McDonald’s mist de schattingen voor het tweede kwartaal, aangezien de omzet in dezelfde winkels voor het eerst sinds de pandemie daalt

McDonald’s (MCD) rapporteerde over het tweede kwartaal een winst en omzet die achterbleven bij de verwachtingen van Wall Street, omdat hogere menuprijzen het afgenomen bezoekersverkeer slechts gedeeltelijk compenseerden.

Dit resulteerde voor het eerst sinds het begin van de pandemie in een daling van de omzet in dezelfde winkels, wat de uitdagingen benadrukte, zelfs toen het bedrijf budgetvriendelijke opties introduceerde, zoals de maaltijdaanbieding van $ 5.

McDonald’s rapporteerde een omzet van $6,49 miljard, een stijging van 2,01% op jaarbasis, maar lager dan de geschatte $6,63 miljard.

De aangepaste winst per aandeel kwam uit op $2,97, waarmee de verwachte $3,07 niet werd gehaald.

De omzet in dezelfde winkels daalde met 1%, in tegenstelling tot de verwachte stijging van 0,84%. Dit is de eerste kwartaaldaling sinds het vierde kwartaal van 2020.

In het afgelopen kwartaal hadden andere voedsel- en drankengiganten – van Starbucks tot KFC tot Pizza Hut – gemeld dat ze dezelfde winkelomzet hadden zien krimpen, omdat diners steeds meer door waarde werden gedreven.

De omzet in dezelfde winkel daalt met 1%

In de VS daalde de omzet in dezelfde winkels met 0,7%, de eerste daling in 16 kwartalen, als gevolg van minder bezoekers, maar gedeeltelijk gecompenseerd door hogere menuprijzen.

Dit stond in schril contrast met de stijging van 10,3% die het bedrijf in hetzelfde kwartaal vorig jaar in de VS had gerapporteerd.

De omzet op internationale locaties daalde met 1,1%, waarbij Frankrijk een aanzienlijke negatieve groei kende.

De internationale ontwikkelingsmarkten kenden een daling van 1,3%, beïnvloed door geopolitieke kwesties zoals het conflict in het Midden-Oosten en de verminderde groei in China. Er was echter sprake van positieve groei in Latijns-Amerika en Japan.

'Uitstekende uitvoering'

Chris Kempczinski, CEO van McDonald’s, benadrukte de focus van het bedrijf op “uitstekende uitvoering” van waardeaanbiedingen en strategische groeimotoren zoals kipproducten en loyaliteitsprogramma’s.

Ondanks deze inspanningen blijft het macro-economische klimaat uitdagend.

De maaltijdaanbieding van $ 5, die eind juni werd gelanceerd en tot augustus werd verlengd, heeft tot doel prijsbewuste consumenten aan te trekken.

Deze deal heeft enig succes opgeleverd bij het vergroten van het aantal bezoekers en de merkperceptie als betaalbaar.

De positieve groei in digitale verkopen en bezorgingsverkopen was een lichtpuntje, waarbij loyaliteitsleden bijna $7 miljard bijdroegen aan digitale verkopen in 50 markten, vergeleken met $6 miljard in het eerste kwartaal.

De eerste reactie van de markt op het winstrapport was een daling van 1% in de aandelen van McDonald’s, hoewel deze later vóór de markt met 0,7% stegen.

Analisten als Jon Tower van Citi uitten hun zorgen over de effectiviteit van de waarde-initiatieven van McDonald’s op de korte termijn bij het genereren van bezoekersaantallen.

“Langere termijnbeleggers beschouwen de waardering als aantrekkelijk”, waarbij de waardebepalingen van het bedrijf “uiteindelijk” zullen werken, voegde Tower eraan toe. Maar het is onzeker hoe lang het zal duren voordat de omzetgroei in de VS “opnieuw zal versnellen”, zei hij, zoals geciteerd door Yahoo Finance.

BTIG-analist Peter Saleh vertelde Yahoo Finance dat de maaltijddeal van $ 5 verder zou kunnen worden verlengd terwijl McDonald’s een permanent waardeplatform ontwikkelt. Franchisenemers hebben echter gemeld dat de deal gevolgen heeft voor de marges, waarbij sommigen hun marketinginspanningen terugtrekken vanwege zorgen over de winstgevendheid.

Vooruitzichten voor H2 2024

Vooruitkijkend heeft McDonald’s geen specifieke richtlijnen gegeven voor de komende kwartalen, maar blijft trouw aan zijn ‘Accelerating the Arches’-strategie.

“We zijn ervan overtuigd dat Accelerating the Arches het juiste draaiboek is voor ons bedrijf en omdat consumenten discriminerender zijn met hun uitgaven, richten we ons op de uitstekende uitvoering van het leveren van betrouwbare, dagelijkse waarde en het versnellen van strategische groeimotoren zoals kip en loyaliteit”, zegt Kempczinski. gezegd.

