Hoe een presidentschap van Kamala Harris de gemiddelde Amerikaanse belastingbetaler zou kunnen beïnvloeden

Terwijl het politieke landschap verandert, komt vice-president Kamala Harris naar voren als de leidende Democratische kandidaat die mogelijk president Joe Biden zal vervangen.

Met deze mogelijkheid willen kiezers graag haar standpunt over belangrijke financiële kwesties begrijpen en hoe haar platform het toekomstige economische beleid vorm kan geven.

Harris’ benadering van belastingen, gezondheidszorg, studieleningen en andere kritieke gebieden zou een aanzienlijke impact kunnen hebben op de financiën van huishoudens.

Belastingbeleid: veranderingen aan de horizon

Het naderende aflopen van verschillende belastingvoordelen na 2025 plaatst het belastingbeleid en het federale begrotingstekort bovenaan de agenda van Harris.

Zonder wetgevend optreden zullen de bepalingen van de Tax Cuts and Jobs Act (TCJA) vervallen, wat volgens de Tax Foundation zal leiden tot hogere belastingen voor meer dan 60% van de indieners.

Van Harris wordt verwacht dat hij zich zal aansluiten bij veel van Biden’s belastingbeleid, vooral het belastingbeleid dat gericht is op rijkere Amerikanen en bedrijven.

Een belangrijke vraag is of ze zich zal houden aan de belofte van Biden om te voorkomen dat de belastingen worden verhoogd op personen die jaarlijks minder dan 400.000 dollar verdienen.

Eerder steunde Harris de intrekking van de verlaging van de vennootschapsbelasting door de TCJA, waarbij hij een terugkeer naar een toptarief van 35% voorstelde, vergeleken met de door Biden voorgestelde 28%.

Haar standpunt over de kinderbelastingkortingen, waar ze tijdens de pandemie voorstander van was, zal ook nauwlettend in de gaten worden gehouden, aangezien ze mogelijk blijft pleiten voor uitgebreide steun voor gezinnen.

Gezondheidszorg: zal ‘Medicare for All’ weer de kop opsteken?

Tijdens haar presidentiële campagne van 2020 keurde Harris een ‘Medicare for All’-plan goed, met als doel alle Amerikanen over een periode van tien jaar over te zetten naar een op Medicare gebaseerd gezondheidszorgplan.

Dit ambitieuze plan zal echter wellicht geen centraal punt vormen in het huidige politieke klimaat, gezien de voorkeur van de Democratische Partij voor meer stapsgewijze veranderingen in het gezondheidszorgbeleid.

Van Harris wordt verwacht dat hij zal pleiten voor uitbreidingen van de dekking van de Affordable Care Act (ACA) en Medicaid, voortbouwend op de inspanningen van de regering-Biden om de gezondheidszorgkosten te verlagen.

Haar inzet voor de gezondheid van vrouwen, in het bijzonder abortusrechten, zal waarschijnlijk een prominente kwestie blijven, aangezien ze een uitgesproken voorstander is geweest van de bescherming van reproductieve rechten te midden van veranderende juridische landschappen in verschillende staten.

Studieleningen: voortzetting van het streven naar schuldverlichting

Harris is een groot voorstander geweest van Bidens historische initiatieven om studieleningen kwijt te schelden.

Tijdens haar vorige presidentskandidaat stelde ze een beperkter schuldenverlichtingsplan voor vergeleken met de bredere aanpak van Biden, die al bijna 5 miljoen Amerikanen 167 miljard dollar aan studentenschulden heeft kwijtgescholden.

Als vice-president heeft Harris zich geconcentreerd op het bestrijden van roofzuchtige kredietpraktijken en het ondersteunen van kredietnemers van instellingen met winstoogmerk.

Haar voortdurende inspanningen om verlichting te bieden aan leners van studieleningen zullen waarschijnlijk worden voortgezet, met als doel de bredere economische gevolgen van studieschulden voor jonge professionals en gezinnen aan te pakken.

Inkomensongelijkheid: de welvaartskloof aanpakken

Een van de opmerkelijke voorstellen van Harris voordat hij vice-president werd, was de Lift the Middle Class Act, die tot doel had jaarlijks tot $ 6.000 te verstrekken aan werknemers met lagere en middeninkomens door middel van belastingkredieten.

Dit initiatief is ontworpen om de welvaartskloof te dichten en arbeidersgezinnen te ondersteunen, een zorg die alleen maar groter is geworden naarmate de kosten van levensonderhoud stijgen.

Gezien de huidige economische context zou Harris soortgelijke voorstellen nieuw leven in kunnen blazen om belastingvermindering te bieden aan degenen die onder bepaalde drempels verdienen, waarmee de aanhoudende problemen worden aangepakt waarmee huishoudens met lagere inkomens worden geconfronteerd.

Huisvesting: pleiten voor betaalbare oplossingen

Harris heeft consequent een betaalbaar huisvestingsbeleid bepleit, waarbij hij de cruciale behoefte aan toegankelijke huisvestingsoplossingen heeft erkend.

Onlangs kondigde ze een subsidie-initiatief van $ 85 miljoen aan, gericht op het verlagen van de huisvestingskosten en het aanpakken van dakloosheid.

Haar inspanningen omvatten ook een substantieel budget van $ 5,5 miljard gericht op het stimuleren van betaalbare woningen via verschillende programma’s onder het Amerikaanse ministerie van Volkshuisvesting en Stedelijke Ontwikkeling (HUD).

Haar voortdurende focus op de betaalbaarheid van woningen weerspiegelt haar inzet om ervoor te zorgen dat alle Amerikanen toegang hebben tot veilige en betaalbare levensomstandigheden, een fundamenteel aspect van economische stabiliteit.

Het versterken van de sociale vangnetten

Als senator was Harris mede-sponsor van de Social Security Expansion Act, waarin hij pleitte voor hogere uitkeringen en hogere bijdragen van rijke Amerikanen. Dit sluit aan bij haar bredere doel om sociale vangnetten te beschermen en te verbeteren.

Harris heeft zich ook gericht op de loonkloof tussen mannen en vrouwen met voorstellen om discriminerende beloningspraktijken uit te bannen. Haar plan omvatte boetes voor bedrijven die er niet in slaagden een certificaat voor gelijke beloning te behalen, met als doel de inkomenskloof te dichten, die vrouwen van kleur onevenredig zwaar treft.

Ten slotte zou een presidentschap van Kamala Harris aanzienlijke veranderingen teweeg kunnen brengen in het belastingbeleid, de gezondheidszorg, de verlichting van studieleningen, de inkomensongelijkheid, de betaalbaarheid van woningen en de sociale vangnetten. Deze potentiële verschuivingen onderstrepen het belang van het begrijpen van haar platform terwijl kiezers nadenken over de toekomstige richting van het economisch beleid.

Dit artikel is vertaald uit het Engels met behulp van AI-tools en vervolgens proefgelezen en bewerkt door een plaatselijke vertaler.