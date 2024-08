Obama’s steunen Kamala Harris als president in nieuwe campagnevideo

Voormalig president Barack Obama en voormalig First Lady Michelle Obama hebben vice-president Kamala Harris officieel tot president benoemd.

De goedkeuring werd aangekondigd in een video van 55 seconden die vrijdag door de Harris-campagne werd vrijgegeven.

Kamala Harris krijgt steun van Obama’s

De video toont vice-president Harris backstage tijdens een evenement, op weg naar haar colonne. Ze beantwoordt een telefoontje via de luidspreker en onthult de stemmen van zowel Barack als Michelle Obama.

‘Aww, hallo, jullie zijn allebei samen! Oh, het is goed om jullie allebei te horen”, zegt Harris hartelijk in de video.

Michelle Obama begint de goedkeuring door te zeggen:

Ik kan dit telefoontje niet voeren zonder tegen mijn meisje Kamala te zeggen: ik ben trots op je. Dit wordt historisch.

Barack Obama volgt en zegt:

We belden om te zeggen: Michelle en ik kunnen niet trotser zijn om je te steunen, en alles te doen wat we kunnen om je door deze verkiezingen naar het Oval Office te krijgen.

Vice-president Harris antwoordt dankbaar: ‘Bedankt voor uw vriendschap. Hier gaan we wat plezier mee beleven.”

Waarom is deze goedkeuring belangrijk voor Harris?

De langverwachte steunbetuigingen van de Obama’s bevestigen hun volledige steun voor Harris en ondermijnen elke speculatie over hun standpunt.

Harris, nu de de facto Democratische presidentskandidaat, ontving deze steun een paar dagen nadat andere leidende figuren in de Democratische Partij haar publiekelijk steunden na de aankondiging van president Joe Biden op 21 juli dat hij zich niet herkiesbaar zou stellen.

NBC News meldde dat Barack Obama de hele week regelmatig contact heeft gehad met Harris en advies heeft gegeven over hoe haar campagneoperatie snel kan worden opgebouwd met behulp van de middelen uit Bidens vorige campagne.

Campagnetraject en komende conventie

Er wordt verwacht dat beide Obama’s een actieve rol zullen spelen in de campagne van Harris, met plannen om later deze zomer en herfst op campagne te gaan. Hun betrokkenheid is bedoeld om de Democratische kiezers, van wie velen al enthousiast zijn over de kandidatuur van Harris, nieuwe energie te geven.

Bovendien wordt verwacht dat zowel Barack als Michelle Obama prominente sprekers zullen zijn op de Democratische Nationale Conventie in Chicago in augustus.

Deze conventie zal de eerste persoonlijke conventie van de partij zijn sinds 2016 en markeert een belangrijke gebeurtenis in de aanloop naar de presidentsverkiezingen van 2024.

Wat is de context van de steun van Obama?

Deze steun van de Obama’s is belangrijk voor Harris, omdat het niet alleen haar steun binnen de Democratische Partij verstevigt, maar ook de populariteit en invloed van de Obama’s benut om kiezers te stimuleren.

De steun van zulke prominente figuren in de partij zal waarschijnlijk de zichtbaarheid en geloofwaardigheid van haar campagne vergroten.

De betrokkenheid van Barack Obama bij het verstrekken van strategisch advies en steun benadrukt het belang van een verenigde en goed gecoördineerde campagneoperatie.

De overgang van de campagne-infrastructuur van Biden naar de campagne van Harris moet naadloos verlopen om het momentum te behouden en een effectief gebruik van de middelen te garanderen.

Naarmate de campagne vordert, wordt verwacht dat de actieve deelname van de Obama’s een cruciale rol zal spelen bij het verwerven van steun en het stimuleren van de betrokkenheid van kiezers.

Hun steun, gekoppeld aan hun verwachte aanwezigheid op het campagnetraject en op de conventie, onderstreept de gezamenlijke inspanning van de Democratische Partij om bij de komende verkiezingen een sterk en verenigd front te vormen.

Dit artikel is vertaald uit het Engels met behulp van AI-tools en vervolgens proefgelezen en bewerkt door een plaatselijke vertaler.