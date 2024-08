Bill Ackman verlaagt de IPO-doelstelling van Pershing Square met 90%, is de oorlog tussen Israël en Hamas de reden?

Bill Ackman, de veelgeprezen hedgefondsmanager en recentelijk een actieve persoonlijkheid op sociale media, heeft het IPO-doel voor zijn investeringsfonds Pershing Square USA met maar liefst 90% verlaagd! Dat is juist. Aanvankelijk was hij van plan 25 miljard dollar op te halen, maar hij verwacht nu slechts ergens tussen de 2,5 miljard en 4 miljard dollar op te halen.

Bent u op zoek naar signalen & waarschuwingen van pro-handelaren? Meld u GRATIS aan bij Invezz Signals™. Duurt 2 minuten.

Bill Ackman is een miljardair hedgefondsbeheerder en het is zijn succes als fondsbeheerder die hem het vertrouwen heeft gegeven om de beursgang van Pershing Square te lanceren. Bill is echter ook actief op sociale media en heeft sterke politieke opvattingen, vooral met betrekking tot de oorlog tussen Israël en Hamas. Hij steunde onlangs ook Donald Trump als de volgende Amerikaanse president.

Bill’s X-feed zegt alles

Copy link to section

Eén blik op zijn X-feed zal je vertellen dat Bill Ackman sterke politieke opvattingen heeft. Of het nu gaat om de ontwaakte cultuur of de oorlog tegen Israël en Hamas, hij is niet bang om zijn mening te uiten. Sommige van zijn recente reposts op het platform bevatten verwijzingen naar de manier waarop Iran de pro-Hamas-protesten in Washington financiert en hoe Hamas ‘naar de VS komt’.

Hier is een bericht dat hij onlangs heeft gerapporteerd:

“Hamas is coming”



Union Station July 24, 2024 – Washington D.C. pic.twitter.com/jHtgk9VhZQ — Katie Pavlich (@KatiePavlich) July 24, 2024

Het is niet met zekerheid te zeggen of zijn politieke opvattingen de voortgang van de beursintroductie belemmeren. Maar presidentskandidaat Kamala Harris heeft zojuist een pro-Gaza minicampagne gelanceerd, waarin wordt opgeroepen tot een einde aan de oorlog. Dit is veelbetekenend aangezien de Israëlische premier Benjamin Netanyahu zojuist een toespraak hield voor het Congres.

Het plotselinge standpunt van een zittende vice-president tegenover Israël, een land dat miljarden aan hulp heeft ontvangen van dezelfde regering, laat zien dat het Amerikaanse regeringsbeleid ten aanzien van Israël aan het veranderen is, al was het maar ter wille van de verkiezingen.

In een dergelijk scenario is het heel aannemelijk dat investeerders, die doorgaans op de een of andere manier altijd in aanraking komen met de politiek, bang zijn hun geld aan zo’n trouwe Israël-aanhanger te geven.

Pershing Square distantieert zich van zijn eigen CEO

Copy link to section

De zaken werden nog ingewikkelder gemaakt toen Pershing Square USA zei dat het de verklaring van Ackman ‘specifiek van de hand wijst’. Ackmans eigen bedrijf probeert afstand te nemen van de oprichter en CEO. Waarom zou een investeerder zijn geld willen geven aan een bedrijf dat zijn eigen oprichter verloochent?

Wat de redenen achter de recente ontwikkelingen ook mogen zijn, Bills fonds heeft nog steeds een aantal sterke donateurs. Eén daarvan is de Baupost Group, een familiefonds met meer dan 65 miljard dollar aan activa.

Maar zijn steun aan Trump en zijn actieve aanwezigheid op de sociale media lijken voor potentiële investeerders te hoog te worden. Op de hoogte blijven van de publieke sentimenten terwijl je mensen om geld vraagt, is geen gemakkelijke taak en Bill komt daar misschien op de moeilijke manier achter.

Bill Ackman organiseert momenteel sinds 9 juli een IPO-roadshow, maar de effectiviteit van deze activiteit neemt duidelijk af.

Dit artikel is vertaald uit het Engels met behulp van AI-tools en vervolgens proefgelezen en bewerkt door een plaatselijke vertaler.