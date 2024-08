Trump is van plan terug te keren naar de plaats van de moordaanslag voor een ‘grote en mooie bijeenkomst’ terwijl Obama Harris steunt

In een week vol belangrijke politieke ontwikkelingen kondigde voormalig president Donald Trump zijn voornemen aan om Butler, Pennsylvania, de plaats van een eerdere moordaanslag, opnieuw te bezoeken, terwijl vice-president Kamala Harris steun ontving van voormalig president Barack Obama en voormalig First Lady Michelle Obama, wat de haar campagne voor de Democratische presidentiële nominatie.

Donald Trump, de Republikeinse presidentskandidaat, onthulde plannen om een bijeenkomst te houden in Butler, Pennsylvania, de locatie waar hij ternauwernood aan een moordaanslag ontsnapte.

Op zijn socialemediaplatform Truth Social verklaarde Trump: “IK GA TERUG NAAR BUTLER, PENNSYLVANIA, VOOR EEN GROTE EN PRACHTIGE RALLY.”

Hoewel details over de datum en locatie niet zijn bekendgemaakt, onderstreept de aankondiging de vastberadenheid van Trump om opnieuw contact te maken met kiezers in kritieke swing states.

Harris wint momentum met de steunbetuigingen van Obama

Kamala Harris, de eerste zwarte en Aziatisch-Amerikaanse vrouw die als vice-president diende, heeft snel aanzienlijke democratische steun gekregen na het besluit van president Joe Biden om zich terug te trekken uit de presidentiële race.

Deze week kreeg de campagne van Harris een flinke impuls toen Barack en Michelle Obama haar bod op het presidentschap steunden.

In een video die door de campagne van Harris werd vrijgegeven, uitte Barack Obama zijn trots dat hij Harris steunde en beloofde haar tijdens de verkiezingen te steunen.

Recente opiniepeilingen weerspiegelen een steeds kleiner wordende kloof tussen Trump en Harris.

Uit een vrijdag gepubliceerde peiling van de Wall Street Journal blijkt dat Trump aan de leiding staat met 49% steun, vergeleken met de 47% van Harris, met een foutenmarge van drie procentpunten.

Dit is een significante verschuiving ten opzichte van een eerdere peiling waarin Trump een voorsprong van zes punten had op president Biden.

Trump ontmoet Netanyahu

In andere ontwikkelingen had Trump een ontmoeting met de Israëlische premier Benjamin Netanyahu in zijn resort in Florida.

Deze bijeenkomst kwam een dag na Netanyahu’s besprekingen met Biden en Harris in Washington. Trump en Netanyahu herbevestigden hun sterke relatie en wezen elke speculatie over spanning af.

Harris nam daarentegen tijdens haar ontmoeting met Netanyahu een assertiever standpunt in ten aanzien van het Gaza-conflict.

Ze riep op tot een onmiddellijk staakt-het-vuren en uitte haar bezorgdheid over de humanitaire gevolgen voor Palestijnse burgers.

“Het is tijd dat deze oorlog eindigt”, verklaarde Harris in een televisietoespraak. Trump bekritiseerde haar opmerkingen als ‘respectloos’ en benadrukte de aanhoudende onenigheid in de Amerikaanse buitenlandse beleidsaanpak.

Waarom Trump Butler, Pennsylvania opnieuw wil bezoeken

Het besluit van Trump om Butler, Pennsylvania opnieuw te bezoeken, duidt op zijn voortdurende strategie om zijn basis in cruciale staten van energie te voorzien.

De locatie van de moordaanslag voegt een dramatisch element toe aan zijn campagneverhaal, waardoor zijn imago als veerkrachtige leider mogelijk wordt versterkt.

Nu de verkiezingen dichterbij komen, duiden de steeds strenger wordende peilingen op een zeer competitieve race. Van beide campagnes wordt verwacht dat ze hun inspanningen zullen intensiveren, waarbij ze gebruik zullen maken van steunbetuigingen, strategische bijeenkomsten en beleidsstandpunten om onbesliste kiezers te overtuigen.

