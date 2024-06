De Japanse SBI-holdings zijn nu een XRP-grootboekvalidator

SBI VC Trade, een dochteronderneming van de Japanse financiële gigant SBI Holdings, heeft de lancering aangekondigd van een validator op de XRP Ledger (XRPL). Volgens een persbericht van 10 mei is het bedrijf begonnen met zijn knooppuntactiviteiten en is de validatorservice actief.

SBI VC Trade streeft ernaar om een dUNL-validator op de XRPL te worden, een rol die het bedrijf meer invloed zou geven op wijzigingen in het grootboek.

Validators op de XRPL zijn verantwoordelijk voor het bevestigen van de geldigheid van transacties. Een dUNL-validator (default Unique Node List) maakt deel uit van een selecte groep die aanzienlijke invloed heeft op de functies van het grootboek.

Hoewel elke validator zijn UNL kan selecteren, waarin vertrouwde validators worden vermeld, is de dUNL-lijst voor de XRPL, aanbevolen door de XRPL Foundation en Ripple, bijzonder invloedrijk.

SBI blijft Ripple steunen

Daarnaast is SBI VC Trade van plan educatief materiaal te verstrekken dat gericht is op het verbeteren van het begrip van de Japanse XRP-gemeenschap over XRPL-operaties en de details van wijzigingen. Het bedrijf zal beslissingen nemen over wijzigingen op basis van feedback uit de gemeenschap die is verzameld via enquêtes.

SBI VC Trade onderstreepte ook de bijdragen van het moederbedrijf, SBI Holdings, aan het XRPL-ecosysteem. Met name SBI Holdings kondigde in januari zijn voornemen aan om NFT’s op de XRPL uit te geven. Bovendien startte SBI VC Trade in juli vorig jaar verschillende campagnes om de aanwezigheid van XRP op de Japanse markt te versterken.

Deze initiatieven maken deel uit van de samenwerking van SBI Holdings met Ripple, wat heeft geleid tot de oprichting van SBI Ripple Asia. De joint venture maakt gebruik van RippleNet om geldovermakingsdiensten aan te bieden in meer dan 70 landen. SBI Holdings bezit een belang van 60% in deze onderneming, terwijl Ripple de resterende 40% in handen heeft.

Tegen deze achtergrond is Ripple ook een samenwerking aangegaan met het in Tokio gevestigde bedrijf HashKey Group, HashKey DX. De samenwerking is gericht op het lanceren van bedrijfsoplossingen mogelijk gemaakt door de XRP Ledger in Japan.

Dit artikel is vertaald uit het Engels met behulp van AI-tools en vervolgens proefgelezen en bewerkt door een plaatselijke vertaler.