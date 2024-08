Bill Ackman streeft naar een beursgang van 2 miljard dollar in Pershing Square, een terugschroeven van de aanvankelijke doelstelling van 25 miljard dollar

De nieuwe onderneming van miljardair hedgefondsmanager Bill Ackman, Pershing Square USA, heeft zijn zinnen gezet op het ophalen van maximaal $2 miljard in zijn komende beursintroductie (IPO).

Dit betekent een aanzienlijke vermindering ten opzichte van de oorspronkelijke doelstelling van 25 miljard dollar voor het fonds, waarmee het als een van de grootste beursintroducties in de geschiedenis zou zijn gepositioneerd.

De herziene doelstelling weerspiegelt een bescheidener maar nog steeds substantieel aanbod, wat een strategische verschuiving onderstreept als gevolg van de unieke structuur van het closed-end fonds, die traditioneel minder enthousiasme onder beleggers wekt.

Oorspronkelijk zag Ackman Pershing Square USA als een game-changer in het IPO-landschap, met prognoses van een opbrengst tot $ 25 miljard.

Ackman onderkende echter de uitdagingen die gepaard gaan met de closed-end-structuur van het fonds, die de liquiditeit van beleggers beperkt, en stelde zijn verwachtingen opnieuw bij.

Het nieuwe plan omvat de verkoop van maximaal 40 miljoen aandelen voor $50 per stuk, waarbij de verwachte totale opbrengst nu tussen de $2,5 miljard en $4 miljard ligt.

Hoewel deze aanpassing de beursintroductie weer op een beter beheersbare schaal brengt, blijft het een van de meest opvallende aanbiedingen van het jaar.

Belangstelling en zorgen van beleggers

De New York Stock Exchange kondigde een vertraging aan bij het debuut van het fonds, hoewel de redenen voor dit uitstel niet werden gespecificeerd.

Desondanks blijft de belangstelling van vooraanstaande investeerders groot.

Opmerkelijke entiteiten zoals Baupost Group, Putnam en het Teachers Retirement System uit Texas hebben al substantiële orders geplaatst voor de beursintroductie, wat het vertrouwen weerspiegelt in de reputatie van Ackman en het potentieel van het fonds.

In zijn brief aan de aandeelhouders erkende Ackman de gevoeligheid rond de omvang van de beursintroductie en uitte hij zijn voorzichtige optimisme over de herziene doelstelling.

Fondsstructuur en focus

De closed-end fondsstructuur ondersteunt weliswaar langetermijninvesteringsstrategieën, maar beperkt de liquiditeit omdat beleggers er alleen uit kunnen stappen door hun aandelen aan anderen te verkopen.

Dit aspect van het fonds heeft tot enige bezorgdheid bij beleggers geleid, vooral met betrekking tot de snelheid van de kapitaalinzet en het beheer van de beleggingen.

Sinds de oprichting heeft Pershing Square Holdings, het tien jaar oude fonds van Ackman dat permanent kapitaal levert, een rendement van 6,4% behaald.

De afgelopen twintig jaar heeft het hedgefonds van Ackman een gemiddeld jaarlijks rendement van 16,5% behaald, waarmee het 9,3 procentpunten per jaar beter presteert dan de S&P 500.

Als Pershing Square USA in zijn huidige vorm had bestaan, zou het volgens het promotiemateriaal van Ackman jaarlijks 19,4% hebben opgebracht, met een rendement van 31% over de afgelopen 6,5 jaar.

Pershing Square USA is van plan de investeringen te concentreren in 12 tot 15 large-cap, investment-grade, cashflow-positieve bedrijven in Noord-Amerika.

Deze strategie sluit aan bij de gevestigde aanpak van Ackman om geconcentreerde investeringen met hoge inzet te doen. Het fonds streeft naar een notering aan de New York Stock Exchange onder het tickersymbool ‘PSUS’.

Ackmans publieke persoonlijkheid en invloed, met name via socialemediaplatform X (voorheen Twitter), hebben zijn inspanningen versterkt om particuliere investeerders aan te trekken.

Zijn recente spraakmakende campagne tegen Harvard University over verschillende kwesties demonstreerde zijn bereidheid om zijn platform in te zetten voor een bredere impact.

Ondanks zijn grote bereik en de strategische verdiensten van het fonds blijven er echter zorgen bestaan over de closed-end-structuur en de beleggingsaanpak onder potentiële investeerders.

Naarmate de beursgang vordert, zal het vermogen van Ackman om deze zorgen aan te pakken cruciaal zijn voor het bepalen van het uiteindelijke succes ervan.