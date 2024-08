Britse obligaties stijgen vóór de toespraak van Reeves, de rente op tienjaars staatsobligaties daalt naar 4,02%

Britse staatsobligaties stegen maandag en zorgden voor een rally op de mondiale obligatiemarkt, toen beleggers erop gokten dat de Bank of England (BoE) later deze week de rente zou verlagen.

Bent u op zoek naar signalen & waarschuwingen van pro-handelaren? Meld u GRATIS aan bij Invezz Signals™. Duurt 2 minuten.

De rente op tienjarige staatsobligaties daalde met 0,08 procentpunt naar 4,02%, wat de grootste dagelijkse daling in zes weken betekende.

Deze verschuiving duidt op een groter marktvertrouwen dat de BoE de rente zal verlagen, waarbij handelaren op de swapmarkt nu een waarschijnlijkheid van 60% inschatten op een renteverlaging tijdens de bijeenkomst van donderdag, vergeleken met een gelijkmatige verdeling de week ervoor.

De rally op de obligatiemarkt komt vlak voor een geplande toespraak van de Britse bondskanselier Rachel Reeves om 15.30 uur.

Reeves zal naar verwachting een ‘zwart gat’ van £20 miljard in de overheidsfinanciën aanpakken, wat mogelijk de weg vrijmaakt voor belastingverhogingen in het najaar.

Deze verwachte begrotingsverkrapping lijkt het marktsentiment te beïnvloeden, omdat beleggers de waarschijnlijkheid van zowel monetaire als begrotingspolitieke verschuivingen afwegen.

Imogen Bachra, een analist bij NatWest, reageerde op de reactie van de markt:

De markten geloven tot nu toe in de toewijding van deze Labour-regering aan de begrotingsregels, en het is waarschijnlijk juist om te denken dat de politiek moeilijkere beslissingen eerder eerder dan later in de zittingsperiode zullen worden genomen.