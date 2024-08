Fitch Ratings heeft maandag de Pakistaanse langetermijnrating van emittenten van buitenlandse valuta verhoogd van ‘CCC’ naar ‘CCC+’, wat een opmerkelijke verbetering van de kredietvooruitzichten van het land betekent.

Bent u op zoek naar signalen & waarschuwingen van pro-handelaren? Meld u GRATIS aan bij Invezz Signals™. Duurt 2 minuten.

Dit volgt op een eerdere upgrade van ‘CCC-’ naar ‘CCC’ in juli 2023. Het besluit van het ratingbureau onderstreept het groeiende vertrouwen in de economische stabiliteit van Pakistan, dat wordt toegeschreven aan recente financiële overeenkomsten en begrotingshervormingen.

De upgrade komt in de nasleep van de Pakistaanse overeenkomst op personeelsniveau met het Internationale Monetaire Fonds (IMF) over een nieuwe Extended Fund Facility (EFF) met een looptijd van 37 maanden ter waarde van $7 miljard.

De herziene rating van Fitch weerspiegelt de toegenomen zekerheid over de beschikbaarheid van externe financiering, essentieel voor het economische herstel en de groei van Pakistan.

Pakistan heeft met succes zijn deviezenreserves opgebouwd en vooruitgang geboekt bij het terugdringen van zijn begrotingstekorten.

Verwacht wordt dat deze positieve ontwikkelingen zich zullen voortzetten, waardoor de economische vooruitzichten van het land zullen verbeteren.

Saad Hanif van Ismail Iqbal Securities benadrukt het belang van deze upgrade en merkt op dat deze waarschijnlijk meer buitenlandse directe investeringen (FDI) zal aantrekken en de instroom van ‘hot money’ naar Pakistan zal stimuleren.

De verbeterde kredietwaardigheid zou het beleggersvertrouwen moeten versterken, waardoor het land een aantrekkelijkere bestemming voor investeringen zou worden.

Waarom is Fitch optimistisch over Pakistan?

Copy link to section

Fitch verwacht dat het bestuur van het IMF het EFF-programma ter waarde van 7 miljard dollar eind volgende maand zal goedkeuren.

Deze goedkeuring hangt echter af van het feit dat Pakistan aanvullende financieringsgaranties ter waarde van maximaal $ 5 miljard verkrijgt van bilaterale partners, waaronder China, Saoedi-Arabië en de Verenigde Arabische Emiraten.

Gezien de geschiedenis van Pakistan waarin hij steun heeft gekregen van deze landen en de substantiële beleidsmaatregelen die in de recente begroting zijn geïntroduceerd, is Fitch optimistisch over het feit dat Pakistan aan deze eis zal voldoen.

Het land heeft zijn inzet al getoond door de belastingen te verhogen, de energieprijzen te verhogen en de zwarte marktactiviteiten hard aan te pakken om de wisselkoersen op elkaar af te stemmen.

Verbeteringen in de deviezenreserves van Pakistan

Copy link to section

De Fitch-upgrade is een positieve indicator voor de Pakistaanse economie en zou gunstige rimpeleffecten kunnen hebben voor de bredere Zuid-Aziatische regio, die de afgelopen twee jaar een trage groei heeft doorgemaakt.

De upgrade weerspiegelt verbeteringen in de Pakistaanse valutareserves en het begrotingsbeheer.

Fitch voorspelt dat het tekort op de lopende rekening van Pakistan in het begrotingsjaar 2025 relatief beperkt zal blijven, geprojecteerd op ongeveer $4 miljard of 1% van het bbp, een aanzienlijke daling ten opzichte van de $17 miljard in FY22. De deviezenreserves van het land, hoewel nog steeds laag, hebben een betekenisvol herstel gekend. De officiële brutoreserves, inclusief goud, zijn naar schatting gestegen tot ruim $15 miljard per juni 2024, tegen bijna $10 miljard een jaar eerder. Projecties suggereren dat de reserves tegen het einde van het fiscale jaar 2026 de 22 miljard dollar zouden kunnen benaderen, en daarmee hun piek in 2021 zouden naderen.

Bovendien merkte Fitch recente politieke en juridische ontwikkelingen op, waaronder de aanhoudende populariteit van voormalig premier Imran Khan, ondanks zijn opsluiting sinds mei 2023.

De Fitch-upgrade naar ‘CCC+’ duidt op een positieve verschuiving in het economische landschap van Pakistan, als gevolg van verbeterde financiële stabiliteit en strategische beleidsmaatregelen.

Terwijl Pakistan het hoofd blijft bieden aan de economische uitdagingen, zou de opgewaardeerde kredietrating het vertrouwen van beleggers kunnen vergroten en een duurzaam economisch herstel kunnen ondersteunen.

Dit artikel is vertaald uit het Engels met behulp van AI-tools en vervolgens proefgelezen en bewerkt door een plaatselijke vertaler.