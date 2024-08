Kamala Harris streeft ernaar de crypto-relaties te resetten nu de lancering van Blackjack ($JACK) op 31 juli nadert

De Amerikaanse vice-president Kamala Harris wil naar verluidt de relaties met grote Amerikaanse cryptocurrency-bedrijven resetten als onderdeel van haar campagnestrategie voor de komende verkiezingen.

Deze stap duidt op een mogelijke verschuiving in het standpunt van de Democratische Partij ten opzichte van de crypto-industrie, die onder de regering-Biden te maken heeft gehad met aanzienlijk toezicht door de toezichthouders.

Harris wil banden met grote cryptobedrijven herstellen

Volgens een rapport van de Financial Times heeft het team van Harris contact opgenomen met toonaangevende cryptocurrency-bedrijven, waaronder Coinbase, Circle en Ripple Labs, om vergaderingen aan te vragen.

Deze inspanning wordt gezien als een strategische spil om de visie van de cryptomarktdeelnemers op de Democratische Partij, die bekritiseerd is vanwege haar agressieve regelgevende benadering van de industrie, te veranderen.

De campagne van Harris heeft tot doel haar te onderscheiden van de regering-Biden door samen te werken met cryptocurrency-bedrijven om ‘een constructieve relatie op te bouwen’.

Deze herpositionering zou van cruciaal belang kunnen zijn als ze zich voorbereidt op de verkiezingen, vooral met de groeiende belangstelling van donoren uit de technologiesector.

Door zichzelf te presenteren als een meer cryptovriendelijke kandidaat hoopt Harris steun te krijgen van het toenemende aantal crypto-enthousiastelingen binnen de Democratische basis.

De poging van Kamala Harris om de relaties met de crypto-industrie te resetten weerspiegelt een strategische spil terwijl ze zich voorbereidt op de komende verkiezingen. De bredere implicaties van deze verschuiving in standpunt zouden aanzienlijke gevolgen kunnen hebben voor de cryptomarkt, met potentiële voordelen voor beleggers in opkomende tokens zoals Blackjack.

Dit artikel is een samenwerking tussen onze redacteuren en partners en kan gesponsorde advertenties en links bevatten. De inhoud is geen financieel advies en is alleen bedoeld voor informatieve doeleinden.