El Salvador lanceert website om de Bitcoin-bezittingen in zijn schatkist te monitoren

El Salvador heeft opnieuw de krantenkoppen gehaald in de cryptocurrency-wereld met de lancering van een Bitcoin Treasury-monitoringwebsite. Sinds de adoptie van Bitcoin (BTC) als wettig betaalmiddel in 2021 blijft El Salvador pionieren met initiatieven gericht op het omarmen en benutten van het potentieel van digitale activa voor economische groei en financiële inclusie.

Bent u op zoek naar signalen & waarschuwingen van pro-handelaren? Meld u GRATIS aan bij Invezz Signals™. Duurt 2 minuten.

De nieuwe proof-of-reserves-website van het Midden-Amerikaanse land biedt een reeks tools die zijn ontworpen om realtime transparantie te bieden over zijn Bitcoin-bezit.

Met momenteel meer dan 5.700 BTC in zijn schatkist, ter waarde van ongeveer $360 miljoen, onderneemt El Salvador proactieve stappen om verantwoording en zichtbaarheid in zijn cryptocurrency-reserves te garanderen.

Het Bitcoin-treasurybeheer van El Salvador

Copy link to section

De kern van de innovatieve aanpak van El Salvador is een streven naar transparantie en verantwoordelijkheid bij het beheer van zijn Bitcoin-bezit. Via de onlangs gelanceerde website hebben belanghebbenden toegang tot actuele informatie over de Bitcoin-reserves van het land, inclusief recente aankopen en historische gegevens.

Volgens de gegevens op de onlangs gelanceerde website heeft El Salvador tot nu toe actief BTC verzameld, met recente aankopen van in totaal zeven BTC ter waarde van meer dan $438.000 alleen al in de afgelopen week. De afgelopen 30 dagen heeft het land in totaal 31 BTC, wat overeenkomt met 1,94 miljoen dollar, aan zijn schatkist toegevoegd.

Deze overnames sluiten aan bij het ambitieuze doel van El Salvador om 1BTC per dag te verwerven om zijn reserves te versterken.

Het besluit van El Salvador om Bitcoin als wettig betaalmiddel te omarmen, kreeg zowel lof als kritiek. Terwijl voorstanders de stap prezen vanwege het potentieel ervan om financiële inclusie te bevorderen en innovatie te stimuleren, uitten sceptici hun bezorgdheid over de volatiliteit en uitdagingen op regelgevingsgebied die met cryptocurrencies gepaard gaan.

Ondanks kritiek is El Salvador standvastig gebleven in zijn toewijding aan Bitcoin. De gemiddelde aankoopprijs van het land van $43.097 per BTC onderstreept de langetermijninvesteringsstrategie en het vertrouwen in de toekomst van digitale activa.

Nu Bitcoin (BTC) momenteel boven de $62.000 wordt verhandeld, heeft El Salvador aanzienlijke ongerealiseerde winsten gerealiseerd, die volgens Nayib Bukele portfolio tracker oplopen tot meer dan $57,259 miljoen.

De potentiële impact op de financiële toekomst van El Salvador

Copy link to section

De groeiende Bitcoin-bezit van El Salvador heeft het land in de voorhoede van de cryptocurrency-revolutie geplaatst. Durfkapitalist Tim Draper verklaarde in een recent interview met Rachel Wolfson dat hij gelooft dat deze bezittingen als een reddingslijn voor de natie zouden kunnen dienen, waardoor het land mogelijk financiële onafhankelijkheid zou kunnen bereiken en zijn leningen aan het Internationale Monetaire Fonds (IMF) zou kunnen terugbetalen.

Het optimisme van Draper wordt gevoed door bullish projecties voor het prijstraject van Bitcoin. Veel analisten voorspellen dat Bitcoin de grens van $100.000 zou kunnen overschrijden tijdens de aanhoudende bull-cyclus, waarbij sommige voorspellingen zelfs een prijsbereik van $150.000 tot $169.000 na de halvering suggereren.

Er wordt verwacht dat institutionele instromen, met name uit Amerikaanse Bitcoin Exchange-Traded Funds (ETF’s), een cruciale rol zullen spelen bij het opdrijven van de prijs van Bitcoin.

Recente gegevens duiden op een positieve trend in de institutionele belangstelling, waarbij Amerikaanse Bitcoin ETF’s de afgelopen week een netto instroom van in totaal $413 miljoen hebben ervaren. Deze instroom duidt op een groeiend vertrouwen onder institutionele beleggers in het langetermijnpotentieel van Bitcoin als waardeopslag en als afdekking tegen inflatie.

Dit artikel is vertaald uit het Engels met behulp van AI-tools en vervolgens proefgelezen en bewerkt door een plaatselijke vertaler.

0 Shares Facebook

Twitter

LinkedIn

Reddit

WhatsApp

Telegram

Meer