar tot nu toe zijn de ETP’s die digitale activa aanhouden met 64% gestegen in beheerd vermogen, terwijl de marktkapitalisatie van digitale activa met 29,2% is gestegen. Dit wijst op een premiegroei voor ETP’s van ongeveer 117% in vergelijking met de relatieve onderliggende waarde.”

Het is niet verrassend dat Fineqia deze stijging van de premie voornamelijk toeschrijft aan de goedkeuring van Bitcoin (BTC) Spot ETF’s in de VS, die op 11 januari begonnen te handelen, waardoor de kapitaalinstroom naar financiële producten met digitale activa als onderliggende activa gedurende het eerste kwartaal werd gestimuleerd.

Bundeep Singh Rangar, CEO van Fineqia, zegt dat Hong Kong onlangs getuige is geweest van de lancering van crypto-ETF’s, terwijl Groot-Brittannië op het punt staat dit voorbeeld binnenkort te volgen. “Het is nu volledig gebakken”, zei hij. “Nu de aanvankelijke stijging na de goedkeuring van BTC ETF’s door de SEC is afgekoeld, zijn de broden klaar en worden ze geserveerd in de ETF- en ETN-schappen over de hele wereld.”

Het rapport van Fineqia benadrukte ook dat cryptocurrencies het in april bijzonder goed en slecht deden.

Solana gemarkeerd

Met name Solana (SOL), dat bijna de helft van het totale beheerd vermogen van de alternatieve munten omvat, werd geprezen als “veerkrachtig”:

In april kenden ETP’s met SOL als onderliggende waarde een daling van 31,4% in beheerd vermogen, tot $1,29 miljard, vergeleken met de $1,87 miljard eind maart. In dezelfde periode daalde de SOL-prijs met 37,4%, van $203 eind maart naar $127. Deze statistieken benadrukken dat de premie die in april werd waargenomen in de AUM van ETP’s die digitale activa als onderliggend bezit hebben, vergeleken met de bredere marktwaarde van digitale activa, voornamelijk kan worden toegeschreven aan de veerkracht die wordt getoond door ETP’s die SOL aanhouden.”

Vergelijk dit eens met Bitcoin, waarvan de prijs in april met 13,6% daalde naar $60.150, tegen $69.650 eind maart. “Tegelijkertijd”, aldus Fineqia, “ervoer het AUM van ETP’s met BTC als onderliggende waarde een daling van 13,2%, en daalde van de $72,8 miljard eind maart naar $63,2 miljard in april.”

Ethereum ziet een daling van bijna 15%

Ondertussen kreeg Ethereum (ETH) een minder positief rapport:

In april zag Ethereum (ETH) een waardedaling van 14,9%, van $3.508 eind maart naar $2.985. In dezelfde periode daalde het AUM van in ETH luidende ETP’s met 16,4%, tot $12 miljard, vergeleken met de $14,3 miljard eind maart. Sinds het begin van het jaar hebben ETP’s die ETH aanhouden een stijging van 26,6% laten zien, terwijl de ETH-prijs met 31,1% is gestegen. Dit benadrukt hoe de groeiende verwachting onder marktdeelnemers dat de SEC de goedkeuring van ETH Spot ETF’s in mei afwijst, heeft geleid tot een afname van de institutionele blootstelling aan ETH ten gunste van BTC.”

