Ghana introduceert Afrika’s eerste NFT-zegel

De Ghana Post Company heeft ‘s werelds eerste cryptopostzegel geïntroduceerd om de 25e verjaardag van het bewind van een ceremoniële heerser in Ghana te vieren. De crypto-stempel, ontwikkeld als een niet-fungibel token (NFT), werd op 5 mei onthuld en draagt de afbeeldingen van de Asantehene, Otumfuo Osei Tutu II, de heerser van het Ashanti-volk.

Bice Osei Kuffour, directeur van het staatspostbedrijf, heeft aangegeven dat de NFT-zegel meer is dan alleen een technologische innovatie. Het is een instrument dat tot doel heeft het erfgoed van de Asantehene te behouden en de 25 jaar dat de traditionele leider op de troon zit, te vieren.

“Nu we vandaag de herdenkingszegels onthullen die zijn gewijd aan het bewind van Zijne Majesteit, bevestigen we onze toewijding aan innovatie en uitmuntendheid in het behouden van de verhalen van onze natie en het verspreiden ervan aan de wereld”, zei Kuffour in een verklaring.

Een crypto-hub in Afrika

Volgens een rapport uit december 2023 staat Ghana op de negende plaats wat betreft het adoptiepercentage van cryptocurrency. De primaire vraag naar de opkomende sector wordt echter gedreven door de jongere bevolking.

56,1% van de crypto-eigenaren in het onderzoek was tussen de 18 en 34 jaar oud, en 29,5% was tussen de 34 en 54 jaar oud. Slechts 14,4% van de deelnemers was ouder dan 55 jaar.

Volgens de ambtenaar van de Ghana Post zullen de NFT-postzegels fungeren als een brug tussen de jongere en oudere bevolking van het land.

De postdienst werd geprezen voor haar inspanningen door Ursula Owusu-Ekuful, de Ghanese minister van Communicatie en Digitalisering. Volgens de minister zullen de postzegels de ‘identiteit’ van het land weerspiegelen en een schakel vormen tussen ‘traditionele waarden en […] wilde verwachtingen’.

De postzegel zal in 156 landen worden gebruikt als onderdeel van de grensinspanningen van het Ministerie van Communicatie en Digitalisering om traditie en technologie samen te voegen.

Blockchain een sleutelsector in Ghana

Ghana heeft de afgelopen jaren opmerkelijke ontwikkelingen gezien in de cryptosector. Volgens rapporten zal het land in 2023 een taskforce introduceren om crypto-activa te reguleren.

Ondanks het ontbreken van een duidelijk regelgevingskader blijft het land een bloeiende crypto-economie huisvesten.

Ondertussen werkt Ghana ook aan de ontwikkeling van zijn eigen digitale munteenheid van de centrale bank (CBDC). Volgens de laatste ontwikkeling heeft de Bank of Ghana haar voornemen bekendgemaakt om offline mogelijkheden voor de technologie te introduceren.

Dit artikel is vertaald uit het Engels met behulp van AI-tools en vervolgens proefgelezen en bewerkt door een plaatselijke vertaler.