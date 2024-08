De EU opent een onderzoek naar Duitse staatssteun van 321 miljoen euro voor luchtvaartmaatschappij Condor

De Europese Commissie is een diepgaand onderzoek gestart naar haar besluit uit 2021 om 321 miljoen euro aan herstructureringssteun van Duitsland voor luchtvaartmaatschappij Condor goed te keuren.

Deze stap komt nadat het Gerecht van de EU de oorspronkelijke goedkeuring in mei 2023 nietig had verklaard, onder verwijzing naar een onvoldoende beoordeling door de Commissie over de vraag of Duitsland een adequate vergoeding voor de reddingsoperatie heeft ontvangen.

Uitspraak van het Hof leidt tot nieuw onderzoek naar de voorwaarden voor reddingsoperaties

Met het besluit van het Gerecht van mei van mei vernietigde het Gerecht de eerdere goedkeuring van de staatssteun door de Commissie, die door de rivaliserende luchtvaartmaatschappij Ryanair was betwist.

De rechtbank oordeelde dat de Commissie er niet in was geslaagd om naar behoren te beoordelen of Duitsland voldoende compensatie had gekregen voor zijn financiële steun aan Condor.

Dit oordeel heeft de Commissie er nu toe aangezet de voorwaarden van de reddingsoperatie opnieuw te beoordelen.

De belangrijkste focus van het nieuwe onderzoek zal zijn om te bepalen of de aandeelhouders en obligatiehouders van Condor een groter deel van de herstructureringskosten hadden kunnen dragen, waardoor mogelijk de financiële lasten voor de Duitse overheid konden worden verminderd.

Deze herevaluatie heeft tot doel ervoor te zorgen dat staatssteun gerechtvaardigd is en de concurrentie op de markt niet verstoort.

Condor’s reactie op het onderzoek

In reactie op het onderzoek omschreef een woordvoerder van Condor de actie van de Commissie als een “logisch gevolg” van het vonnis van de rechtbank.

De luchtvaartmaatschappij sprak haar vertrouwen uit dat het onderzoek het oorspronkelijke besluit om de herstructureringssteun goed te keuren zou herbevestigen.

Wij hebben er vertrouwen in dat het onderzoek spoedig zal worden afgerond en dat de Commissie de goedkeuring van de herstructureringssteun zal bevestigen.

De reddingsoperatie van 2021 was van cruciaal belang voor Condor, dat met aanzienlijke financiële problemen kampte, die nog verergerd werden door de COVID-19-pandemie.

De herstructureringssteun was bedoeld om het herstel van de luchtvaartmaatschappij te ondersteunen en haar activiteiten in stand te houden, en zo de werkgelegenheid en de connectiviteit op de Duitse luchtvaartmarkt veilig te stellen.

Wat betekent dit voor de luchtvaartindustrie?

De uitkomst van het onderzoek van de Commissie zou aanzienlijke gevolgen kunnen hebben voor Condor en de bredere luchtvaartindustrie.

Als uit het onderzoek blijkt dat de staatssteun niet gerechtvaardigd was, kan Condor verplicht worden het geld terug te betalen, wat de financiële stabiliteit in gevaar zou kunnen brengen.

Omgekeerd zou een bevestiging van de goedkeuring van de steun Condor de nodige steun bieden om het herstel voort te zetten.

Ryanair, die een uitgesproken criticus is van staatssteun aan luchtvaartmaatschappijen, zal het onderzoek waarschijnlijk nauwlettend volgen.

De lagekostenmaatschappij heeft consequent betoogd dat dergelijke subsidies de concurrentie verstoren en bepaalde luchtvaartmaatschappijen oneerlijke voordelen opleveren.

Het besluit van de Commissie zal ook nauwlettend in de gaten worden gehouden door andere EU-lidstaten en luchtvaartmaatschappijen, omdat het een precedent zou kunnen scheppen voor toekomstige goedkeuringen van staatssteun en het niveau van toezicht dat vereist is bij het beoordelen van dergelijke maatregelen.

