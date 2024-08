Poodlana trekt crypto aandacht nu presale $3,4 miljoen bedraagt

De presale van Poodlana (POODL), die op 17 juli van start ging, heeft in minder dan twee weken de grens van $3 miljoen al overschreden. Het enthousiasme onder liefhebbers van meme-coins groeit terwijl ze op zoek zijn naar de volgende veelbelovende edelsteen.

Met nog maar 17 dagen te gaan in de 30 dagen durende presale van Poodlana, nemen de verwachtingen toe. Op 16 augustus wordt het POODL-token binnen een uur na het sluiten van de presale genoteerd op de eerste gedecentraliseerde beurs (DEX).

Markeer deze belangrijke datum in je agenda.

Het beste hondenras van Azië inspireert een nieuwe meme-coin

De rijkste man van Azië, Anant Ambani, was onlangs gastheer van de bruiloft van de eeuw voor zijn zoon: een weelderig evenement ter waarde van $600 miljoen dat de elite van de wereld van beroemdheden aantrok. Volgens The Guardian schenen de schijnwerpers ook op de hond van het gezin, Happy.

De aanwezigheid van Happy benadrukte een groeiende trend: tophondenrassen maken steeds meer furore op spraakmakende evenementen, waaronder modeshows en rode loperbijeenkomsten.

Maak kennis met Poodlana, een cryptocurrency die de wereld van mode en glamour combineert met de geliefde poedel, een top drie hondenras in Azië. Deze fashion-forward-aantrekkingskracht stimuleert de virale groei van Poodlana, niet alleen in Azië maar wereldwijd.

De snelgroeiende modemarkt in Azië en de groeiende tractie in de crypto-ruimte zorgen voor een aanzienlijk momentum. Landen als China, Japan en Korea zijn toonaangevend op het gebied van de adoptie van cryptocurrency, waarbij de opkomst van meme-coins zoals Chuan Pu het potentieel voor Poodlana laat zien.

Terwijl Dogecoin, Shiba Inu en Dogwifhat momenteel de markt voor meme-coins domineren, staat Poodlana’s stijlvolle hond misschien wel klaar om het verhaal opnieuw te definiëren.

Poodlana presale prijs

Het is niet alleen maar glitter en kwispelen voor Poodlana. Deze memecoin met hondenthema heeft zijn ogen gericht op het veroveren van de tag voor tophond op de Solana-markt door esthetische aantrekkingskracht te combineren met een kans voor houders.

Het onderliggende POODL-token staat momenteel op $0,0335 in de presale. Het is gestegen van $ 0,02 in de eerste fase van de presale, maar biedt vroege kopers nog steeds de kans om zich te positioneren tegen potentieel weggeefwaarden. De aanbiedingsprijs bedraagt $0,06

Wat is er uniek aan Poodlana?

Poodlana’s tokenomics schetsen een tokenaanbod van 1 miljard en 50% van dit totale aanbod zal beschikbaar zijn tijdens de presale. Details op de officiële presale pagina geven aan dat 100% van de tokens zal worden ontgrendeld na de ICO-verkoop.

Het project hanteert een unieke aanpak waarbij het token binnen 60 minuten na het einde van de voorverkoop op de eerste DEX wordt vermeld. Het is een plan dat betekent dat er geen onzekerheden zullen zijn over wanneer deelnemers hun tokens krijgen of dat er geen zorgen zijn over geplande ontgrendelingen.

Een notering onmiddellijk nadat de tokenaanbieding is geëindigd, heeft ook nog een ander potentieel effect: Poodlana zou het presale momentum kunnen benutten om te exploderen vanaf de DEX-lanceringsprijs van $0,06.

