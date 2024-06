Donald Trump gaat pro-crypto voor verkiezingscampagne

Presidentiële hoopvolle en voormalige Amerikaanse president Donald Trump verklaarde dat hij van plan was cryptocurrency te accepteren voor zijn campagnedonaties. De voormalige president maakte de opmerkingen tijdens een evenement in zijn resort Mar-a-Lago in Palm Beach, Florida.

Trump bevestigde zijn steun voor digitale valuta tijdens een sessie met aanwezigen, van wie velen eigenaar waren van zijn NFT’s.

Tijdens het evenement, dat het Trump Cards NFT Gala werd genoemd, richtte Trump zich rechtstreeks tot zijn aanhangers en bevestigde hij zijn standpunt over digitale valuta. Tijdens het evenement reageerde Trump ook op vragen over het gebruik van cryptocurrencies om aan zijn campagne te doneren.

Hij stelde de aanwezigen gerust: “Als je het niet kunt, zal ik ervoor zorgen dat je het wel kunt.”

Biden is anti-crypto

Hij onthulde zijn voornemens om cryptocurrency-bedrijven binnen de Verenigde Staten te behouden, en ging daarmee in tegen wat hij omschreef als de vijandige houding van de huidige regering.

“Als crypto de VS verlaat vanwege vijandigheid jegens crypto… nou, dan zullen we het tegenhouden. Dat willen we niet”, zei de voormalige Amerikaanse president.

Bovendien bekritiseerde Trump het schijnbare gebrek aan bekendheid van president Joe Biden met cryptocurrencies. Op een gegeven moment bootste Trump een gesprek na, wat de onwetendheid van Biden suggereerde, door te zeggen:

‘Als u Biden vraagt, meneer, bent u dan voor of tegen crypto? Wat is dat? Wat? Haal me van het podium.’

Hij voegde eraan toe dat de Democraten ‘tegen’ cryptocurrencies zijn.

Zeg ja tegen Trump, zeg ja tegen crypto

Trump erkende verder de vraag naar cryptocurrencies binnen de VS en verklaarde dat hij zich ervoor zou inzetten om ervoor te zorgen dat de toestand van cryptocurrencies ‘goed en solide’ is. Door te pleiten voor een brede acceptatie van verschillende vormen van digitale valuta, drong Trump er bij de voorstanders van dergelijke technologieën op aan zijn kandidatuur te steunen.

“Als je van crypto houdt… kun je beter op mij stemmen”, voegde hij eraan toe.

De pro-crypto-houding van Trump is ook opgemerkt door analisten van Standard Chartered Bank. Volgens de experts zou de herverkiezing van Trump een positief regelgevingsklimaat voor cryptocurrencies kunnen bevorderen.

Geoff Kendrick, hoofd van FX Research en Digital Assets Research bij de bank, merkte op dat een tweede termijn voor Trump waarschijnlijk ‘bitcoin-positief’ zou zijn.

