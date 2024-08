CEO van Philips onthult groeistrategie na de schikking

Roy Jakobs, de CEO van Koninklijke Philips NV (AMS: PHIA), schrijft de kracht in het tweede financiële kwartaal van zijn bedrijf deels toe aan een Amerikaanse schikking.

Het multinationale conglomeraat heeft onlangs ingestemd met het betalen van 1,1 miljard dollar om een rechtszaak te schikken die verband houdt met zijn defecte slaapapneu-apparaten om de overhang weg te nemen en zich volledig te heroriënteren op onze innovaties, vertelde hij vandaag in een interview aan CNBC.

Philips streeft ernaar soortgelijke rechtszaken ook buiten de Verenigde Staten te behandelen, voegde Jakobs eraan toe. De Philips-aandelen zijn maandag bij schrijven ruim 10% gestegen.

Philips heeft grote deals in de pijplijn

Philips rapporteerde vanochtend beter dan verwachte winstcijfers over het tweede kwartaal.

Hoewel het in Amsterdam gevestigde bedrijf ook nog niet voorbij het DOJ-onderzoek moet komen, blijft het dit jaar een stijging van de vergelijkbare omzet tot 5,0% verwachten dankzij de opbouw van momentum in al zijn bedrijfseenheden.

PHIA staat op het punt binnenkort grote deals te sluiten in zowel Noord-Amerika als Europa die waarschijnlijk de kracht zullen vergroten in de tweede helft van 2024, aldus CEO Roy Jakobs.

De topman noemde China een “fundamenteel aantrekkelijke groeimarkt” voor Philips, ondanks de zwakte in het tweede kwartaal. In Europa zag het bedrijf een grotere verbetering aan de consumentenkant dan aan de gezondheidszorgkant, voegde hij eraan toe.

Jakobs blijft positief over wat de toekomst voor Philips in petto heeft, ook omdat er “een nieuw momentum op komst is” in groeimarkten als Indonesië en het Midden-Oosten, terwijl Noord-Amerika de sterke markt blijft voor de gezondheidszorgactiviteiten van zijn bedrijf.

Philips verwacht herstel in China

Philip CEO Roy Jakobs is ervan overtuigd dat China vooruit zal gaan als het bedrijf zijn innovaties op de markt blijft brengen. PHIA is al zo’n 100 jaar actief in China.

De CEO blijft optimistisch omdat PHIA “zeer goed gepositioneerd is om kansen te benutten” in Noord-Amerika, zei hij maandag op “ Squawk Box Europe ”.

Philips is sinds 2022 aan het herstructureren – een stap die het wereldwijde personeelsbestand met 13% (10.000 banen) zal verminderen. Alles bij elkaar wil het bedrijf zo’n 195 miljoen euro aan kosten besparen.

Op weg naar het winstrapport had Wall Street een consensus “hold”-rating voor Philips-aandelen. Analisten beschouwen PHIA als redelijk gewaardeerd op $28,53, wat duidt op een potentieel voor nog eens 10% winst vanaf nu.

Via deze link kunt u het volledige kwartaalbericht van Koninklijke Philips NV lezen.

Dit artikel is vertaald uit het Engels met behulp van AI-tools en vervolgens proefgelezen en bewerkt door een plaatselijke vertaler.