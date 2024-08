OpenAI’s SearchGPT staat klaar om de dominantie van Google uit te dagen: moeten beleggers zich zorgen maken?

OpenAI heeft onlangs aangekondigd dat het een eigen zoekplatform gaat lanceren, genaamd SearchGPT. Het platform is vergelijkbaar met wat Google al aanbiedt, maar bevat kleine verbeteringen die schadelijk kunnen zijn voor de activiteiten van Google.

Het platform ziet eruit en werkt vergelijkbaar met ChatGPT. Terwijl u een vraag stelt, zoekt de app naar informatie op internet en presenteert deze aan u. U kunt vervolgens met het zoekresultaat communiceren om het gewenste antwoord te krijgen.

OpenAI beweert zelf dat zijn product het probleem van inefficiënte zoekopdrachten op Google oplost.

Het kan veel moeite kosten om antwoorden op internet te vinden, waarbij vaak meerdere pogingen nodig zijn om relevante resultaten te krijgen. Wij zijn van mening dat door de gespreksmogelijkheden van onze modellen te verbeteren met realtime informatie van internet, u sneller en gemakkelijker kunt vinden wat u zoekt. OpenAI

SearchGPT: Google een stap voor

Om te beseffen waarom SearchGPT een bedreiging voor Google is, moet u begrijpen hoe beide werken.

Google geeft u, in ieder geval voorlopig, alle relevante links weer als antwoord op uw vragen. SearchGPT gaat echter nog een stap verder.

Ten eerste zoekt het naar alle relevante informatie als antwoord op uw vraag. Als het eenmaal gevonden is, worden niet alleen de meest relevante resultaten vermeld, maar worden deze ook toegelicht.

Het uitleggedeelte is belangrijk, omdat het wordt gegeven als direct antwoord op uw vraag. Kortom, SearchGPT geeft u de relevante resultaten terwijl u uw vraag beantwoordt. Met Google moet je zelf het antwoord vinden.

Bovendien kunt u, als u het antwoord op een vraag niet begrijpt, of als u denkt dat u meer context kunt toevoegen en betere resultaten kunt behalen, vervolginformatie of vragen toevoegen.

Op deze manier wordt de bestaande zoekopdracht geoptimaliseerd, in plaats van dat u helemaal opnieuw hoeft te beginnen.

Het is nog niet duidelijk of het nieuwe platform op regelgevingsproblemen zal stuiten. Sterker nog, Google zelf zal SearchGPT al hebben bestudeerd om te zien of het de voortgang van het platform kan vertragen.

Er kan worden beargumenteerd dat OpenAI, door uitleg te geven bij de zoekresultaten, het verkeer vermindert dat anders naar de website zou gaan die de relevante antwoorden biedt.

Kortom, omdat de gebruiker profiteert van een verbeterde zoekervaring, ontvangen websites, bloggers en andere makers van inhoud die uren besteden aan het maken van die inhoud er niets voor terug.

Moeten beleggers zich zorgen maken?

De geschiedenis staat vol met bedrijven die, ooit onvervangbare reuzen in hun niche, volledig zijn weggevaagd door nieuwere technologie. Je kunt niet verwachten dat Google net als een van die bedrijven zal eindigen, omdat het veel meer is dan alleen een zoekmachine.

Zoeken is echter nog steeds een belangrijke bron van inkomsten, waarbij meer dan de helft van de inkomsten rechtstreeks afkomstig is van Google Zoeken. Als die inkomsten dalen, zal het bedrijf niet failliet gaan, maar beleggers kunnen wel eens ruw wakker worden geschud. Het zou daarom in hun belang zijn om de ontwikkelingen van SearchGPT nauwlettend in de gaten te houden.

