Qatar wil tegen het einde van het jaar een crypto-framework introduceren om digitale activa juridisch te erkennen

Qatar staat op het punt een alomvattend raamwerk voor de erkenning van digitale activa te implementeren, wat een belangrijke stap markeert in de richting van het versterken van de digitale economie van het land. Dit initiatief heeft tot doel een juridische structuur te creëren voor digitale activa, waaronder effecten, schuldkapitaalmarktinstrumenten, investeringen en sukuk.

Qatar Financial Centre: toonaangevend in de tokenisatiestrategie

Henk Jan Hoogendoorn, hoofd financiële dienstensector bij het Qatar Financial Centre (QFC), bevestigde dat Qatar de voltooiing nadert van zijn raamwerk voor het tokeniseren van verschillende real-world activa.

Deze ontwikkeling maakt deel uit van de bredere strategie van het land om digitale activa te integreren in zijn financiële ecosysteem, die naar verwachting in het vierde kwartaal van dit jaar zal worden afgerond en ingevoerd.

Digital Assets Lab: een knooppunt voor innovatie en onderzoek

De QFC heeft een Digital Assets Lab gelanceerd om innovatie en onderzoek in de financiële en digitale activasector te stimuleren. Dit initiatief ondersteunt de Qatar Fintech-strategie en de inspanningen van de centrale bank om nieuwe technologieën te omarmen.

Het lab fungeert als een samenwerkingsplatform waar startups, bedrijven en onderzoekers innovatieve digitale asset- en blockchain-oplossingen kunnen ontwikkelen en testen. Het doel is om Qatar te positioneren als wereldleider op het gebied van digitale innovatie door het gebruik van opkomende technologieën in verschillende industrieën te bevorderen.

Herziening van crypto-regelgeving: een verandering in standpunt

In 2018 heeft Qatar een verbod op de handel in Bitcoin ingesteld. De afgelopen jaren is er sprake geweest van een verschuiving in de houding van het land ten opzichte van cryptocurrencies. Vorig jaar hebben financiële toezichthouders een raamwerk voorgesteld om investeringstokens te reguleren die worden ondersteund door materiële activa, wat wijst op een voorzichtige maar doelbewuste toetreding tot de cryptomarkt. Deze stap volgt op soortgelijke initiatieven van buurlanden zoals de VAE en Bahrein.

De QFC Regulatory Authority (QFCRA) en de QFC Authority (QFCA) hebben samengewerkt om dit raamwerk voor digitale activa te ontwikkelen. Dit initiatief heeft tot doel de strategie voor de digitale economie van Qatar te versterken en de status van QFC als toonaangevend financieel en zakelijk centrum in het Midden-Oosten te verstevigen.

Om de bruikbaarheid van het raamwerk en de afstemming op de sector te garanderen, werd feedback gevraagd aan professionals en bedrijven, waarbij de deadline voor commentaar was vastgesteld op 2 januari 2024.

Het digitale valuta-initiatief van de centrale bank

Naast het raamwerk voor digitale activa heeft de centrale bank van Qatar de basis gelegd voor zijn digitale valuta. De basis voor deze digitale munt werd in juni voltooid en de centrale bank staat nu klaar om deze te testen. Dit initiatief omvat het inzetten van geavanceerde technologie om grote betalingen af te handelen, met plannen om samen te werken met zowel lokale als internationale banken om het systeem te verfijnen.

