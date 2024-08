De Bank of Canada verlaagt de belangrijkste rente naar 4,50% en verlaagt de groeivoorspelling voor 2024 nu de inflatie afkoelt

In een strategische zet om de afkoelende economie aan te pakken heeft de Bank of Canada (BoC) haar belangrijkste rentetarief verlaagd naar 4,50%, een verlaging van 25 basispunten ten opzichte van het eerdere rentetarief van 4,75%. Deze aanpassing markeert de tweede opeenvolgende renteverlaging van de BoC, na een soortgelijke daling in juni.

Het besluit weerspiegelt de reactie van de centrale bank op aanhoudende economische uitdagingen, waaronder verminderde inflatie en langzamere economische groei.

De aankondiging van de BoC onderstreept haar inzet om het hoofd te bieden aan een complex economisch klimaat dat wordt gekenmerkt door een verzwakkende inflatiedruk en een langzamere consumptie.

De BoC zei in een notitie:

“Nu de algemene prijsdruk blijft afnemen en de inflatie naar verwachting dichter bij de 2% zal komen, heeft de Raad van Bestuur besloten de beleidsrente met nog eens 25 basispunten te verlagen. Het aanhoudende overaanbod verlaagt de inflatoire druk.

Herziene economische projecties

Naast de renteverlaging heeft de BoC haar bbp-prognoses naar beneden bijgesteld, als gevolg van de lagere consumptie en de verminderde vraag naar motorvoertuigen en buitenlandse reizen.

“De economische groei in Canada is aangetrokken, maar blijft zwak in verhouding tot de bevolkingsgroei. De bestedingen van huishoudens zijn zwak geweest. De opgekropte vraag naar zaken als nieuwe auto’s en reizen neemt af. En veel gezinnen zetten een groter deel van hun inkomen opzij voor het afbetalen van schulden. Er blijft minder geld over voor discretionaire uitgaven”, aldus de gouverneur.

De centrale bank voorspelt nu een groei van 1,2% voor 2024, lager dan de 1,5% die in april werd voorspeld.



“Over het geheel genomen voorspelt de Bank een bbp-groei van 1,2% in 2024, 2,1% in 2025 en 2,4% in 2026. De aantrekkende economie zal het overtollige aanbod geleidelijk absorberen tot 2025 en tot in 2026”, aldus de BoC.

Ondanks deze aanpassingen blijft de BoC optimistisch dat de inflatie dit jaar rond de 2,6% zal schommelen, met een duurzaam rendement naar de doelstelling van 2% die in de tweede helft van 2025 wordt verwacht.

Er kunnen verdere renteverlagingen plaatsvinden, zegt gouverneur Macklem

Gouverneur Tiff Macklem benadrukte dat de Canadese economie nog steeds ruimte heeft om te groeien zonder de inflatiedruk aan te wakkeren.

Hij suggereerde dat verdere renteverlagingen in het verschiet zouden kunnen liggen als de inflatie haar neerwaartse trend voortzet.

De centrale bank gaf echter ook aan dat zij een voorzichtige aanpak zal volgen en de economische gegevens nauwlettend in de gaten zal houden als leidraad voor haar beslissingen. In voorbereide opmerkingen zei Macklem:

“Als de inflatie grotendeels in lijn met onze prognose blijft afnemen, is het redelijk om verdere verlagingen van onze beleidsrente te verwachten. De timing zal afhangen van hoe we deze tegengestelde krachten zien uitwerken. Met andere woorden, we zullen onze monetaire beleidsbeslissingen één voor één.”

Marktreactie en valuta-impact

De aankondiging veroorzaakte een depreciatie van de Canadese dollar (CAD), die daalde naar het laagste punt in drie maanden ten opzichte van de Amerikaanse dollar (USD).

De USD/CAD-wisselkoers naderde de grens van 1,3800, wat de anticipatie van de markt op de renteverlaging en de daaropvolgende volatiliteit weerspiegelt.

De reactie onderstreept de gevoeligheid van de valutamarkten voor beleidswijzigingen en economische voorspellingen van centrale banken.

Inflatie en economische gegevens

De inflatie in Canada vertoont tekenen van afkoeling: de consumentenprijsindex (CPI) is in juni met 2,7% gestegen, onder de eerdere voorspelling van de BoC van 2,9% voor de eerste helft van 2024.

Maand-op-maand daalde de CPI met 0,1%, wat de eerste vertraging sinds december markeerde.

Deze vertraging van de inflatie, gekoppeld aan een versoepelende arbeidsmarkt, waarbij Canada in juni 1.400 banen verloor en het werkloosheidspercentage zag stijgen tot 6,4%, versterkte de argumenten voor een renteverlaging in juli.

Technische analyse en marktvooruitzichten

Dhwani Mehta, Asian Session Lead Analyst bij FXStreet, gaf technische inzichten in het USD/CAD-paar en merkte op dat het op het hoogste niveau in zes weken staat, op 1.3775.

In een rapport op FXStreet zei Mehta:

“Het USD/CAD-paar staat op het hoogste niveau in zes weken op 1.3775 in de aanloop naar de BoC- showdown. Kopers lijken te wachten tot de volgende etappe hoger is, aangezien de 14-daagse Relative Strength Index (RSI) blijft stevig boven het 50-niveau, terwijl er nog steeds een Bull Cross in de maak is. Het 21-daagse Simple Moving Average (SMA) staat op het punt de 50-daagse SMA te overschrijden voor een opwaartse beweging, wat bij realisatie van de dagelijkse sluitingsbasis een bullish zal bevestigen. kruising.” Mehta wees erop dat belangrijke technische indicatoren wijzen op potentieel voor verder opwaarts potentieel, waarbij de 21-daagse Simple Moving Average (SMA) op het punt staat de 50-daagse SMA te overschrijden, wat wijst op een bullish trend. “Met een hernieuwd voordeel zou USD/CAD een nieuwe opmars kunnen initiëren richting de hoogtepunten van 2024 op 1.3846. Voorafgaand daaraan moet de barrière van 1.3800 op beslissende wijze worden weggenomen. Het volgende doel voor kopers ligt op het niveau van de 1.3900-ronde. Er is sterke ondersteuning te zien rond 1.3680, waar de 21-daagse en 50-daagse SMA samenkomen. Acceptatie onder dat niveau zal de 100-daagse SMA van 1.3630 op de proef stellen 200 dagen SMA van 1,3595.”

Dit artikel is vertaald uit het Engels met behulp van AI-tools en vervolgens proefgelezen en bewerkt door een plaatselijke vertaler.