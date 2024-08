ON De winstcijfers over het tweede kwartaal dalen, maar het aandeel stijgt. Dit is de reden

ON Semiconductor Corp genereerde $1.735,2 miljoen aan inkomsten voor het tweede kwartaal en behaalde een nettowinst van $338,2 miljoen, wat zich vertaalde in een verwaterde winst per aandeel van $0,78. De aandelenkoers van het bedrijf is in het eerste handelsuur met 12% gestegen.

De gerapporteerde omzet overtrof de verwachtingen van analisten van $1729,12 miljoen, maar vormde een daling van 17% ten opzichte van het voorgaande jaar. De verwaterde winst per aandeel miste ook de doelstelling met $0,11.

Ondanks een dalende winsttrend steeg de aandelenkoers bij open markt met 12%. Waarom zijn beleggers zo geïnteresseerd in het aandeel?

Een veelbelovende toekomst

Hoewel de cijfers een teleurstellend verhaal vertellen, kan de reden voor de prijsstijging worden verklaard door de opmerkingen van de CEO.

We blijven toegewijd aan het stimuleren van groei door het vergroten van marktaandeel, het verdubbelen van investeringen in strategische markten en het uitbreiden van de breedte van ons portfolio van toonaangevende producten met analoge en gemengde signaaloplossingen.

Als ‘s werelds op één na grootste powerchipmaker geniet Onsemi van zijn reputatie als grote speler op de markt voor powerhalfgeleiders en sensoren.

Het bedrijf heeft een reputatie te beschermen en een jaar van zijwaartse handel toen de koersen van semi-aandelen de pan uit rijden, baarde beleggers zorgen. Maar niet meer na de optimistische opmerkingen van de CEO.

Van de toonaangevende leverancier van beeldsensoren voor de auto-industrie tot het opvoeren van het spel in opkomende toepassingen, waaronder elektrische voertuigen, autonome voertuigen en hernieuwbare energie, Onsemi wil profiteren van de recente trends.

De stijging van de vrije kasstroom is een andere indicator van de financiële gezondheid en operationele bekwaamheid van het bedrijf, die indruk heeft gemaakt op investeerders.

Gezien het feit dat het bedrijf van plan is agressief te groeien als gevolg van trends in de opkomende markten, zal deze verbeterde cashflow van pas komen.

Samenwerking met Volkswagen

Vorige week tekende het bedrijf een deal met de Duitse autofabrikant Volkswagen.

Het zal een volledige stapel siliciumcarbidetechnologie leveren die zelf deel zal uitmaken van een geïntegreerde moduleoplossing die op alle energieplatforms zal werken. De CEO voegde eraan toe:

Door een complete energiesysteemoplossing aan te bieden die de volledige subassemblage van de voeding omvat, bieden we Volkswagen Group een enkel, vereenvoudigd modulair en schaalbaar platform dat de efficiëntie en prestaties van hun voertuigassortiment maximaliseert.

Onsemi is van plan zijn productievaas in Europa uit te breiden en Volkswagen kan daar een directe begunstigde van worden. Deze fabriek zal worden gevestigd in Tsjechië, waar Volkswagen al aanwezig is.

Deze deal werkt daarom goed voor beide bedrijven en Onsemi kan deze gebruiken om zijn weg naar verbeterde activiteiten in Europa te katapulteren.

Voor degenen die de Nvidia- en Broadcom-rally hebben gemist, biedt ON een verleidelijke kans.

Het aandeel handelt al een jaar zijwaarts en dat zal na dit winstrapport wellicht niet meer het geval zijn. Beleggers willen misschien snel in actie komen.

Dit artikel is vertaald uit het Engels met behulp van AI-tools en vervolgens proefgelezen en bewerkt door een plaatselijke vertaler.