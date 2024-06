De Bank of England zou tegen de zomer renteverlagingen kunnen overwegen, zegt hoofdeconoom Huw Pill

Huw Pill, hoofdeconoom van de Bank of England, zei dinsdag dat het “niet onredelijk” zou kunnen zijn als de centrale bank een verlaging van de rentetarieven tijdens de zomer gaat overwegen als de huidige economische trends zich voortzetten.

De opmerkingen van Pill kwamen tijdens zijn toespraak op de economische topconferentie van het Institute of Chartered Accountants in de regio’s van Engeland en Wales, wat een potentieel significante verschuiving in de monetaire beleidsaanpak van de BoE in de komende maanden signaleerde.

Vooruitgang op het gebied van de inflatie, maar er blijven uitdagingen bestaan

Ondanks de optimistische vooruitzichten op het gebied van de rentetarieven benadrukte Pill dat de Bank of England nog steeds midden in haar inspanningen zit om de inflatie onder controle te houden en dat “er nog meer werk aan de winkel is”.

De bank heeft ernaar gestreefd de inflatie dichter bij haar doelstelling van 2% te brengen, maar de huidige loongroei levert problemen op.

De loongroei overtreft de doelstellingen

Pill benadrukte ook de bezorgdheid over de loongroei, die “ruim boven wat consistent zou zijn om op duurzame wijze aan de inflatiedoelstelling van 2% te voldoen” blijft.

Deze factor zou van invloed kunnen zijn op de beslissingen van de centrale bank over het al dan niet eerder aanpassen van de rente of het handhaven van een voorzichtiger houding voor een langere periode.

Dit artikel is vertaald uit het Engels met behulp van AI-tools en vervolgens proefgelezen en bewerkt door een plaatselijke vertaler.

