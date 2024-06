Vanochtend heeft het Britse Office for National Statistics (ONS) beter dan verwachte bbp-cijfers vrijgegeven voor de eerste kwartaalraming van het Verenigd Koninkrijk van januari tot maart 2024.

De resultaten lieten volgens de ONS een kwartaalgroei van 0,6% zien voor het bbp van het land, en een groei op jaarbasis van 0,2%:

Het Britse bruto binnenlands product (bbp) is naar schatting met 0,6% gestegen in het eerste kwartaal (januari tot en met maart) van 2024, na een daling van 0,3% in het vierde kwartaal (oktober tot en met december) en 0,1% in het derde kwartaal (juli tot en met september) 2023 Vergeleken met hetzelfde kwartaal een jaar geleden is het bbp in het eerste kwartaal van 2024 naar schatting met 0,2% gestegen.

Dit was hoger dan de schattingen voor de cijfers. Gisteren voorspelde de Bank of England in haar Monetary Policy Report een groei van 0,4% voor de periode, terwijl de consensus voor veel analisten een groei van 0,2% was.

Een tikkende tijdbom

De druk op Groot-Brittannië om de rente te verlagen neemt toe.

Gisteren, op 9 mei, bracht de ONS een bulletin uit met de titel ‘Het meten van vooruitgang, welzijn en meer dan het bbp in het VK: mei 2024’.

In de publicaties stelt de ONS dat het aantal Britse inwoners dat ontevreden is over hun levenskwaliteit zorgwekkend is toegenomen, en een belangrijke factor die hieraan bijdraagt is de hoge inflatie en de druk die deze op de burgers uitoefent.

Het percentage mensen in Groot-Brittannië dat aangeeft weinig tevreden te zijn met hun leven, is in de vijf jaar van oktober tot december 2023 gestegen tot 5,8%. De hogere inflatie heeft de financiën van huishoudens onder druk gezet, waarbij 21,8% van de mensen in Groot-Brittannië dit eerlijk of eerlijk vindt. financieel moeilijk rond te krijgen.”

Inflatie heeft gevolgen voor de Britse welvaart

Het rapport ging verder met te zeggen dat:

Toen we volwassenen in Groot-Brittannië vroegen wat het belangrijkst was voor hun individuele welzijn, was hun persoonlijke financiële situatie het derde meest genoemde thema. De inflatie steeg met 3,8% in de twaalf maanden tot en met maart 2024, een daling ten opzichte van een hoogtepunt van 9,6% in de twaalf maanden tot en met oktober 2022. Deze stijgingen van de inflatie hebben de financiën van de huishoudens onder druk gezet, en tussen 13 en 24 maart 2024 bedroeg 21,8% van de inflatie mensen in Groot-Brittannië zeiden dat ze het tamelijk moeilijk of heel moeilijk vonden om financieel rond te komen, zoals blijkt uit ons UK Measures of National Well-being Dashboard.”

Desondanks gebruikt de BoE nog steeds veel ongelooflijk voorzichtige bewoordingen met betrekking tot renteverlagingen.

Het verlagen van de rente kan vooral belangrijk zijn om later stagflatie te voorkomen, als de tweede helft van de BBP- voorspelling van de BoE in het Monetary Policy Report klopt:

Het Britse bbp zal naar verwachting in het eerste kwartaal van 2024 met 0,4% zijn gestegen en in het tweede kwartaal met 0,2%. Ondanks het aantrekken tijdens de prognoseperiode, wordt verwacht dat de groei van de vraag gedurende het grootste deel van die periode zwakker zal blijven dan de potentiële groei van het aanbod.”

