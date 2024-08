HSBC verlaagt de rating van ARM Holdings voorafgaand aan de resultaten over het eerste kwartaal: moet u verkopen of vasthouden?

In een recente verschuiving die het beleggerssentiment heeft aangewakkerd, heeft HSBC de rating van ARM Holdings PLC (NASDAQ: ARM) verlaagd van ‘Hold’ naar ‘Reduce’.

Bent u op zoek naar signalen & waarschuwingen van pro-handelaren? Meld u GRATIS aan bij Invezz Signals™. Duurt 2 minuten.

Het nieuwe prijsdoel voor ARM is vastgesteld op $105, een daling ten opzichte van de vorige $100, vanwege zorgen over de hoge waardering van het bedrijf en een vertragende markt voor Android-smartphones.

Deze verlaging komt precies op het moment dat ARM zich voorbereidt om woensdag zijn winstrapport over het eerste kwartaal vrij te geven, waarbij het aandeel momenteel op $149 wordt verhandeld.

Deze prijsstelling duidt op een potentieel nadeel van ongeveer 30%, wat de bezorgdheid weerspiegelt over de premiewaardering van het bedrijf, die 72 keer de winst over het fiscale jaar 2026 bedraagt.

Analisten blijven optimistisch over ARM

Copy link to section

Ondanks de voorzichtige houding van HSBC blijven andere analisten optimistisch over de vooruitzichten van ARM.

Morgan Stanley heeft onlangs het aandeel opgewaardeerd van ‘Equal-Weight’ naar ‘Overweight’ en het koersdoel verhoogd van $107 naar $190, waarbij de nadruk lag op de groeiende rol van ARM in AI aan de rand van de netwerktechnologie.

M Science zette ARM positief in de kijker vanwege zijn rol in het aandrijven van Amazon Graviton CPU’s, waardoor het aandeel na deze erkenning met 5% steeg.

Analisten bij Bank of America hebben onlangs ook hun koersdoel voor het aandeel verhoogd, waarbij ze het potentieel van ARM opmerkten nu AI-technologie in pc’s en smartphones doordringt.

BofA merkte ook op dat de verschuiving naar AI-applicaties op apparaten een belangrijke groeimotor is, als weerspiegeling van een bullish sentiment met een herzien prijsdoel van $180, en erkent de strategische positie van ARM in het zich ontwikkelende halfgeleiderlandschap.

ARM’s winstverwachtingen voor het eerste kwartaal en bedrijfsfundamentals

Copy link to section

De consensus van analisten voorafgaand aan het winstrapport stelt de GAAP-winst over het eerste kwartaal van ARM vast op $0,17 per aandeel bij een omzet van $906,5 miljoen, vergeleken met de GAAP-winst van vorig jaar van $0,10 per aandeel bij een omzet van $675 miljoen.

De fundamentele bedrijfsgezondheid van ARM blijft robuust. Het merendeel van de inkomsten van ARM komt voort uit IP-licenties aan grote technologiebedrijven, met aanzienlijke bijdragen van lopende contracten met Apple, Nvidia en Qualcomm.

Er worden aanzienlijke inkomstenstromen verwacht uit AI-datacenters en edge computing-oplossingen, waarbij ARM’s Neoverse-platform klaar is om groeiende marktsegmenten te veroveren.

ARM bezit ongeveer $3 miljard aan contanten en kortetermijninvesteringen zonder schulden, waardoor het goed gepositioneerd is voor agressieve R&D-investeringen en strategische overnames. Ondanks uitstekende brutomarges zijn de operationele marges onlangs gekrompen als gevolg van toegenomen R&D-uitgaven, wat een herinvesteringsfase benadrukt die gericht is op technologische vooruitgang en marktuitbreiding.

ARM’s huidige waardering

Copy link to section

De huidige waardering van ARM geeft een complex beeld. De premie van het aandeel weerspiegelt zijn strategische positionering binnen snelgroeiende gebieden zoals AI en mondiale technische infrastructuren. Vergeleken met zijn sectorgenoten ligt de koers-winstverhouding van ARM aanzienlijk hoger dan de sectorgemiddelden.

De prijs-verkoopverhouding van ARM blijft ook hoog in vergelijking met de concurrentie, wat wijst op een marktverwachting van aanhoudend hoge omzetgroei en expansie in nieuwe technologiedomeinen.

Met zijn strategische investeringen en marktpositionering is ARM klaar om zijn hoge waardering te valideren door middel van aanhoudende groei, of zich aan te passen aan meer getemperde marktverwachtingen.

Nu we uitgaan van deze fundamentele inzichten, zal een nader onderzoek van het aandelenkoerstraject van ARM door middel van technische analyse de potentiële richtingen voor de aandelenprestaties in de komende kwartalen verder verduidelijken.

Sterk op de lange termijn, zwak op de korte termijn

Copy link to section

ARM maakte vorig jaar een geweldig debuut op de NYSE, waarbij de aandelen binnen een paar dagen na de beursgang met meer dan 30% stegen ten opzichte van de beursintroductieprijs van $51. Kort daarna kwamen ze echter in een neerwaartse trend terecht, waarna ze eind oktober onder de beursintroductieprijs crashten.

ARM-grafiek van TradingView

Die neerwaartse trend duurde slechts een korte tijd en het aandeel ging in november vorig jaar in een opwaartse trend die tot nu toe heeft geduurd en sindsdien meer dan verdrievoudigd is.

Ondanks de recente retracement is het aandeel van boven de $170 naar onder de $150 gegaan en blijft het een bullish momentum vertonen op de langetermijngrafieken. Beleggers die optimistisch zijn over het aandeel kunnen dus overwegen om het onder de $150 te kopen met een trailing stop-loss onder het 100-daags voortschrijdend gemiddelde.

Als het kortetermijnmomentum weer bullish wordt, kunnen we binnenkort nieuwe all-time highs bereiken.

Omdat het aandeel zwakte vertoont in de middellange- en kortetermijngrafieken, kunnen handelaren die bearish zijn over het aandeel voorafgaand aan de winstcijfers over het eerste kwartaal een bearish weddenschap plaatsen, maar moeten ze afzien van direct short gaan op het aandeel. In plaats daarvan kunnen ze ARM’s $140 Puts die op 2 augustus aflopen, onder de $5 kopen.

Dit artikel is vertaald uit het Engels met behulp van AI-tools en vervolgens proefgelezen en bewerkt door een plaatselijke vertaler.