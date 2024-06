De Japanse farmaceutische titan Takeda (NYSE: TAK/TSE: 4502) heeft vandaag hun financiële resultaten voor het vierde kwartaal en het volledige fiscale jaar 2023 bekendgemaakt.

Bent u op zoek naar signalen & waarschuwingen van pro-handelaren? Meld u GRATIS aan bij Invezz Signals™. Duurt 2 minuten.

Het bedrijf beschreef het in een persbericht als “een jaar van aanzienlijk verlies van exclusiviteit”, een somber beeld dat werd ondersteund door de financiële cijfers van het bedrijf.

Takeda zag een ontmoedigende daling van de bedrijfswinst met 56,4% gedurende het volledige jaar van 2023, en een daling van de winst per aandeel (EPS) met 54,9% tot slechts 92 yen.

De inkomsten stegen marginaal met 5,9%, maar de vrije kasstroom van het bedrijf had zwaar te lijden en daalde met 36,5%.

De verwachtingen voor de vooruitzichten van het bedrijf voor 2024 waren nauwelijks rooskleurig, dankzij enkele afsluitende opmerkingen van Milano Furuta, financieel directeur van Takeda:

Hoewel we verwachten dat de omzet bij CER in boekjaar 2024 vlak zal blijven of licht zal dalen, verwachten we een dubbelcijferige omzetgroei en lancering van producten uit CER, goed voor ongeveer 50% van onze totale omzet, waardoor de resterende impact van de generieke concurrentie zal worden gecompenseerd.”