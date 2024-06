Bitbot haalt $3,3 miljoen op in presale tijdens heropleving van crypto

Kunstmatige intelligentie (AI) tilt cryptohandel naar een hoger niveau en brengt het beste van geautomatiseerde functies naar een markt die met grote sprongen groeit. Terwijl op maat gemaakte apps op Telegram een revolutie teweegbrengen in de cryptohandelsmarkt, is Bitbot (BITBOT) een project dat de eerste plaats wil innemen.

Wat is Bitbot?

Bitbot, de nieuwe crypto-handelsoplossing op Telegram, biedt meer dan een AI-aangedreven bot.

Het is ‘s werelds eerste niet-bewarende Telegram-bot. Het resultaat is een platform dat beveiliging en de meest geavanceerde handelsinstrumenten combineert, allemaal ontworpen om cryptohandel van institutionele kwaliteit naar de detailhandelaar te brengen.

Opmerkelijk aan Bitbot is dat het project wordt gecontroleerd door Solid Proof. Ook de samenwerking met technologieleverancier Knightsafe voor zelfbewaring van digitale activa valt op.

Over het geheel genomen verheft de focus op beveiliging, integratie van AI en anti-MEV- en anti-rug-tools Bitbot boven andere bots.

Technologie van Bitbot – “jouw sleutels, jouw bezittingen”

Als handelsbot zal Bitbot meer werken als andere oplossingen op de markt, zoals Banana Gun en PAAL AI. Wat Bitbot echter onderscheidt, is de baanbrekende niet-bewaartechnologie waarmee gebruikers veilig kunnen integreren met hun zelfbewarende portemonnee, zodat het altijd “jouw sleutels, jouw wallet en jouw bezittingen” zijn.

AI verbetert ook de geavanceerde functies van het project, waardoor dit niet zomaar een gestroomlijnde Telegram-handelsbot is, maar waarschijnlijk de archetypische handelsoplossing.

Wanneer de bot na de presale op de markt wordt gelanceerd, kunnen handelaren die op zoek zijn naar een nieuwe ervaring gebruik maken van toptools zoals de Gem Scanner, intelligente handel, kopieerhandel en sniping. Er zijn ook marktinzichten in de keten en portefeuillebeheer op maat.

Naast de lancering van de Telegram-bot benadrukt de routekaart van Bitbot ook de ontwikkeling van een native mobiele app en het bieden van cross-chain-ondersteuning.

Is de presale een goed moment om Bitbot te kopen?

De belangstelling voor dit project is geëxplodeerd met de recente productupdates, gemeenschaps-AMA’s en voorspellingen van crypto-experts voor de markt na de goedkeuring van spot Bitcoin ETF’s en de Bitcoin halving in 2024.

Het AI-verhaal zou een andere belangrijke katalysator kunnen zijn voor een bredere adoptie. De vooruitzichten hebben de afgelopen maanden meerdere cryptoprojecten zoals Render (RNDR) en Akash Network (AKT) enorm doen stijgen. Het is een verhaal dat waarschijnlijk zal worden versterkt na de berichten van deze week over een mogelijke deal tussen technologiegigant Apple en OpenAI over ChatGPT-integratie met de iPhone.

De openbare verkoop van Bitbot bevindt zich in fase 13, waarbij de prijs van BITBOT momenteel $0,018 bedraagt. Beleggers hebben tot nu toe ruim $3,3 miljoen opgehaald.

In de volgende twee fasen zal de waarde van het token stijgen naar $0,020. Hoewel de presale prijs is gestegen ten opzichte van de oorspronkelijke $0,005, bieden de volgende twee fasen nog steeds een potentieel lucratieve positie, gezien de waarschijnlijke katalysatoren voor marktgroei.

De niet-bewarende oplossing van de innovatieve bot is ook een gamechanger en zou ervoor kunnen zorgen dat Bitbot naar de top racet als de door AI aangedreven handelsbot. Lees hier meer over Bitbot.

