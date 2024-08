Deadpool & Wolverine breken records met openingsweekend van $200 miljoen

De nieuwste Marvel-kaskraker, Deadpool & Wolverine, heeft een nieuwe maatstaf gezet voor films met een R-rating door tijdens het openingsweekend meer dan $200 miljoen op te brengen.

Volgens schattingen van de studio verdiende de film in eigen land $ 205 miljoen en wereldwijd een indrukwekkende $ 438,3 miljoen, wat het meest opbrengende filmdebuut met R-rating in de geschiedenis markeerde.

Het succes van Deadpool & Wolverine overschaduwt eerdere records van de eerdere Deadpool-films.

De originele Deadpool verdiende tijdens het openingsweekend in 2016 ongeveer $132 miljoen, terwijl Deadpool 2 in 2018 $125 miljoen verdiende.

Zelfs als ze worden gecorrigeerd voor inflatie, blijven deze cijfers achter bij het opmerkelijke debuut van de laatste aflevering.

Deadpool & Wolverine staat nu op de achtste plaats van de meest winstgevende filmopening aller tijden en mist ternauwernood de eerste plaats van The Avengers (2012) met $ 207 miljoen en overtreft “Black Panther” (2018), die opende op $ 202 miljoen.

Marvel’s financiële triomf

Met deze recordprestaties heeft Marvel’s filmportfolio nu de $30 miljard aan collectieve inkomsten overtroffen, zo meldt Disney.

Deze mijlpaal verstevigt Marvel’s positie als de meest winstgevende filmfranchise aller tijden.

Het Marvel Cinematic Universe (MCU) heeft gewerkt aan het herwinnen van zijn eerdere momentum na de afsluiting van de “Infinity Saga” met Avengers: Endgame in 2019.

Ondanks dat Endgame nog steeds het record heeft voor het grootste openingsweekend, hebben Deadpool & Wolverine een belangrijke prestatie geleverd in de voortdurende evolutie van Marvel.

Volgens gegevens van Box Office Pro heeft het enthousiasme voor Deadpool & Wolverine geleid tot een sterke stijging van de vraag naar theatervoorstellingen.

De film heeft momenteel 43% van het showtime-marktaandeel in de Verenigde Staten in handen. De brede aantrekkingskracht ervan heeft zowel toegewijde Marvel-fans als algemene bioscoopbezoekers geboeid, wat heeft bijgedragen aan het buitengewone kassucces.

Heropleving van de zomerkassa

De zomerkassa, die een trage start kende, is nieuw leven ingeblazen door verschillende blockbusterhits. Na ‘Deadpool & Wolverine’ hebben films als ‘Bad Boys: Ride Or Die’, ‘Inside Out 2’, ‘A Quiet Place: Day One’, ‘Despicable Me 4’ en ‘Twisters’ een reeks opmerkelijke films opgeleverd. successen en markeerde een van de sterkste zomerfilmseizoenen in de recente geschiedenis.

Disney heeft ook aangekondigd dat “Inside Out 2” de best scorende animatiefilm aller tijden is geworden, wereldwijd $1,46 miljard opbrengt en het vorige record van “Frozen 2” (2019) overtreft.

Deze prestatie heeft bijgedragen aan het dichten van de binnenlandse inkomstenkloof, die met ruim 25% achterbleef voordat het blockbuster-seizoen in de zomer begon.

Ondanks eerdere voorspellingen van een omzetdaling voor 2024, hebben de sterke prestaties van zomerreleases de vooruitzichten verbeterd.

Analisten schatten nu dat de box office voor het hele jaar tussen de $8,2 en $8,7 miljard zal eindigen. Het succes van ‘Deadpool & Wolverine’ en andere zomerhits heeft het optimisme aangewakkerd, hoewel de vergelijkingen jaar-op-jaar zullen blijven fluctueren.

Het succes van films als ‘Barbie’ en ‘Oppenheimer’, beide uitgebracht op 21 juli, heeft er ook toe bijgedragen dat de binnenlandse box office-inkomsten in 2023 de 9 miljard dollar overtroffen, het hoogste niveau sinds het begin van de pandemie. Hoewel het jaar nog enkele maanden te gaan heeft, duidt het huidige traject op een robuust herstel voor de filmindustrie.

Dit artikel is vertaald uit het Engels met behulp van AI-tools en vervolgens proefgelezen en bewerkt door een plaatselijke vertaler.