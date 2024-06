Hernieuwbare energiebronnen zullen in 2023 een record van 30% van de mondiale elektriciteitsproductie bereiken, aldus het rapport

Volgens een rapport van de denktank Ember heeft de groei van zonne- en windenergie de opwekking van hernieuwbare energie naar een recordhoogte gestuwd, goed voor 30% van de mondiale elektriciteitsproductie in 2023.

Deze mijlpaal brengt het ambitieuze mondiale doel om de hernieuwbare capaciteit tegen 2030 te verdrievoudigen binnen handbereik, een doel dat vorig jaar door meer dan 100 landen werd overeengekomen op de COP28-klimaattop in Dubai.

Belangrijkste aanjagers van de groei van hernieuwbare energie

De aanzienlijke toename van de capaciteit voor hernieuwbare energie, met name uit zonne-energieprojecten, is een cruciale factor geweest in deze prestatie.

Dave Jones, directeur mondiale inzichten van Ember, zei:

“De stijging van de zonnecapaciteit die zich in 2023 heeft voorgedaan, ontsluit echt de mogelijkheid dat we dat niveau van hernieuwbare energiebronnen tegen 2030 kunnen bereiken, en de verdrievoudiging van de capaciteit die op COP28 werd beloofd.”

Het rapport benadrukte dat meer dan de helft van de mondiale toevoegingen aan zonne- en windcapaciteit afkomstig was uit China, wat de centrale rol van het land in de mondiale energietransitie onderstreept.

Over het geheel genomen is de mondiale opwekking van zonne-energie met 23,2% gestegen, terwijl de windenergie met 9,8% is gegroeid.

Uitdagingen en voorspellingen voor nieuwe projecten

Ondanks deze vooruitgang wijzen experts uit de sector op aanhoudende problemen met netverbindingen en het toestaan van nieuwe projecten, die de voortgang richting de doelstellingen voor 2030 zouden kunnen belemmeren.

Het rapport van Ember blijft echter optimistisch en voorspelt dat de aanhoudende groei van hernieuwbare bronnen zal leiden tot een daling van 2% in de productie van fossiele brandstoffen in 2024.

Verwacht wordt dat deze reductie de totale elektriciteitsproductie uit fossiele brandstoffen voor het eerst sinds minstens 2000, het vroegste punt uit de dataset van Ember, onder de 60% van de mondiale elektriciteitsproductie zal brengen.

Dit artikel is vertaald uit het Engels met behulp van AI-tools en vervolgens proefgelezen en bewerkt door een plaatselijke vertaler.