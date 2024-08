Terwijl voormalig president Donald Trump zich opmaakt voor een mogelijke terugkeer naar zijn ambt in november, waarschuwt econoom Ludovic Subran voor een mogelijke inflatiegolf.

Bent u op zoek naar signalen & waarschuwingen van pro-handelaren? Meld u GRATIS aan bij Invezz Signals™. Duurt 2 minuten.

Subran, de hoofdeconoom bij Allianz, voorspelt dat de herverkiezing van Trump aanzienlijke gevolgen zou kunnen hebben voor de Amerikaanse economie, waardoor de inflatiedruk zou worden verergerd, die nu al een punt van zorg is voor de financiële markten en beleidsmakers.

De prijsindex voor de persoonlijke consumptieve bestedingen (PCE), een belangrijke maatstaf voor de inflatie, steeg in juni met 0,1% voor de maand en 2,5% voor het jaar, in lijn met de schattingen van Dow Jones.

Voorzitter Jerome Powell van de Federal Reserve sprak tijdens een recent forum in Portugal zijn tevredenheid uit over deze inflatievooruitgang.

Subran voorziet echter een verontrustend scenario als Trump in 2024 terugkeert naar het Witte Huis.

Volgens Subran zou het beleid van Trump kunnen fungeren als een “drievoudige klap” voor de inflatie.

De econoom verwacht dat Trump agressieve maatregelen zou kunnen implementeren, zoals het deporteren van 7 miljoen mensen, het opleggen van hogere tarieven en mogelijk het reactiveren van het Plaza-akkoord, dat de Amerikaanse dollar met wel 30% zou kunnen devalueren.

Deze acties, zo betoogt Subran, zouden in 2025 één tot twee procentpunten aan de inflatie kunnen toevoegen.

De Fed mag de rente in 2024 niet verlagen

Copy link to section

Subran voorspelt dat de Amerikaanse Federal Reserve de rente tegen eind 2024 met 50 basispunten zal verlagen.

Hij is echter van mening dat de Fed moeite zal hebben om de rente in 2025 verder te verlagen als de inflatie weer oplaait als gevolg van het beleid van Trump. Het vermogen van de centrale bank om de inflatie te beheersen zou in gevaar kunnen komen, waardoor haar geloofwaardigheid mogelijk wordt ondermijnd.

De Federal Reserve zal deze week een beleidsvergadering houden, maar Subran verwacht geen renteverlagingen vóór september.

De zorgen van de econoom onderstrepen de potentiële uitdagingen waarmee de Fed te maken kan krijgen bij het handhaven van de economische stabiliteit als de regering van Trump opnieuw hoge inflatiedruk invoert.

De herverkiezing van Trump is negatief voor Europa

Copy link to section

Over “ Squawk Box ” was Ludovic Subran het ermee eens dat Donald Trump op de korte termijn positief zou kunnen zijn voor de Verenigde Staten, maar hij waarschuwde dat hij op de middellange termijn negatief zal worden “als er sprake is van een economische crisis”.

Bovendien verwacht hij dat een Trump-regering “op de eerste dag” negatief zal zijn voor Europa. Dat komt omdat hij ‘America First’ is, wat betekent dat anderen, waaronder Europa, op de tweede plaats zullen komen.

De Republikein zal waarschijnlijk de Chinees-Amerikaanse rivaliteit nabootsen en “spreekt over het oplossen van de oorlog in Oekraïne binnen 24 uur” – wat allemaal samen de markten in Europa zou kunnen ontwrichten, voegde de econoom eraan toe.

Merk op dat Donald Trump al zijn vertrouwen heeft uitgesproken dat Kamala Harris gemakkelijker te verslaan zou zijn bij de Amerikaanse verkiezingen van 2024 dan Joe Biden, die eerder in juli zijn herverkiezingscampagne beëindigde.

Dit artikel is vertaald uit het Engels met behulp van AI-tools en vervolgens proefgelezen en bewerkt door een plaatselijke vertaler.