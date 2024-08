Interview: Iakov Levin van rivo.xyz legt uit hoe DeFi en blockchain in de toekomst kunnen evolueren

Iakov Levin, mede-oprichter van rivo.xyz, loopt voorop bij het transformeren van het financiële landschap door middel van gedecentraliseerde financiën (DeFi) en blockchain-technologie.

Met meer dan vijf jaar ervaring in blockchain, crypto, fintech en DeFi biedt Levin een uniek perspectief op de toekomst van deze opkomende velden.

In een exclusief interview met Invezz deelde Levin zijn inzichten over de evolutie van DeFi, blockchain-technologie en de uitdagingen waarmee de crypto-industrie wordt geconfronteerd.

De evolutie van de volatiliteit van de DeFi- en Crypto-markt

Invezz: Wat is jouw perspectief op de huidige staat van DeFi, en hoe zie je deze de komende vijf jaar evolueren?

Levin: De eerste fase van DeFi, die in 2021 aan kracht won, was gericht op het bouwen van infrastructuur voor verschillende tokens, waaronder gedecentraliseerde uitwisselingen (Dexes) en leenprotocollen. Momenteel maakt DeFi een transitie door om traditionele financiële diensten te integreren in het gedecentraliseerde ecosysteem. Dit omvat innovaties zoals eeuwigdurende uitwisselingen, renteswaps en blootstelling aan real-world assets (RWA’s). De uitdaging ligt nu in het vereenvoudigen van het onboardingproces voor nieuwe gebruikers, waarvoor vaak uitgebreid onderzoek nodig is.

Vooruitblikkend zullen de komende vijf jaar waarschijnlijk een uitgebreide DeFi-infrastructuur zien die meer activa zal omvatten, waaronder mogelijk ook de aandelenmarkten. We kunnen ook de ontwikkeling verwachten van gebruiksvriendelijke interfaces die DeFi-interacties vereenvoudigen en de implementatie van regelgevingsbeleid op maat voor DeFi.

Invezz: Hoe ga je om met de zorgen over het langetermijnpotentieel van crypto, gezien de volatiliteit en onzekerheid over de regelgeving?

Levin: Volatiliteit is een inherent aspect van nieuwe technologieën. Het is een natuurlijk onderdeel van de transitie naar een gedecentraliseerde wereldeconomie. In volatiele tijden zijn er aanzienlijke mogelijkheden om rijkdom op te bouwen. De duidelijkheid van de regelgeving zal evolueren naarmate overheden verschillende lagen van het ecosysteem aanpakken, van de toegankelijkheid van investeringen tot beleidsvorming. De eerste stappen, zoals ETF’s en institutionele beleggingen in cryptocurrencies, zijn al aan de gang.

Blockchain en Crypto-adoptie

Invezz: Wat is volgens jou de sleutel tot wijdverbreide adoptie van cryptocurrency, en hoe kan dit worden bereikt?

Levin: Er is niet één oplossing. De adoptie zal stapsgewijs verlopen naarmate elke beperking wordt aangepakt. Momenteel is een groot obstakel de gebruikerservaring bij het navigeren door de gedecentraliseerde wereld. Het vereenvoudigen van deze ervaring voor zowel cryptogebruikers als DeFi-deelnemers is cruciaal voor een bredere acceptatie.

Invezz: Hoe zie je dat de blockchain-technologie zich de komende tien jaar zal ontwikkelen, en welke nieuwe gebruiksscenario’s zouden zich kunnen voordoen?

Levin: Ik hoop een mondiale herverdeling van rijkdom te zien, gefaciliteerd door DeFi, waardoor iedereen met een smartphone toegang kan krijgen tot financiële diensten van het hoogste niveau zonder afhankelijk te zijn van traditionele banken of overheden. Dit zou een transformerende impact kunnen hebben op de ontwikkelingslanden, doordat het wijdverbreide mogelijkheden biedt voor de accumulatie van rijkdom. Het voorspellen van specifieke gebruiksscenario’s is een uitdaging vanwege het snelle tempo van de veranderingen, maar we moeten voorkomen dat we specifieke trends overdrijven en ons concentreren op echte innovaties.

Advies voor beginnende crypto-investeerders

Invezz: Welk advies zou je geven aan investeerders die voor het eerst de cryptomarkt betreden?

Levin: Begin met het opbouwen van uw portefeuille met Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH) en stablecoins. Wijs een klein deel (ongeveer 5%) van uw portefeuille toe aan risicovollere beleggingen. Met deze aanpak kun je ervaring opdoen en leren van fouten. Blijf ruimdenkend en rationeel en leer uzelf voortdurend bij. Leren van feedback uit de echte wereld zal uw kennis en vertrouwen in de crypto-ruimte vergroten.

De inzichten van Levin benadrukken het dynamische karakter van DeFi en blockchain-technologie, en benadrukken het belang van aanpassingsvermogen en geïnformeerde besluitvorming voor zowel investeerders als deelnemers uit de sector.

Dit artikel is vertaald uit het Engels met behulp van AI-tools en vervolgens proefgelezen en bewerkt door een plaatselijke vertaler.