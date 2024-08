De goudprijs stijgt naar $2.375/oz te midden van speculaties over renteverhogingen door de Fed en verlagingen van de PBoC

De goudprijs steeg vrijdag naar $2.375 per ounce, en herstelde zich scherp van een daling van 1% de dag ervoor.

Deze stijging weerspiegelt een verhoogde reactie van de markt op recente economische gegevens, nu beleggers de indicatoren nauwkeurig analyseren om de toekomstige beleidsbeslissingen van de Federal Reserve te peilen.

Uit het laatste Amerikaanse bbp-deflatorrapport bleek dat zowel de belangrijkste als de maandelijkse kerncijfers de verwachtingen overtroffen, wat de zorgen over de neiging van de Federal Reserve tot verdere renteverhogingen versterkte.

Ondanks deze dataverrassingen blijft de markt bezorgd over het potentieel voor extra stijgingen van de leenkosten dit jaar, wat van invloed zou kunnen zijn op de beleggingsstrategieën en de waarderingen van activa.

Aanvankelijk hadden beleggers een renteverlaging van 25 basispunten in september verwacht, gevolgd door nog twee verlagingen later in het jaar, wat in totaal een daling van 75 basispunten zou opleveren.

Verwacht werd dat lagere financieringskosten de vraag naar goud zouden stimuleren, omdat lagere opportuniteitskosten niet-rendabele activa zoals goud aantrekkelijker maken.

Impact van renteverlagingen door de PBoC

Wat de complexiteit van het mondiale monetaire beleid nog verder vergroot, heeft de People’s Bank of China (PBoC) onlangs een belangrijke stap gezet door de rente op haar middellangetermijnleningsfaciliteit (MLF) te verlagen.

Deze ongekende renteverlaging zou de vraag naar goud verder kunnen stimuleren, omdat lagere rentetarieven over het algemeen de aantrekkingskracht van niet-inkomstengenererende activa vergroten.

Terwijl beleggers veilige havens zoeken te midden van fluctuerende mondiale economische omstandigheden, wordt de status van goud als waardeopslag steeds duidelijker.

De renteverlaging van de PBoC kan het sentiment op de mondiale markten beïnvloeden en gevolgen hebben voor de waarde van activa, waaronder goud.

Valutawaardeschommelingen als gevolg van renteveranderingen kunnen ook de goudprijs beïnvloeden.

Historisch gezien werd goud gezien als een bescherming tegen de waardedaling van de munt, waardoor het een voorkeursbelegging is in tijden van economische onzekerheid.

Bovendien kunnen renteverlagingen door de centrale banken de risicobereidheid van beleggers doen verschuiven, waardoor de vraag naar veilige havens zoals goud kan toenemen.

Het recente besluit van de PBoC zou een complex samenspel van factoren kunnen veroorzaken die de mondiale goudmarkten beïnvloeden, waaronder verschuivingen in het beleggersgedrag en veranderingen in de valutadynamiek.

De stijging van de goudprijs naar $2.375 per ounce weerspiegelt een samenloop van factoren, waaronder speculatie over renteverhogingen door de Federal Reserve en recente monetaire beleidsaanpassingen door de PBoC.

Dit artikel is vertaald uit het Engels met behulp van AI-tools en vervolgens proefgelezen en bewerkt door een plaatselijke vertaler.