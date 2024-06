De Amerikaanse werkloosheidsaanvragen bereikten het hoogste punt in acht maanden, wat wijst op een afkoelende arbeidsmarkt

Het aantal Amerikanen dat nieuwe werkloosheidsuitkeringen aanvraagt, steeg vorige week naar het hoogste niveau in ruim acht maanden, wat wijst op een verdere afkoeling van de arbeidsmarkt.

Volgens het laatste wekelijkse rapport over werkloosheidsuitkeringen van het Ministerie van Arbeid zijn de initiële aanvragen voor een werkloosheidsuitkering door de staat met 22.000 gestegen tot een voor seizoensinvloeden gecorrigeerde 231.000 voor de week eindigend op 4 mei.

Dit is het hoogste cijfer sinds eind augustus en de grootste stijging in bijna vier maanden.

De verwachtingen van economen zijn ruimschoots overtroffen

De stijging van het aantal werkloosheidsaanvragen overtrof de verwachtingen van economen, die hadden voorspeld dat het aantal aanvragen deze week zou oplopen tot 215.000.

Het aantal aanvragen heeft nu de grens van 194.000 tot 225.000 overschreden die sinds het begin van het jaar consistent was, wat een verschuiving in de arbeidsmarktomstandigheden weerspiegelt.

Wat betekent de stijging van het aantal werkloosheidsaanvragen?

Deze stijging van het aantal aanvragen voor een werkloosheidsuitkering volgt op de voet van andere indicatoren die wijzen op een vertraging van de arbeidsmarkt.

Uit het rapport van vorige week bleek dat de economie in april de minste banen in zes maanden heeft toegevoegd, en dat de vacatures in maart zijn gedaald tot het laagste punt in drie jaar.

Deze tekenen van afnemend momentum op de arbeidsmarkt leiden tot speculaties over mogelijke aanpassingen van het monetaire beleid, waaronder de mogelijkheid van renteverlagingen door de Federal Reserve later dit jaar.

Seizoensgebonden factoren spelen een rol

Een deel van de toename van het aantal aanvragen voor een werkloosheidsuitkering kan worden toegeschreven aan seizoensvariaties na het einde van de voorjaarsvakantie op school, die vaak leiden tot schommelingen in de werkgelegenheidscijfers.

Deze seizoensfactor bemoeilijkt de analyse, waardoor het van cruciaal belang is om toekomstige gegevens te observeren om de onderliggende trends op de arbeidsmarkt vast te stellen.

