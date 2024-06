Vanochtend heeft het Britse Office for National Statistics (ONS) de laatste werkloosheids- en werkgelegenheidscijfers van het land vrijgegeven.

De periode in kwestie was ongetwijfeld een omstreden periode voor het arbeidslandschap. Alleen al in maart schatte de ONS dat er 22.000 werkdagen verloren gingen als gevolg van arbeidsconflicten in het Verenigd Koninkrijk.

Werkloosheid omhoog

Van januari tot maart 2024 bedroeg het werkloosheidspercentage 4,3%, een stijging van 0,3 procentpunt op jaarbasis.

Dit was marginaal hoger dan de geschatte 4,2% voor het kwartaal van vorige maand, en aanzienlijk hoger dan de 3,8% in het voorgaande kwartaal.

Dit komt vlak na de werkloosheidscijfers van april, waarbij naar schatting 156.000 banen verloren zijn gegaan – wat het hoogste werkloosheidspercentage in zes maanden was.

De werkgelegenheid daalt naarmate de arbeidsmarkt afkoelt

In dezelfde periode daalde de arbeidsparticipatie met 0,8 procentpunt tot 74,5% voor het kwartaal.

In totaal daalde het aantal werkzame personen met 178.000.

De vroege schatting van het aantal werknemers in loondienst voor april 2024 daalde met 85.000 (0,3%) van maand tot maand, maar steeg met 129.000 (0,4%) op jaarbasis tot 30,2 miljoen.

Vacatures bereiken een crisispunt in Groot-Brittannië

Maar zelfs met meer werklozen daalde het aantal aangeboden banen ook. In februari tot en met april 2024 daalde het geschatte aantal vacatures in Groot-Brittannië tijdens het kwartaal met 26.000 tot 898.000.

Dit is de 22e maand op rij dat het aantal vacatures is gedaald – een periode van bijna twee jaar van aanhoudende verzwakking op de Britse arbeidsmarkt.

De ONS deed echter moeite om te bevestigen dat deze cijfers “nog steeds boven het niveau van vóór de pandemie van het coronavirus (COVID-19) lagen.”

Dit artikel is vertaald uit het Engels met behulp van AI-tools en vervolgens proefgelezen en bewerkt door een plaatselijke vertaler.

