Interview: Vastgoed in Dubai is niet langer alleen een speculatieve investering, buy-to-live is de nieuwe manier, zegt Durrani van Knight Frank

De skyline van Dubai wordt steeds dichter naarmate ‘s werelds rijke en ultrarijke mensen daar samenkomen om een aandeel te bemachtigen in de taart van luxueus, maar toch betaalbaar onroerend goed. Zelfs nu het groeitempo van de huizenprijzen begint te dalen nu de huidige vastgoedcyclus volwassen wordt, ontkennen deskundigen dat er een vertraging op komst is.

Interessant genoeg is er een nieuwe trend aan het ontstaan waarbij kopers kopen om vast te houden en te leven, in plaats van om te ‘flippen’, waardoor Dubai een wereldwijde markt voor luxe tweede huizen wordt.

Invezz ging zitten met Faisal Durrani, partner en hoofd van onderzoek, MENA (Midden-Oosten en Noord-Afrika) bij Knight Frank, om de verschillende facetten van de hausse te ontcijferen en hoe de bouwsnelheid achterblijft.

Invezz: Geef ons een overzicht van de vastgoedmarkt in het Midden-Oosten en Noord-Afrika…

In de VAE, en in het bijzonder in Dubai, blijft de markt uitzonderlijk levendig.

Tijdens de eerste helft van dit jaar hadden we ongeveer 74.000 woningtransacties in Dubai. Vorig jaar hadden we het hele jaar door 120.000 woningtransacties, om het maar in context te plaatsen. We zien dus zeker geen vertraging in de dealactiviteit.

De totale waarde van de transacties voor de eerste helft van het jaar lag ergens in de buurt van 170 miljard dirham, vergeleken met ongeveer 315 miljard dirham vorig jaar. Als we puur naar de eerste helft van het jaar kijken, lijkt het erop dat we het beter zullen doen dan vorig jaar als dat aanhoudt.

Wat de prijsprestaties betreft, blijven de prijzen stijgen. We zouden echter kunnen zeggen dat het tempo van de prijsstijgingen voor woningen iets afneemt. Dit komt doordat we ons nu in het vijfde jaar van prijsstijgingen in de huidige woningmarktcyclus bevinden. Tijdens onze twee voorgaande cycli stegen de prijzen gedurende ongeveer zes jaar in de eerste cyclus en ongeveer vier jaar in de tweede cyclus.

Het is vrijwel onmogelijk om te voorspellen hoeveel weken, maanden of jaren er nog resteren voordat de prijzen een plateau bereiken. Maar we hebben de afgelopen vier en een half jaar een behoorlijk buitengewone groei gezien.

De woningmarkt in Dubai zou dit jaar 4,4 miljard dollar aan particulier kapitaal kunnen aantrekken

Over het geheel genomen zijn de woningwaarden, ondanks alle groei met dubbele cijfers, echter slechts 1,8% hoger dan tien jaar geleden. Villaprijzen hebben het een stuk beter gedaan.

Hun prijzen zijn vandaag de dag ongeveer 19% of zo hoger dan tien jaar geleden, en dat is waar we het grootste deel van de vraag in eigen land hebben gezien, en ook, vooral in het geval van Dubai.

De internationale vermogende particulieren hebben hun pijlen gericht op de meest luxueuze eigendommen van de stad, meestal vrijstaande huizen aan het strand.

Maar zelfs als we inzoomen op dit segment van de markt helemaal aan de top, zien we dat de vraag van buitenlandse investeerders om te kopen op de meest prestigieuze locaties van Dubai, onze belangrijkste woonwijken, niet is afgenomen.

We hebben een enquête gehouden onder ongeveer 300 vermogende particulieren wereldwijd. En wat we ontdekten is dat er dit jaar ongeveer 4,4 miljard dollar aan potentieel particulier kapitaal is gericht op de woningmarkt van Dubai. En dit is 76% hoger dan we vorig jaar konden vaststellen.

Uiteindelijk bedraagt de gemiddelde transactieprijs op de reguliere woningmarkt in Dubai ongeveer $400-$450 per vierkante meter, wat op wereldschaal uiterst betaalbaar is.

En zelfs als we naar onze belangrijkste woonwijken kijken, kan ik u de definitie geven van hoe we dat definiëren.

Je hebt het over zo’n $1000 per vierkante meter, wat Dubai tot een van de meest betaalbare luxe- of eersteklas woonmarkten ter wereld maakt, omdat je voor een miljoen dollar zo’n 900 vierkante meter aan ruimte krijgt in onze topwijken, dat is drie of vier. keer meer dan je zou krijgen in Singapore, Londen of New York.

Dat is dus een andere belangrijke aantrekkingskracht voor inwoners van Dubai.

Invezz: Hoe heeft Dubai dit momentum bereikt?

Om die vraag te beantwoorden moeten we teruggaan naar het begin van de pandemie. Het was een ongekende gebeurtenis en we kregen tijdens COVID routinematig een ongekende reactie van de regering van de VAE.

De VAE behoorden tot de meest gevaccineerde landen ter wereld. Ik denk dat er een paar momenten zijn geweest dat het het meest gevaccineerde land ter wereld was.

Pandemische wetgeving en zachte factoren leiden tot een vastgoedhausse in Dubai

Er was slechts één lockdown die zes weken duurde. En daarna was het business as usual. Dubai, de VAE, is een opkomende markt en het sentiment speelt zo’n belangrijke rol bij het beïnvloeden van de economische activiteit en ook het koopgedrag.

En vijf jaar later profiteren we nog steeds van die ongekende reactie op een ongekende gebeurtenis.

De pandemie heeft bepaalde wetgeving die mogelijk gepland was in een stroomversnelling gebracht, zoals de introductie van een breed scala aan nieuwe verblijfsvisumopties die bedoeld waren om talent aan te trekken en te behouden, waardoor het voor mensen veel gemakkelijker werd om te verhuizen, te wonen en te werken in Dubai en de VAE.

Maar er zijn ook zachtere factoren die Dubai en de VAE tot een geweldige plek maken om te wonen, werken en investeren: het klimaat, de veiligheid en beveiliging, de rechtsstaat, onderwijs van hoge kwaliteit of van wereldklasse, infrastructuur van wereldklasse, allemaal van deze factoren samen hebben het zo succesvol gemaakt als we vandaag de dag zien.

Invezz: Hoe ziet het totale kantoorruimtesegment eruit in de regio’s waar je het over had?

Het is niet alleen een uitdaging voor Riyad, maar ook voor Dubai en Abu Dhabi, omdat dit steden zijn waar geen eersteklas kantoorruimte meer beschikbaar is. Het is een ander verhaal dan wat je hoort voor steden in Europa, Groot-Brittannië of Noord-Amerika.

De bezettingsgraad in Riyad voor kantoren van klasse A bedraagt bijvoorbeeld ongeveer 97-98%. Het aantal is ook zeer vergelijkbaar in Dubai en Abu Dhabi. En voor enkele van de beste gebouwen in deze steden zijn er wachtlijsten die jaren lang zijn. En de reden daarvoor is dat de pandemie, denk ik, ontwikkelaars ertoe heeft aangezet hun kantoorontwikkelingsplannen opnieuw te beoordelen.

Niet genoeg kantoorruimte in de VAE en Saoedi-Arabië

We hebben een echte beperking gezien in de hoeveelheid nieuw kantooraanbod dat op de markt komt.

In Dubai werd tussen 2021 en 2023 1,2 miljoen vierkante meter aan kantoorruimte voltooid. En de komende vijf jaar verwachten we slechts 3,3 miljoen vierkante meter aan nieuwe kantoorruimte.

Het echte hoogtepunt daarvan is dat het meeste hiervan al voorverhuurd is. Dit is een nieuw fenomeen in Dubai, omdat bedrijven weten dat als ze zich nu niet aan de ruimte binden, als het tijd is om uit te breiden, ze niet zullen kunnen groeien.

En ook al klinkt 3,3 miljoen misschien als een groot aantal, de helft van dat aanbod bevindt zich in twee ontwikkelingen. Het DIFC Square, dat een miljoen vierkante meter groot is, en TECOM, dat een half miljoen vierkante meter aan klasse A-ruimte ontwikkelt in het Dubai Design District.

We hebben dus geen kantoorruimte die in al deze drie steden een opwaartse druk op de huurprijzen uitoefent.

Invezz: Zou u dan kunnen zeggen dat de hausse in de vastgoedsector zowel wordt veroorzaakt door schaarste als door een toenemende vraag?

Nou, ik denk dat het een soort kip-en-ei-situatie is, nietwaar? Maar op dit moment zou ik zeggen dat de vraag groter is dan het aanbod. Op de woningmarkt en op de kantorenmarkt blijft de vraag het aanbod overtreffen.

Het bouwtempo is niet voldoende voor de verwachte bevolkingsgroei

In het geval van de woningmarkt in Dubai hebben we 261.000 wooneenheden gepland of in aanbouw die in de komende zes jaar zullen worden opgeleverd.

Als je op een soort rudimentair niveau 261.000 door zes deelt, krijg je 43.500. De komende zes jaar worden dus circa 43.500 woningen per jaar verwacht.

Historisch gezien hebben we 30.000 woningen per jaar gehad. Als je het puur zo bekijkt, kan het erop duiden dat we aan het overbouwen zijn.

Er zijn echter altijd twee kanten aan elke vergelijking.

Kijkend naar de vraagzijde, gebaseerd op de bevolkingsgroeiprognoses van de overheid van 7,8 miljoen in 2040, vertellen onze schattingen ons dat we de komende zestien jaar 70.000 woningen per jaar nodig zullen hebben. Op die basis zijn we dus bezig met het voorbereiden van de verwachte bevolkingstoename.

Maar de komende zestien jaar zullen we ongetwijfeld één, zo niet twee volledige vastgoedcycli hebben doorlopen. Maar puur kijkend naar vraag en aanbod afzonderlijk, leert het ons vandaag dat we niet genoeg huizen bouwen.

Dubai ontpopt zich als mondiale markt voor luxe tweede huizen

Invezz: Wat is jouw grote thema of conclusie uit de huidige vastgoedcyclus?

Het enige dat ik waarschijnlijk wil benadrukken is de opkomst van Dubai als een mondiale markt voor luxe tweede huizen.

De reden dat ik dat zeg, is omdat we onlangs zijn begonnen met het volgen van het aantal transacties van 10 miljoen dollar en transacties in Dubai.

Vorig jaar verkocht Dubai 431 woningen met een prijs van ruim 10 miljoen dollar. Dat was meer dan Londen en New York samen, wat wederom een opmerkelijke prestatie is voor zo’n jonge vastgoedmarkt.

En tijdens de eerste helft van dit jaar zijn er 190 huizen verkocht voor meer dan 10 miljoen dollar, waardoor Dubai opnieuw de grootste markt ter wereld is voor meer dan 10 miljoen dollar plus huizenverkopen.

En als we kijken naar het aantal advertenties van woningen met een prijs van meer dan 10 miljoen dollar, geloof je me misschien niet als ik dit zeg, maar het aantal advertenties is feitelijk met 65,5% gedaald. We hebben de afgelopen twaalf maanden een daling van 65,5% gezien in het aantal huizen dat te koop staat boven de 10 miljoen dollar, wat ons vertelt dat mensen die deze huizen kopen, ze niet kopen om om te draaien, maar om vast te houden, omdat ze wonen er nu in.

Ze gebruiken ze als vakantiehuizen, bejaardentehuizen, enz.

En het is niet alleen aan de bovenkant van de markt, misschien iets minder uitgesproken, maar in de hele stad is er de afgelopen twaalf maanden sprake van een daling van 23% in het aantal woningen dat te koop staat.

Die mentaliteit van kopen om vast te houden of kopen om te leven is dus een grote verschuiving in het koopgedrag vergeleken met wat we in het verleden hebben gezien, en dat werd allemaal gedreven door speculatieve investeringen.

Impact van het Israëlisch-Palestijnse conflict

Invezz: Heeft het Israëlisch-Palestijnse conflict enige impact gehad?

Wat ik wil zeggen is dat het conflict voor ons een risico voor de markt blijft. Ik zou het omschrijven als een middellangetermijnrisico.

En zonder al te veel in detail te praten over de ongelukkige gebeurtenissen die zich ontvouwen, weten we van het IMF dat voor elke stijging van de olieprijzen met 10% er een mondiale vertraging van de economische groei van 0,15% is en een daaropvolgende stijging van de mondiale inflatie met 0,4%.

Telkens wanneer de inflatie stijgt, is het uitgangspunt voor de mondiale centrale banken het verhogen van de rentetarieven. Als de rente stijgt, wordt het duurder om te lenen om te kopen en wordt het duurder om te lenen om te bouwen.

Dat zou onvermijdelijk de vraag naar onroerend goed kunnen schaden. Op dit moment zien we daar geen directe impact van. Door de hoge renteomgeving is het tegenwoordig echter veel duurder om een hypotheek af te sluiten dan drie jaar geleden.

En dat heeft de vraag in Saoedi-Arabië beïnvloed, en misschien minder in Dubai, aangezien het grootste deel van de markt wordt aangedreven door contante aankopen, omdat er zoveel kapitaal uit het buitenland binnenstroomt.

En als u iets off-plan wilt kopen, kunt u dat natuurlijk alleen doen door contant geld te storten. Geen enkele bank zal u geld lenen voor iets dat nog niet is voltooid of een bepaalde bouwmijlpaal heeft bereikt.

Is onroerend goed in Dubai in het voordeel van de rijken?

Invezz: Zou je zeggen dat de vastgoedmarkt scheef is in het voordeel van de ultrarijken en rijken? Dit zijn landen waar ook veel immigranten hier komen werken.

Gebaseerd op de analyse die we hebben gedaan op inkomensvermenigvuldigers: dit is het aantal jaren salaris dat u moet sparen om een huis te kunnen kopen.

We hebben deze analyse van elke wijk in Dubai gedaan en als je vandaag de dag naar de hele stad kijkt, varieert dat gemiddelde van ergens tussen de 3 en 10 keer je gemiddelde jaarinkomen.

Wat over de hele wereld als betaalbaar wordt beschouwd, is meestal een vermenigvuldiger van 6. Alles boven de 6x wordt als onbetaalbaar beschouwd.

Over het algemeen ziet Dubai er redelijk betaalbaar uit voor mensen die er wonen en werken. En dit zijn niet uw vermogende cohort, maar uw normaal werkende professionals.

Sommige gebieden zijn duur, waaronder Palm Jumeirah, Emirates Hills, Jumeirah Bay Island en Jumeirah Islands. Voor een plek als Palm Jumeirah heb je 65 jaar van al je inkomen nodig om een villa te kopen.

Emirates Hills is 81 jaar oud. En dat is prima, want elke stad heeft superluxe gebieden. Maar over het algemeen ziet de stad er redelijk betaalbaar uit.

