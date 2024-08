De autoritaire leider van Venezuela, Nicolas Maduro, werd tijdens een zeer beladen verkiezing uitgeroepen tot verkozen president van het land voor de derde opeenvolgende termijn, ook al betwistte de oppositie de verkiezingsresultaten op grond van vals spel.

Elvis Amoroso, hoofd van de Nationale Kiesraad, kondigde aan dat Maduro 51% van de stemmen had behaald, vergeleken met de oppositiekandidaat – de 74-jarige voormalige diplomaat Edmundo Gonzalez – die naar verluidt 44% van de stemmen had behaald.

De Raad heeft echter nog geen gedetailleerde cijfers vrijgegeven van elk van de 30.000 stembureaus in het hele land, en belooft dit in de “komende uren” te zullen doen.

De door de Nationale Kiesraad aangekondigde resultaten waren in tegenspraak met verschillende exitpolls die op een overwinning voor González hadden gewezen.

De oppositie betwist de verkiezingsuitslag

De oppositie, vertegenwoordigd door González en de belangrijkste oppositieleidster Maria Corina Machado, aan wie het verbod werd opgelegd om zich kandidaat te stellen voor het ambt, beweert ongeveer 40% van de stembussen te hebben, wat een overweldigende overwinningsmarge voor González aantoont.

Machado zei maandag vroeg dat Gonzalez 70% van de stemmen in de verkiezing had gewonnen.

Onafhankelijke en autonome bedrijven zorgden de hele dag voor overtuigende resultaten. Snelle tellingen lieten een historische deelname zien, die van uur tot uur toenam. We hebben stemcijfers uit meer dan 40% van de stembussen, die allemaal overeenkomen met de gegevens van de Nationale Kiesraad. Deze informatie bevestigt dat Edmundo Gonzalez 70% van de stemmen kreeg, terwijl Nicolas Maduro 30% kreeg.

González zei: “De Venezolanen en de hele wereld weten wat er is gebeurd.”

De VS en andere Amerikaanse landen trekken de resultaten in twijfel

De Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Antony Blinken uitte “ernstige zorgen” over de verkiezingsresultaten en stelde dat deze niet de wil of de stemmen van het Venezolaanse volk weerspiegelden.

Blinken zei in Tokio:

Het is van cruciaal belang dat elke stem eerlijk en transparant wordt geteld, dat de verkiezingsautoriteiten onmiddellijk informatie delen met de oppositie en onafhankelijke waarnemers en dat de verkiezingsautoriteiten de stemtabel publiceren. De internationale gemeenschap houdt dit nauwlettend in de gaten en zal dienovereenkomstig reageren.

Brian A. Nichols, de Amerikaanse onderminister van Buitenlandse Zaken voor zaken op het westelijk halfrond, herhaalde deze gevoelens en benadrukte de noodzaak van transparantie en toegang voor alle politieke partijen en het maatschappelijk middenveld in het stemtabelproces.

De Chileense president Gabriel Boric Font riep ook op tot transparante en tijdige verkiezingsresultaten, en benadrukte dat de internationale gemeenschap niets minder zou accepteren.

“Argentinië zal geen nieuwe fraude erkennen en hoopt dat de strijdkrachten deze keer de democratie en de wil van het volk zullen verdedigen”, zei de Argentijnse president Javier Milei.

Ook de leiders van Guatemala, Uruguay, Peru en Costa Rica trokken de resultaten in twijfel, terwijl Cuba, Bolivia en Honduras de uitkomst verwelkomden.

Economische en sociale achtergrond van de verkiezingen

Venezuela heeft de afgelopen tien jaar te maken gehad met een economische ineenstorting, waardoor ongeveer 7,7 miljoen mensen, oftewel bijna een derde van de bevolking, het land moesten verlaten om daarbuiten te gaan werken.

Sinds 2014 is de productie met 70% gekrompen, meer dan tweemaal zoveel als de klap die de Verenigde Staten tijdens de Grote Depressie hebben geleden.

In 2022 beschreef het IMF de staat van wanorde in Venezuela als “de grootste economische ineenstorting voor een niet-conflictland in een halve eeuw”.

Terwijl critici de benarde situatie van het land hebben toegeschreven aan corruptie, wijt Maduro de strenge, door de VS geleide sancties die de Venezolaanse olie-industrie verder hebben beschadigd en de economische crisis hebben verergerd.

Ondanks dat Venezuela over de grootste bewezen oliereserves ter wereld beschikt, is de olieproductie in Venezuela gedaald van 3,6 miljoen vaten per dag eind jaren negentig tot minder dan 1 miljoen vaten per dag als gevolg van sancties en wanbeheer.

Dalingen in de olieverkoop hebben bijgedragen aan de hyperinflatie, die in 2018 meer dan 1 miljoen procent bereikte, waardoor ernstige tekorten aan basisgoederen ontstonden en massale emigratie werd gestimuleerd.

Er werd gekeken naar een overwinning van de oppositie die mogelijk een einde zou kunnen maken aan 25 jaar socialistisch bewind en aanzienlijke veranderingen in het bestuur en het economisch beleid van het land zou initiëren.

Er werd verwacht dat het de afhankelijkheid van olie zou verminderen, de inefficiënties in de oliesector zou aanpakken en de opbrengsten zou gebruiken om schulden af te betalen.

De resultaten zorgen ervoor dat Venezuela op scherp staat

De vertraging bij de bekendmaking van de definitieve resultaten, zes uur nadat de stembureaus hadden moeten sluiten, duidde op interne debatten binnen de regering over hoe verder te gaan.

Vertegenwoordigers van de oppositie beweerden dat uit de cijfers van campagnevertegenwoordigers in 30% van de stemcentra bleek dat González Maduro met een aanzienlijke marge leidde.

De onwil van de Nationale Kiesraad om de gedetailleerde resultaten vrij te geven heeft het scepticisme aangewakkerd en vragen doen rijzen over de integriteit van de verkiezingen.

Het vermogen van de oppositie om de resultaten te verifiëren wordt echter belemmerd door het gebrek aan officiële gegevens uit de stemhokjes.

De volgorde van de gebeurtenissen lijkt griezelig veel op die van de laatste verkiezingen, toen ook Maduro werd beschuldigd van het manipuleren van de verkiezingen in zijn voordeel, wat leidde tot een boycot van de uitslag door de oppositie.

Naarmate de situatie zich verder ontvouwt, zal de confrontatie tussen de oppositie en de regering met hoge inzet bepalen of Venezuela afstapt van het eenpartijregime.

De reactie van de internationale gemeenschap en de acties van de Nationale Kiesraad in de komende dagen zullen van cruciaal belang zijn bij het vormgeven van de politieke toekomst van het land.

